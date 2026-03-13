“Una beca transforma más de una vida”: 80 jóvenes de todo el Perú inician estudios superiores con apoyo integral

(Foto: Difusión)

Ochenta jóvenes de diversas regiones iniciaron una nueva etapa académica tras recibir una beca integral del programa Becas BCP para cursar carreras altamente demandadas en las principales universidades del país. La ceremonia de bienvenida, realizada el jueves 5 de marzo en la Sede Central del BCP en La Molina, marcó el final de un proceso de selección riguroso y el comienzo de un acompañamiento que, según los organizadores, va mucho más allá del financiamiento.

Según información institucional, con esta nueva entrega, el programa supera las 1200 becas otorgadas a nivel nacional, de las cuales el 40% ha beneficiado a estudiantes provenientes de regiones fuera de Lima, reafirmando el compromiso de Becas BCP con la descentralización de oportunidades educativas. Desde su creación en 2012, el programa registra una inversión superior a los 60 millones de soles.

Ceremonia de Bienvenida a los nuevos Becarios BCP 2026. (Video: Infobae Perú)

¿Cómo impacta el programa Becas BCP en los jóvenes y sus comunidades?

Reegan Orozco, líder de Becas BCP, destacó: “Una beca transforma más de una vida, lo ha hecho con una familia, con una comunidad”, subrayando el impacto que el programa tiene en el entorno de cada beneficiario. Explicó que, además de cubrir los costos educativos, la beca contempla un programa de acompañamiento con tutorías, mentorías y espacios para que los becarios generen comunidad. “Ellos entran a ser parte de la familia Becas BCP y estamos seguros de que, con el acompañamiento que siempre tenemos con ellos, muchos van a iniciar trayectorias profesionales exitosas”, afirmó.

El proceso de selección, que va de junio a febrero, busca jóvenes talentosos y motivados que hayan ingresado a una universidad o instituto y necesiten apoyo económico para continuar sus estudios. Orozco resaltó la importancia de acompañar especialmente el primer año, fomentando resiliencia y generando espacios de confianza para que los estudiantes puedan pedir apoyo ante cualquier dificultad. “Este es un programa meritocrático. El reto más grande es siempre acompañar el primer año y nutrir con ellos un espacio de confianza y resiliencia, para que tengan la disposición de pedir ayuda cuando la necesiten”, sostuvo.

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De acuerdo con Becas BCP, a la fecha, más de 570 becarios ya culminaron sus estudios y hoy se desempeñan en empresas e instituciones líderes del país, lo que evidencia el impacto sostenible del programa en la formación de talento profesional.

Reflexión sobre movilidad social y metas del programa

Durante la ceremonia, se realizó un conversatorio sobre educación y movilidad social con la participación de Luis Romero (presidente del Directorio de Credicorp y BCP), Carolina Trivelli (economista y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social) y Jorge Mori (especialista en educación superior y juventud), moderado por Verónica Roca Rey (gerente de Relaciones Públicas y Gestión Social de Credicorp). El panel reflexionó sobre cómo cerrar brechas y ampliar el acceso a oportunidades igualitarias, promoviendo la educación de calidad como herramienta de movilidad social y desarrollo.

Orozco también señaló que uno de los objetivos del programa a corto plazo es becar a 500 jóvenes en los próximos cinco años, con especial énfasis en descentralizar el acceso y abrir oportunidades en todas las regiones del país. “El talento está en muchas regiones de nuestro país. Aspiramos a seguir descentralizando, abriendo oportunidades y dando acceso al talento, para que nadie deje de estudiar por falta de recursos económicos”, expresó.

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Becas BCP informó que la próxima convocatoria para postular se abrirá en la segunda mitad de este año en www.viabcp.com/becasbcp y estará vigente hasta enero de 2027.

Según la organización, más del 20% de los graduados del programa trabaja en empresas del grupo y muchos han realizado estudios de posgrado o laboran en instituciones públicas, privadas u organizaciones civiles. Orozco concluyó: “El propósito de esta convocatoria fue ampliar oportunidades en todo el país. Siempre lo decimos: una beca transforma más de una vida, lo ha hecho con una familia, con una comunidad. Esperamos que en unos años estos chicos traigan los mejores resultados para nuestro país”.