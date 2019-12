En otras ONGs, como la World Wildlife Fund (WWF) también se mostraron preocupados: “Si no hay planes nuevos en septiembre del 2020, no vamos a poder seguir las trayectorias para detener el aumento de temperaturas en 1,5ºC”, indicó a la prensa Manuel Pulgar-Vidal, el ex ministro de Energía, ex presidente de la COP20 de Lima y representante de esa entidad.