America Inhouse

La esencia ideal para tu casa: aromas cálidos y acogedores

La nueva propuesta de Natura invita a crear ambientes acogedores y llenos de calidez para compartir momentos especiales

Guardar
La nueva línea Bothânica fusiona
La nueva línea Bothânica fusiona bienestar personal y cuidado del hogar con ingredientes naturales y óleos esenciales de origen latinoamericano. - (Natura)

El lanzamiento de Bothânica, la nueva línea de Natura dedicada al bienestar del hogar y al cuidado personal, llega en un momento estratégico: la temporada navideña y el inicio del año, periodos en los que las personas buscan renovar sus ambientes y fortalecer la hospitalidad.

Inspirada en la etnobotánica latinoamericana, la propuesta de la marca invita a transformar los espacios cotidianos en refugios sensoriales, donde cada aroma y detalle propicia conexiones emocionales, no solo con uno mismo, sino también con quienes comparten el hogar.

“La intención con nuestros productos, es que, desde el momento en que tus invitados crucen la puerta, sientan inmediatamente ese abrazo de hogar, ese aroma que dice: ‘Bienvenido, estás en un lugar seguro y lleno de calidez’”, afirmaron representantes de la marca.

La renovación energética de los
La renovación energética de los espacios en año nuevo se potencia con aromas frescos y revitalizantes de la línea Bothânica de Natura. - (Natura)

De hecho, el sentido del olfato, como señalan publicaciones de Harvard Health Magazine, establece un vínculo directo con las emociones y los recuerdos, influyendo significativamente en el bienestar físico y emocional.

Transforma tú ambiente cotidiano con olores sensoriales

La esencia de Bothânica radica en fusionar el cuidado personal y del hogar con el respeto al entorno. Su propuesta se distingue por el uso de ingredientes naturales, hierbas aromáticas y mezclas de óleos esenciales cuidadosamente seleccionados para crear experiencias sensoriales auténticas, al tiempo que prioriza la sustentabilidad en cada etapa del proceso.

Este enfoque integral se refleja, además, en la atención al diseño y los materiales de sus envases: la compañía ha apostado por utilizar plástico verde 100% reciclable y vidrio con al menos 55% de material reciclado post consumo, reafirmando así su compromiso con prácticas ambientales responsables. Según representantes de Natura, el objetivo es que el bienestar aportado por cada producto se extienda también al planeta, consolidando una propuesta tan consciente como innovadora.

El sentido del olfato, clave
El sentido del olfato, clave en la propuesta de Bothânica, fortalece la conexión emocional y el bienestar en los espacios del hogar. - (Natura)

Tips de bienestar: cómo convertir cualquier espacio en un refugio cálido

El hogar representa un refugio y una fuente de seguridad. Para quienes buscan transformar sus ambientes en espacios verdaderamente acogedores, especialmente durante las fiestas y el inicio de un nuevo año, expertos de Natura comparten estos consejos para potenciar el bienestar día a día:

1. Habitación por habitación, aromas que dan la bienvenida

Antes de la llegada de los invitados, utiliza sprays de ambiente para perfumar la sala y las zonas comunes con fragancias frescas y envolventes. Complementa el ambiente encendiendo velas aromáticas: su luz cálida y sus esencias transforman cualquier espacio en una extensión de la hospitalidad.

2. Haz que tu baño refleje la limpieza de tu hogar

Más allá de la decoración, espacios como el baño pueden convertirse en lugares de bienestar. Ofrecer jabones y cremas de manos con fórmulas aromaterapéuticas convierte el lavado de manos en un ritual de frescura y confort, elevando el estándar de la hospitalidad y extendiendo el cuidado a quienes visitan el hogar.

Bothânica de Natura introduce aromas
Bothânica de Natura introduce aromas cálidos y acogedores para transformar el hogar en un refugio sensorial durante la temporada navideña. - (Natura)

3. Renovación en año nuevo

El inicio del año es propicio para la reflexión y la renovación energética de los espacios. Los productos de Bothânica, con aromas frescos y revitalizantes, se convierten en aliados ideales para las tradicionales limpiezas energéticas de enero. Sprays y velas inspiran calma y concentración para acompañar los nuevos ciclos.

4. Ritual de bienestar de autocuidado en navidad

El autocuidado cobra relevancia tras las celebraciones. La línea Bothânica ofrece opciones para transformar el baño diario o el momento de hidratación en una experiencia sensorial gratificante, facilitando la transición hacia un año en el que prime la claridad mental y el espíritu renovado.

Natura apuesta por la sustentabilidad
Natura apuesta por la sustentabilidad con envases de plástico verde reciclable y vidrio con material reciclado post consumo en Bothânica. - (Natura)

Con Bothânica, Natura demuestra que los aromas, los rituales de cuidado y la atención a cada detalle pueden transformar los lugares que habitamos en verdaderos refugios de bienestar, conectando el cuidado personal con el hogar y la naturaleza. Los interesados pueden encontrar los productos en la página web oficial de Natura y en las siguientes tiendas Natura: Bogotá: Fontanar, Unicentro, Parque La Colina y Titán Plaza. Medellín: El Tesoro y Arkadia.

Temas Relacionados

Fragancias para la casaEsencias aromaticasBienestarAromaterapiaRegalos de navidadCuidado personalBothânicaNaturaSalud

Últimas Noticias

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto

El auge de plataformas digitales permite a más personas acceder a activos digitales sin grandes desembolsos ni conocimientos técnicos, abriendo oportunidades para diversificar recursos

Minería en la nube, la

Colombia avanza en energía solar con innovación y su primer sistema de almacenamiento a gran escala

Con 160 proyectos solares en operación y el primer sistema de almacenamiento a gran escala, Celsia contribuye a que Colombia avance hacia un modelo energético más sostenible

Colombia avanza en energía solar

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El uso de inteligencia artificial en las redacciones ha cambiado la forma de producir y verificar información, con avances y riesgos señalados por expertos y organismos internacionales

Periodismo digital con IA: avances

“Preparamos a los estudiantes para competir en el mundo”: universitarios peruanos triunfan en Colombia y apuestan por carreras del futuro

Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo (UCV) consiguieron la medalla de oro en el primer campeonato latinoamericano de programación con inteligencia artificial: Kodo Takai 2025

“Preparamos a los estudiantes para

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) destaca a Becas BCP como su principal programa de responsabilidad social. Creado en 2012, tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior —universitaria y técnica— a jóvenes de Lima y distintas regiones del país

¿Cómo acceder a becas completas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La creación de empresas en

La creación de empresas en Perú creció entre julio y septiembre: ¿qué actividades comerciales incrementaron más y menos?

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: arribo de peregrinos provoca cierres en calles de la GAM

¿Autos más baratos?: cuál será el impacto de la eliminación del impuesto interno en los precios y la recaudación

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Rejas en Mesa Redonda y Mercado Central: Municipalidad de Lima anula cierre de accesos por límite de aforo

INFOBAE AMÉRICA
Zohran Mamdani, marcado por la

Zohran Mamdani, marcado por la diversidad cultural y artística de Nueva York

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift nombra su canción

Taylor Swift nombra su canción favorita dentro de todo su catálogo: “Es tanta presión”

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

“Nos cuidamos entre nosotras”: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried revelaron cómo vivieron su último rodaje