Sheinbaum respalda salida de Guadalupe Taddei del INE y la defiende de “linchamiento misógino” de la oposición: exige auditar posibles conflictos de interés

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 26 de octubre. (Crédito: Presidencia | Captura de pantalla)

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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Guadalupe Taddei de dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que deben realizarse auditorías para esclarecer los señalamientos sobre presuntos abusos, privilegios y posibles conflictos de interés en el organismo.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria también condenó las burlas y agresiones contra la funcionaria por motivos personales, al distinguirlas de las críticas relacionadas con su desempeño público.

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Sheinbaum insistió en que las acusaciones deben investigarse y que no puede haber sospechas de corrupción en la institución encargada de organizar las elecciones en México.

“Ella toma la decisión de separarse del cargo, esto frente a los señalamientos que había. Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE”, declaró Sheinbaum.

La presidenta afirmó que la revisión debe esclarecer los señalamientos sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

“Una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esa crítica personal a una mujer”, dijo.

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Sheinbaum también señaló que en los próximos días deberá definirse quién quedará al frente del INE y abrirse el proceso para elegir a la próxima persona que presida el organismo.

La salida de Taddei se produce en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y posibles vínculos con proveedores del instituto. La consejera presidenta anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes, después de sostener que la estabilidad y la credibilidad del INE deben estar por encima de intereses personales o coyunturales.

La mandataria sostuvo que el combate a la corrupción debe mantenerse como una exigencia para todas las instituciones públicas y recordó que el movimiento político que encabeza llegó al poder con el compromiso de separar los intereses económicos de las decisiones públicas y terminar con los privilegios.

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“No puede haber señalamientos de corrupción en la institución electoral”, expresó, al reiterar que las auditorías deben permitir revisar las sospechas relacionadas con el funcionamiento del organismo.

Sheinbaum condena burlas misóginas contra Taddei

Además de respaldar la investigación de los señalamientos, Sheinbaum criticó las expresiones difundidas durante el fin de semana contra la consejera presidenta, a las que calificó de misóginas y machistas.

La presidenta sostuvo que las críticas a una servidora pública deben referirse a sus decisiones y actuaciones, sin convertirse en ataques contra su vida personal. También rechazó que las agresiones contra una mujer sean motivo de celebración en el debate político.

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“No se puede permitir un linchamiento a una vida personal”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que las denuncias sobre posibles abusos o conflictos de interés deben seguir las vías institucionales y sustentarse en investigaciones, sin confundir el escrutinio público con las descalificaciones personales.

La presidenta no dio por acreditadas las acusaciones contra Taddei; planteó que corresponde a las instancias competentes investigar los hechos y esclarecer si existieron irregularidades.

El INE deberá definir quién relevará a Taddei

Tras el anuncio de renuncia, Sheinbaum señaló que en los próximos días deberá resolverse quién quedará al frente del instituto y cómo se desarrollará el proceso para designar a una nueva presidencia.

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Taddei asumió el cargo en abril de 2023, tras ser elegida por la Cámara de Diputados para encabezar el Consejo General del INE. Su salida ocurre mientras el organismo prepara las elecciones federales de 2027.

En su mensaje del domingo, la consejera presidenta afirmó que su decisión buscaba proteger a la institución y permitir que continuara con sus responsabilidades constitucionales. También sostuvo que su renuncia no exime a nadie de esclarecer los hechos que deban investigarse, con transparencia y respeto al debido proceso.

Sheinbaum reiteró que la investigación y la revisión de las posibles irregularidades deben continuar, independientemente de quién ocupe la presidencia del INE.