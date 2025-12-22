America Inhouse

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Senati está orientado desde su fundación a cubrir las necesidades de trabajadores que requiere la empresa, destaca Walter Rioja, jefe de Diseño Curricular y Desarrollo Técnico Pedagógico de la institución educativa

Walter Rioja Díaz, jefe de Diseño Curricular y Desarrollo Técnico Pedagógico de Senati. Foto: Infobae Perú

Senati, institución educativa con más de 60 años de trayectoria, señala que su modelo de formación profesional dual se ha consolidado como una de las principales vías para responder a las necesidades del sector productivo y mejorar la empleabilidad de jóvenes a nivel nacional. Walter Rioja Díaz, jefe de Diseño Curricular y Desarrollo Técnico Pedagógico, sostiene que “todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas; los contenidos curriculares se elaboran en función de tareas que reflejan el entorno laboral real y la formación está orientada a las competencias profesionales que demanda el sector productivo”.

¿Cómo funciona la formación dual en Senati?

Según datos proporcionados por la institución, este modelo permite que los estudiantes alternen su formación entre aulas y talleres —equipados con más de 1,000 laboratorios y tecnología, como simuladores, robots y software especializados— y la práctica directa en empresas, gracias a más de 28,000 convenios con el sector productivo en todo el país. Actualmente, Senati atiende a 140 mil estudiantes, de los cuales más de 43 mil realizan formación práctica en empresas. El acceso a esta modalidad dual suele darse a partir del cuarto ciclo.

Senati informa que el ingreso es directo, sin exámenes de admisión, y permite elegir turnos de día, noche o fines de semana. Video: Infobae Perú

Rioja recalca que esta formación dual tiene como objetivo “generar aprendizaje en situaciones auténticas”, facilitando que los estudiantes experimenten tareas reales y accedan al mundo laboral incluso antes de culminar sus estudios. De acuerdo con informes de Ipsos y Arellano Consultoría, el 97% de sus egresados logra su primer empleo poco tiempo después de egresar. Además, uno de cada dos estudiantes trabaja mientras estudia, y ocho de cada diez egresados ocupan posiciones acordes a su especialidad, cifras que, según Senati, reflejan la pertinencia del modelo dual y la demanda laboral para sus egresados.

Carreras técnicas, acceso y proyección internacional

El portafolio académico abarca diversas especialidades, entre las que destacan Electricidad Industrial, Mecatrónica Automotriz, Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial, Mecánica de Mantenimiento, Administración Industrial y Estructuras y Construcciones Metálicas. Senati informa que el ingreso es directo, sin exámenes de admisión, y permite elegir turnos de día, noche o fines de semana. Con presencia en las 25 regiones del Perú, la institución resalta que ofrece acceso equitativo a educación técnica de calidad a nivel nacional.

Senati cuenta con más de 1,000 laboratorios. Foto: Infobae Perú

En el plano internacional, Senati participa como miembro en la red OIT-Cinterfor y la Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe, junto a instituciones líderes en educación técnica y formación profesional, lo que —indica la organización— fortalece su estándar educativo y prestigio en la región.

Walter Rioja subraya la importancia de la formación continua: “Eso significa que yo actualmente puedo estudiar una carrera y que posteriormente tengo que seguir mejorando mis competencias para poder ser cada vez más empleable”.

Desde Senati concluyen que su modelo de alternancia con empresas responde tanto a las tendencias de la economía nacional, como al compromiso institucional de preparar jóvenes capacitados para afrontar los retos de la transformación tecnológica e industrial en el Perú.

Para más información sobre las carreras de Senati, CLIC AQUÍ.

