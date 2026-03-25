El Constitucional de Kosovo rechaza la disolución del Parlamento decretada por la presidenta Osmani

El Tribunal Constitucional de Kosovo ha otorgado a la Asamblea Nacional un plazo de 34 días para designar a la próxima persona al frente de la jefatura del Estado. Si no logran un consenso durante ese periodo, la ley prevé la disolución automática del Parlamento y la convocatoria de elecciones parlamentarias en un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha de disolución. Según publicó Kosovo Online, este dictamen surge tras la impugnación presentada por el partido del primer ministro Albin Kurti y señala que el intento de la presidenta Vjosa Osmani de adelantar los comicios carecía de validez jurídica.

De acuerdo con Kosovo Online, la decisión judicial responde al decreto emitido a principios de marzo por la actual mandataria Osmani, quien ordenó la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones parlamentarias. El Tribunal Constitucional consideró que esa medida "carece de validez jurídica", basándose en el artículo 86 de la Constitución de Kosovo, que regula específicamente los plazos y mecanismos para la elección del presidente nacional.

La resolución destaca que la Constitución marca un límite vinculante: la elección presidencial debe realizarse a más tardar 30 días antes de que expire el mandato vigente. Este plazo resulta definitivo y no puede obviarse mediante la emisión de decretos unilaterales. El medio Kosovo Online detalló que, con este fallo, los legisladores deben acordar la sucesión presidencial dentro del periodo señalado, o de lo contrario, el propio marco constitucional conduce a la disolución del Parlamento.

La intervención judicial se originó a partir del recurso presentado por el partido Vetevendosje, dirigido por el primer ministro Kurti, que cuestionó la legalidad de la medida tomada por Osmani el 6 de marzo, un mes antes de que venciera su mandato de cinco años. La mandataria había recurrido a este paso tras la imposibilidad de celebrar la votación para elegir sucesor, debido al boicot proclamado por la oposición, que evitó el quórum mediante la ausencia, según consignó el portal.

El boicot de la oposición surgió en respuesta a la postura del partido oficialista, que defendió la candidatura de una figura propia para la presidencia a pesar de no contar con la aquiescencia del resto de los bloques parlamentarios. Paralelamente, los partidos opositores propusieron dos candidatos distintos, sin consensuar previamente con otras fuerzas políticas, obstaculizando así cualquier acuerdo para avanzar en la sucesión presidencial.

Kosovo Online puntualizó que el contexto institucional en Kosovo ha estado marcado por un año de estancamiento político y bloqueos parlamentarios. Además, el país ya ha experimentado dos procesos electorales en los últimos doce meses, lo que ha incrementado la presión sobre las fuerzas políticas para alcanzar una solución consensuada y evitar una nueva convocatoria anticipada.

En el fallo, el Tribunal Constitucional recalcó la obligatoriedad del plazo constitucional para la elección presidencial, advirtiendo que la desatención a este requisito conllevaría consecuencias automáticas establecidas por el propio ordenamiento jurídico. Reiteró, además, que la disolución del Parlamento solo procede bajo los escenarios previstos en la Carta Magna, descartando que el decreto presidencial sustituya los pasos institucionales previstos para la sucesión.

La decisión muestra la relevancia de los procedimientos formales en el sistema político kosovar y subraya la importancia del cumplimiento de los plazos y reglas fijados en la Constitución para evitar decisiones unilaterales sin sustento legal. Mientras tanto, los partidos deberán negociar y buscar acuerdos para cumplir con el plazo de 34 días establecido por el máximo tribunal, de acuerdo con la cobertura realizada por Kosovo Online.