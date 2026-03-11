Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista colombiana “La Nota Económica” seleccionó a Cristina Saksanian, rectora de la Universidad Continental, como una de las 12 mujeres más influyentes en la transformación digital y educativa en América Latina. El reconocimiento, difundido en un especial por el Día Internacional de la Mujer, destaca el papel de directivas que lideran procesos de innovación en sectores como telecomunicaciones, educación superior, gestión pública y corporativa.

¿Por qué la rectora de la Universidad Continental fue reconocida en transformación digital?

De acuerdo con la publicación, el liderazgo estratégico femenino en la región es clave para que la transformación digital en América Latina deje de ser una respuesta reactiva y pase a ser una decisión estructural. La revista resalta que las mujeres ocupan entre el 30% y 40% de los puestos en sectores tecnológicos y áreas TIC en la región, con cifras similares en Colombia. El crecimiento de mujeres en posiciones de liderazgo tecnológico, señala el medio, evidencia una evolución en la toma de decisiones empresariales y en la manera en que las organizaciones integran la diversidad en sus procesos de innovación.

En el caso de la Universidad Continental, el especial subraya que Cristina Saksanian lidera la innovación educativa de la institución apoyándose en la analítica de datos y en la transformación organizacional. Saksanian es citada en la publicación: “La analítica permite anticipar decisiones estratégicas”.

Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental. Foto: Infobae Perú

Mujeres líderes en innovación tecnológica y educativa en América Latina

El informe también incluye a otras líderes de universidades y empresas de la región que han impulsado la modernización académica, el fortalecimiento del talento, la capacitación digital y la integración de nuevas tecnologías en modelos operativos. En el ámbito de la educación superior, la virtualización y la tecnología educativa aparecen como motores de diversificación y crecimiento institucional, según el reportaje.

La publicación concluye que las mujeres seleccionadas no solo participan en la transformación digital, sino que lideran su evolución, integrando estrategia, gobernanza y propósito. El reconocimiento a la rectora Saksanian y a las demás directivas latinoamericanas subraya la importancia de la diversidad y el liderazgo femenino en la construcción del futuro digital de la región.