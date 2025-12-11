La esencia ideal para tu casa: aromas cálidos y acogedores

La nueva línea Bothânica fusiona bienestar personal y cuidado del hogar con ingredientes naturales y óleos esenciales de origen latinoamericano. - (Natura)

El lanzamiento de Bothânica, la nueva línea de Natura dedicada al bienestar del hogar y al cuidado personal, llega en un momento estratégico: la temporada navideña y el inicio del año, periodos en los que las personas buscan renovar sus ambientes y fortalecer la hospitalidad.

Inspirada en la etnobotánica latinoamericana, la propuesta de la marca invita a transformar los espacios cotidianos en refugios sensoriales, donde cada aroma y detalle propicia conexiones emocionales, no solo con uno mismo, sino también con quienes comparten el hogar.

“La intención con nuestros productos, es que, desde el momento en que tus invitados crucen la puerta, sientan inmediatamente ese abrazo de hogar, ese aroma que dice: ‘Bienvenido, estás en un lugar seguro y lleno de calidez’”, afirmaron representantes de la marca.

La renovación energética de los espacios en año nuevo se potencia con aromas frescos y revitalizantes de la línea Bothânica de Natura. - (Natura)

De hecho, el sentido del olfato, como señalan publicaciones de Harvard Health Magazine, establece un vínculo directo con las emociones y los recuerdos, influyendo significativamente en el bienestar físico y emocional.

Transforma tú ambiente cotidiano con olores sensoriales

La esencia de Bothânica radica en fusionar el cuidado personal y del hogar con el respeto al entorno. Su propuesta se distingue por el uso de ingredientes naturales, hierbas aromáticas y mezclas de óleos esenciales cuidadosamente seleccionados para crear experiencias sensoriales auténticas, al tiempo que prioriza la sustentabilidad en cada etapa del proceso.

Este enfoque integral se refleja, además, en la atención al diseño y los materiales de sus envases: la compañía ha apostado por utilizar plástico verde 100% reciclable y vidrio con al menos 55% de material reciclado post consumo, reafirmando así su compromiso con prácticas ambientales responsables. Según representantes de Natura, el objetivo es que el bienestar aportado por cada producto se extienda también al planeta, consolidando una propuesta tan consciente como innovadora.

El sentido del olfato, clave en la propuesta de Bothânica, fortalece la conexión emocional y el bienestar en los espacios del hogar. - (Natura)

Tips de bienestar: cómo convertir cualquier espacio en un refugio cálido

El hogar representa un refugio y una fuente de seguridad. Para quienes buscan transformar sus ambientes en espacios verdaderamente acogedores, especialmente durante las fiestas y el inicio de un nuevo año, expertos de Natura comparten estos consejos para potenciar el bienestar día a día:

1. Habitación por habitación, aromas que dan la bienvenida

Antes de la llegada de los invitados, utiliza sprays de ambiente para perfumar la sala y las zonas comunes con fragancias frescas y envolventes. Complementa el ambiente encendiendo velas aromáticas: su luz cálida y sus esencias transforman cualquier espacio en una extensión de la hospitalidad.

2. Haz que tu baño refleje la limpieza de tu hogar

Más allá de la decoración, espacios como el baño pueden convertirse en lugares de bienestar. Ofrecer jabones y cremas de manos con fórmulas aromaterapéuticas convierte el lavado de manos en un ritual de frescura y confort, elevando el estándar de la hospitalidad y extendiendo el cuidado a quienes visitan el hogar.

Bothânica de Natura introduce aromas cálidos y acogedores para transformar el hogar en un refugio sensorial durante la temporada navideña. - (Natura)

3. Renovación en año nuevo

El inicio del año es propicio para la reflexión y la renovación energética de los espacios. Los productos de Bothânica, con aromas frescos y revitalizantes, se convierten en aliados ideales para las tradicionales limpiezas energéticas de enero. Sprays y velas inspiran calma y concentración para acompañar los nuevos ciclos.

4. Ritual de bienestar de autocuidado en navidad

El autocuidado cobra relevancia tras las celebraciones. La línea Bothânica ofrece opciones para transformar el baño diario o el momento de hidratación en una experiencia sensorial gratificante, facilitando la transición hacia un año en el que prime la claridad mental y el espíritu renovado.

Natura apuesta por la sustentabilidad con envases de plástico verde reciclable y vidrio con material reciclado post consumo en Bothânica. - (Natura)

Con Bothânica, Natura demuestra que los aromas, los rituales de cuidado y la atención a cada detalle pueden transformar los lugares que habitamos en verdaderos refugios de bienestar, conectando el cuidado personal con el hogar y la naturaleza. Los interesados pueden encontrar los productos en la página web oficial de Natura y en las siguientes tiendas Natura: Bogotá: Fontanar, Unicentro, Parque La Colina y Titán Plaza. Medellín: El Tesoro y Arkadia.