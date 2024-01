Una científica argentina asumió la dirección de la Organización Meteorológica Mundial

La doctora Saulo se formó en la universidad pública en la Argentina. Desde 2014 hasta diciembre pasado fue la directora del Servicio Meteorológico Nacional ( OMM)

Celeste Saulo fue la primera mujer en dirigir el Servicio Meteorológico Nacional en la Argentina, que había sido fundado en 1872 durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento. Hoy pasó a ser la primera secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que es el organismo autorizado de Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua.

Al asumir en su cargo como secretaria, hubo un cálido recibimiento en el edificio central de la OMM en Ginebra, Suiza. “Todos sabemos que el cambio climático es una de las principales prioridades de la agenda mundial. Debemos apoyar a todos los países, a todas las regiones y al mundo para que se adapten al cambio climático y mitiguen sus efectos”, dijo Saulo.

Con un paraguas, Celeste Saulo inicia su mandato como secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, Suiza/OMM

“Las crisis climática y de desigualdad deben abordarse al mismo tiempo para que nadie se quede atrás”, enfatizó.

También aclaró qué es lo que la moviliza para sumarse a un rol con una inmensa responsabilidad. “¿Por qué nos unimos a la OMM? A todos nos mueve el deseo de marcar la diferencia, de servir a los demás y de luchar por un mundo mejor. Ese es el propósito común que nos trae a todos aquí”, precisó.

En su discurso, mencionó que el año 2023 fue el más caluroso jamás registrado y “2024 puede ser aún más caluroso y extremo una vez que el impacto total de El Niño en curso se manifieste en las temperaturas y los fenómenos meteorológicos. Las actividades humanas e industriales son inequívocamente culpables”, subrayó.

Así fue la bienvenida a Celeste Saulo en el edificio central de la Organización Meteorológica Mundial. En la Argentina, estudió en la Universidad de Buenos Aires, fue docente e investigadora del Conicet (OMM)

Cuál fue su trayectoria

“Quienes no se mueven no notan sus cadenas”, sostenía Rosa Luxemburgo, feminista socialista polaca que vivió entre 1871 y 1919. Saulo comparte esa idea desde una aplicación de su teléfono celular y la ha puesto en práctica a su manera.

Cuando terminó la escuela secundaria, Saulo eligió la carrera de ciencias de la atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Me fui enganchando más”, ha reconocido. Después pasó a ser docente en esa facultad e investigadora del Conicet.

Quedó capturada con la matemática y la física en relación a los fenómenos meteorológicos y a sus pronósticos. Aunque ese campo de trabajo puede parecer algo lejano, su trayectoria ha estado orientada hacia la vocación de servicio por los demás: hacer que las herramientas de las ciencias de la atmósfera puedan preservar las vidas humanas y colaborar con las actividades económicas y sociales y el cuidado ambiental.

El cambio climático es la mayor amenaza mundial hoy y el aumento de la desigualdad agrava sus efectos, según Saulo (Imagen ilustrativa Infobae)

También la científica, que ganó un Premio Konex Diploma al Mérito 2023, ha trabajado para que los ciudadanos puedan estar mejor preparados ante la amenaza de una inundación, una nevada, una lluvia intensa u otros fenómenos. “El tiempo es lo que pasa hoy. El clima es el promedio de lo que sucede”, suele aclarar para que no se confunda “clima” con “tiempo”.

La misión que desempeñará en la Organización Meteorológica Mundial será crucial para los próximos años. En 2022, según la Base de Datos de Eventos de Emergencia EM-DAT se registraron 387 desastres ambientales en todo el mundo, que causaron la pérdida de 30.704 vidas y afectaron a 185 millones de personas. Las pérdidas económicas ascendieron a unos 223.800 millones de dólares.

Saulo se comprometió a trabajar para que todos los Estados tengan un sistema de alerta temprana de tormentas, huracanes, nevadas u otros fenómenos que pueden provocar desastres ambientales. Hoy un 50% de los países aún no lo poseen.

Todos los países deberían tener un sistema de alerta temprana de los fenómenos meteorológicos para preservar vidas y reducir los daños (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, otro pendiente es la medición de los gases por efecto invernadero. “No hay estándares compartidos a nivel global para establecer mecanismos de medición, por lo cual la contaminación ambiental proviene de diversas fuentes y deberíamos tener el recurso para poder medirlo de una manera en la cual todos los países estemos de acuerdo”, afirmó en un comunicado de Naciones Unidas.

Como mujer consiguió superar diferentes obstáculos en su carrera científica. Tuvo dos hijos y puso abrirse paso en un sistema que ha funcionado con el predominio masculino y con darle más valor al número de publicaciones por año. “Colegas hombres de mi misma edad ya podían mostrar resultados y logros que yo no podía demostrar por no contar con el mismo tiempo disponible”, contó. Decidió no hacer un postdoctorado en el exterior, pero siguió adelante.

Qué hizo Saulo en el Servicio Meteorológico de Argentina

“Celeste siempre ha sido una persona brillante”, dijo a Infobae su discípula y sucesora en el Servicio Meteorológico Nacional, Yanina García Skabar. “Desde 2014 en adelante, cuando se hizo cargo de la dirección, Celeste potenció al Servicio Meteorológico como un organismo de ciencia, tecnología e innovación, que pasó a estar más vinculado al sector académico e incluyó a más investigadores”.

Saulo dijo que se enfocará en que las naciones, especialmente las más vulnerables, sean más resistentes a los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos y a otros fenómenos/OMM

También, según García Skabar, “se hizo una modernización integral, con un cambio del edificio central, la automatización de las redes y un equipo de supercómputo que permite generar pronósticos numéricos probabilísticos en alta resolución. Además, se mejoró la visibilidad y la interacción del Servicio Meteorológico con Defensa Civil, el sector agropecuarios, y la comunidad en general, entre otros importantes logros”.

Saulo había empezado a conocer más de cerca a la Organización Meteorológica Mundial en 2015, cuando la designaron miembro del Consejo Ejecutivo. Hace tres años aproximadamente, surgió la posibilidad de postularse al puesto máximo.

“Cuando se siente que las cosas se pueden realizar de otra forma, debes jugártela, sentía que podía aportarle a la organización mi condición de provenir del sur global, mi condición de ser mujer, mi condición de gestionar un organismo muy grande de 1100 personas (el SMN), mi experiencia en el sector académico, y de lidiar con dificultades todos los días sin claudicar ante frustraciones. Por eso hace dos años atrás dije: ¿Por qué no pensar en acceder al cargo?”, expresó.

Compitió con candidatos que eran de China, Suiza y Curaçao, obtuvo la mayoría de dos tercios requerida con 108 votos, y ganó.