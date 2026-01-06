America Inhouse

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

El Concurso Educación Financiera en tu Cole, organizado por Asbanc en alianza con el BCP e implementado por Instituto Apoyo, busca promover y reconocer proyectos innovadores que mejoren la educación financiera en escuelas públicas del Perú

Concurso Educación Financiera en tu Cole, organizado por Asbanc en alianza con el BCP e implementado por Instituto Apoyo. Foto: Infobae Perú

Más de 900 estudiantes y 270 docentes de todo el Perú participaron durante 2025 en la tercera edición del Concurso Educación Financiera en tu Cole, una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el BCP y el Instituto Apoyo, que busca promover competencias financieras en escuelas públicas y motivar la creación de soluciones innovadoras con impacto efectivo en la comunidad.

¿Por qué la educación financiera es fundamental en el colegio?

Ricardo Montero de la Piedra, gerente de Evaluación, Analítica y Sostenibilidad de Asbanc, explicó que “la educación financiera es un conjunto de herramientas que nos permiten tener la capacidad de gestionar nuestro dinero y nuestras finanzas para tomar buenas decisiones”. Subrayó que “la educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”, ya que influye directamente en la planificación, el logro de objetivos personales y familiares, y el desarrollo económico del país.

Concurso Educación Financiera en tu Cole: final en Lima Metropolitana. Video: Infobae Perú

El concurso contó con dos categorías: “Educación Financiera en tu Cole”, orientada a equipos de secundaria de Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco y Cajamarca, y “Niñas con Oportunidades”, impulsada en alianza con CARE Perú, con énfasis en inclusión y empoderamiento económico en zonas rurales. En esta edición, el proyecto ganador en Lima Metropolitana fue Financial Energy del colegio IE 1071 Alfonso Ugarte, San Isidro, mientras que los proyectos Cleyandis (I.E. Teniente Coronel Alfredo Bonifaz – UGEL 02) y AMEE (I.E. Alfonso Ugarte – UGEL 03) destacaron como finalistas.

Financial Energy propuso CashGo, un juego de mesa y plataforma digital que promueve el aprendizaje vivencial de habilidades financieras. Los estudiantes practicaron la gestión de presupuestos, el ahorro y la toma de decisiones económicas informadas, abordando situaciones reales y fomentando el compromiso familiar y la conciencia ambiental mediante actividades como la Reciclatón. Basado en el Aprendizaje Basado en Retos y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscó que al menos el 80% de los adolescentes participantes desarrollaran competencias financieras básicas y sean capaces de priorizar gastos y auto-gestionar sus decisiones económicas.

El proyecto ganador del Concurso
El proyecto ganador del Concurso Educación Financiera en tu Cole en Lima Metropolitana fue Financial Energy, del colegio IE 1071 Alfonso Ugarte, San Isidro. Foto: Infobae Perú

Andrés Flores, gerente de Educación y Salud Financiera del BCP, destacó que “la educación financiera es la capacidad de poder administrar nuestro dinero de forma eficiente” y remarcó la importancia de iniciar este aprendizaje desde la escuela: “Es muy importante que docentes, autoridades, pero también los bancos vayamos hacia ellos con programas que incentiven que la educación financiera será un mecanismo para su desarrollo”.

Rossana Núñez Flores, docente asesora del IE 1071 Alfonso Ugarte, relató que para seleccionar a su equipo ganador apostó por el compromiso y las fortalezas personales de los estudiantes. También enfatizó el valor de la experiencia en el concurso: “Lo más importante es la experiencia... poniendo punche para que puedan salir ahora con estos resultados ganadores”.

Impacto y alcance del Concurso Educación Financiera en tu Cole

La tercera edición del concurso abarcó más regiones que en años anteriores e incluyó mentorías, desarrollo de proyectos y una gran final donde los equipos defendieron sus propuestas ante un jurado. Los proyectos ganadores recibieron laptops, tablets, diplomas, kits financieros y capital semilla de S/ 5,000 en la categoría “Niñas con Oportunidades”, destinado a la implementación de ideas en la comunidad en 2026. Los docentes participantes recibieron certificación oficial regional.

Andrés Flores, gerente de Educación
Andrés Flores, gerente de Educación y Salud Financiera del BCP. Foto: Difusión

Desde el inicio del programa, se han presentado cientos de proyectos enfocados en alfabetización financiera, inclusión y emprendimiento, fortaleciendo el compromiso y la creatividad de estudiantes y maestros. Montero señaló que aún existen brechas en el país: “Todavía falta avanzar mucho; las estadísticas nos dicen que hay un porcentaje grande de la población que no maneja las herramientas adecuadas, no puede tomar unas buenas decisiones. Por eso es tan importante el trabajo que se hace desde la Asociación de Bancos por impulsar estas herramientas desde la etapa escolar”.

El BCP, a través de Andrés Flores, reafirmó su compromiso destacando que todos los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a cursos de educación financiera en la web ABC del BCP, “donde cada peruano puede aprender a gestionar mejor su dinero”.

Según sus promotores, el Concurso Educación Financiera en tu Cole se consolida de esta manera como un espacio nacional de innovación educativa que reconoce el esfuerzo de docentes y estudiantes, y apuesta por una sociedad más preparada para enfrentar retos económicos y construir ciudadanía desde la escuela.

