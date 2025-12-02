“Preparamos a los estudiantes para competir en el mundo”: universitarios peruanos triunfan en Colombia y apuestan por carreras del futuro

Universitarios peruanos triunfan en Colombia con app de inteligencia artificial para turismo. Foto: Infobae

La Universidad César Vallejo (UCV), campus Los Olivos, celebró un logro internacional con el triunfo de su equipo de Ingeniería de Sistemas en el campeonato de tecnología Kodo Takai, realizado entre el 21 y 26 de octubre en Sucre y Cartagena, Colombia. El resultado fue producto de un proceso de preparación de dos años que involucró a más de 400 estudiantes, y culminó con la selección de un equipo multidisciplinario que demostró excelencia en desarrollo web, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y ciencia de datos.

Según la directora general del campus Los Olivos, doctora Tania Ruiz, “preparamos a los estudiantes para el mundo y ellos tienen que competir con el mundo”; subrayó que la UCV fomenta el contacto internacional y valores de esfuerzo, disciplina y visión global. Ruiz expresó el orgullo institucional por los resultados y destacó el rol de los docentes y coordinadores en el acompañamiento cercano de los estudiantes: “Ellos nunca están solos, siempre están con sus docentes”.

Estudiantes de la Universidad César Vallejo consiguieron la medalla de oro en el primer campeonato latinoamericano de programación con inteligencia artificial: Kodo Takai 2025. El certamen tuvo lugar en Colombia. Video: Infobae Perú

Aplicación de inteligencia artificial y experiencia internacional

El certamen, más allá de una hackathon, permitió a los universitarios resolver desafíos reales del sector turismo a través de una aplicación móvil de inteligencia artificial entrenada localmente. Esta herramienta recomienda a los turistas el mejor itinerario, hospedaje y rutas en función de su presupuesto y permanencia, automatizando la toma de decisiones de viaje con datos personalizados y soluciones inteligentes. El desarrollo y entrenamiento de la IA fue realizado por los mismos estudiantes en un servidor local, mostrando un alto nivel de autonomía técnica.

Dra. Tania Ruiz Gómez, directora general UCV - Campus Los Olivos. - Foto: Infobae

Jorge Córdova López, docente líder del equipo, indicó que la competencia no solo sirvió para ganar experiencia profesional, sino también para abrir horizontes internacionales: “Cuando los estudiantes no han tenido la oportunidad de viajar y la obtienen, su mente se abre… Esta competencia les ha permitido ver un mercado internacional y postularse a empresas internacionales para medir sus capacidades”. Además, los estudiantes expusieron su talento ante empleadores reales y algunos campeones ya integran empresas de desarrollo de software tras el evento.

El equipo peruano compitió con otras cuatro universidades colombianas, obteniendo el primer puesto general, así como reconocimientos individuales en categorías de desarrollo frontend, backend y mejor proyecto. La UCV acompañó este éxito con apoyos académicos y económicos, a través de su dirección general.

Estrategia educativa e impulso a carreras del futuro

Respecto a la formación académica, Córdova destacó que la UCV apuesta por carreras alineadas con la transformación digital: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Ciberseguridad, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Sobre ciberseguridad, resaltó: “Las empresas pequeñas, medianas y grandes necesitan profesionales que custodien datos y sistemas. El profesional en ciberseguridad es cada vez más demandado y mejor remunerado por las organizaciones”.

La delegación vallejiana estuvo conformada por Xavier Montaño García, Sandra Vega Mejía, Wilden Guanilo Pizarro, Facundo Godoy Mejía, Luis Atiro Vargas, Ángel Campos Pezo y Pedro Holguín Cueva. Foto: Infobae

La universidad enfatiza un diferencial educativo que va más allá de la teoría; los estudiantes aprenden a través de proyectos reales, simulaciones, laboratorios equipados, contacto estrecho entre docentes y alumnos, y formación en habilidades blandas y buenas prácticas, en sintonía con las necesidades de los sectores productivos.

Tania Ruiz invitó a padres y postulantes a considerar a la UCV como una opción de formación seria y acreditada: “Confíen en la Universidad César Vallejo. Somos una institución seria. Somos lo más grande del país y este campus, que es el campus de Los Olivos, los espera con los brazos abiertos. Los invito a formar parte de nuestra gran familia vallejiana”.

Finalmente, tanto directivos como docentes ratificaron el compromiso institucional de mantener la innovación, la proximidad y la exigencia como pilares para el crecimiento personal, académico y profesional de sus estudiantes, e informaron que ya se preparan para la edición 2026 del Kodo Takai, abriendo oportunidades para nuevos talentos interesados en carreras STEM con impacto nacional e internacional.