Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

El anillo inteligente llega al país con monitoreo avanzado de sueño, ritmo cardíaco y otros indicadores clave, para quienes buscan cuidar su salud de forma continua

El anillo inteligente se diferencia
El anillo inteligente se diferencia de relojes y pulseras por su formato minimalista en titanio y punto de medición en el dedo. - (OURA LABS)

El interés por el bienestar personal y el monitoreo de la salud en tiempo real sigue impulsando el crecimiento de los dispositivos tecnológicos portátiles en el mundo. En este contexto, Colombia suma un nuevo actor al mercado de los wearables con la llegada del Oura Ring 4, un anillo inteligente enfocado en el seguimiento de indicadores físicos y la calidad del descanso.

Según la consultora Global Market Insights, el mercado de wearables mantiene un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda de dispositivos para la salud y los avances en sensores e inteligencia artificial.

Un formato diferente frente a relojes y pulseras

A diferencia de los relojes inteligentes o pulseras deportivas, el Oura Ring 4 apuesta por un diseño minimalista. Está fabricado en titanio, tiene 2.55 milímetros de grosor y pesa entre 4 y 6 gramos, lo que permite un monitoreo continuo durante el día y la noche. El dispositivo ya supera los 5.5 millones de unidades vendidas a nivel global y llega al país a través de Falabella, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en su canal digital.

El Oura Ring 4 almacena
El Oura Ring 4 almacena los datos de sus usuarios en servidores de Finlandia, garantizando altos estándares de privacidad digital. (Oura)

De acuerdo con Javier Succar, director de producto de Intcomex, distribuidor oficial en Colombia, una de las principales diferencias frente a otros wearables es el punto de medición. “Así como en una clínica, la oxigenación y los signos vitales se toman en los dedos, así lo hace el anillo. Allí hay menos interferencias que en la muñeca, donde hay más huesos, cartílagos o incluso tatuajes que pueden afectar la lectura”, explicó.

¿Qué mide y cómo funciona?

El anillo integra sensores capaces de registrar la calidad del sueño (incluyendo fases REM y sueño profundo), frecuencia y variabilidad cardíaca 24/7, niveles de oxígeno en sangre, estrés fisiológico, temperatura corporal y actividad diaria. Su batería puede durar entre cinco y ocho días, dependiendo de la talla, y es resistente al agua hasta 100 metros.

Para acceder a funciones avanzadas y recomendaciones personalizadas, el dispositivo opera mediante una aplicación compatible con iOS y Android, asociada a una membresía mensual de $29.900. Sin embargo, sin suscripción, el anillo continúa registrando y mostrando los principales indicadores.

El Oura Ring 4 llega
El Oura Ring 4 llega a Colombia para impulsar el monitoreo de salud y sueño en tiempo real con tecnología avanzada. (Infobae)

“Sin la membresía el anillo te va a leer igual todos los signos vitales y hará las lecturas de siete principales indicadores, pero para tener recomendaciones y para ir más allá, necesitas la suscripción”, detalló Succar.

Agregó que “en este momento la continuidad de las personas que han comprado el anillo y que se han activado en el programa, está entre el 95 y 98% de asistencia. Realmente cuesta menos que una membresía mensual de alguna aplicación de streaming y ofrece mucha información útil sobre el cuerpo”.

Uno de los puntos destacados por la compañía es la protección de datos. La información recopilada se almacena en servidores ubicados en Finlandia, país con altos estándares en regulación y privacidad digital.

Los precios del Oura Ring
Los precios del Oura Ring 4 en Colombia varían según el acabado, con modelos desde $1.699.900 disponibles en varias versiones y colores. (Infobae)

Anillo inteligente vs. reloj inteligente: ¿en qué se diferencian?

Aunque ambos pertenecen al universo de los wearables, su enfoque es distinto.

  • Punto de medición: el reloj obtiene datos desde la muñeca; el anillo lo hace desde el dedo, lo que, según el vocero de la marca, puede ofrecer lecturas más estables en algunos indicadores.
  • Comodidad: el formato ligero facilita su uso continuo, incluso durante el sueño o el baño, sin resultar invasivo.
Los sensores del Oura Ring
Los sensores del Oura Ring 4 permiten analizar indicadores clave como fases del sueño, ritmo cardíaco, oxigenación y actividad diaria. (Infobae)
  • Batería: mientras muchos smartwatches requieren carga diaria, el anillo puede alcanzar hasta una semana de autonomía.
  • Enfoque: los relojes inteligentes integran notificaciones, llamadas y aplicaciones; el anillo se concentra principalmente en métricas de salud y descanso.

Según Succar, el dispositivo está pensado para un público amplio. “No hay un target específico. Puede ser utilizado por deportistas que quieren mejorar su rendimiento, personas con poca actividad física que buscan monitorear estrés o sueño, e incluso adultos mayores interesados en hacer seguimiento a su ritmo cardíaco u oxigenación en sangre”, afirmó.

Oura Ring 4 en Colombia

La llegada del dispositivo a Colombia forma parte de su expansión internacional. Tras iniciar su comercialización en Europa en 2016 y consolidarse en mercados como Estados Unidos y Canadá, la marca inicia su despliegue en Latinoamérica.

El Oura Ring 4 está disponible en versiones Titanio y Ceramic, y es compatible con plataformas como Apple Health y Google Fit. Con su desembarco en el país, el anillo inteligente se suma a la creciente oferta de tecnología vestible en el país, en un mercado donde la salud digital y el autocuidado ganan cada vez más protagonismo.

La distribución oficial del Oura
La distribución oficial del Oura Ring 4 en Colombia se realiza a través de Falabella, con presencia en tiendas físicas y venta online. (Oura)

Actualmente puede encontrarse en 20 tiendas Falabella del país,entre ellas Colina, Unicentro, Santa fe, Titan, Fontanar, Centro Mayor, Galeria, Suba, San Diego, Arkadia, Buenavista, Caracolí, Jardin Plaza, Castillo, WTC, Primavera, Aqua, Arboleda y La Carola.

Los precios varían según el acabado: las versiones doradas (Gold y Rose Gold) se ubican en el rango más alto; les siguen los acabados negro y plateado mate, y en el segmento más accesible se encuentran los modelos plateado y negro brillante, con precios desde $1.699.900, dependiendo de la referencia.

