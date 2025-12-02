America Inhouse

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) destaca a Becas BCP como su principal programa de responsabilidad social. Creado en 2012, tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior —universitaria y técnica— a jóvenes de Lima y distintas regiones del país

Becas BCP cubre el 100%
Becas BCP cubre el 100% de costos académicos y titulación, más apoyo en empleabilidad, mentoría y desarrollo de talento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció la apertura de su convocatoria 2025 para el programa Becas BCP, una iniciativa diseñada para facilitar el acceso a la educación superior de calidad, tanto universitaria como técnica, a jóvenes peruanos con talento y recursos económicos limitados. Creado en 2012 como parte de su política de responsabilidad social, el programa busca reducir la brecha de acceso y maximizar el potencial de estudiantes de todo el país.

Según informa el BCP, hasta la fecha se han otorgado más de 1,100 becas, entre universitarias y técnicas, beneficiando a jóvenes de Lima y de provincias, quienes representan cerca del 40% del total de becarios. Se indica también que más de 570 beneficiarios ya concluyeron sus estudios y hoy trabajan en empresas reconocidas a nivel nacional.

¿Qué incluye la beca y a quiénes está dirigida?

El programa Becas BCP ofrece un financiamiento integral, cubriendo el 100% de los costos académicos, titulación y graduación. Además, otorga a sus becarios acceso a herramientas complementarias: tutorías psicopedagógicas, talleres de habilidades blandas, mentoring laboral y espacios de integración entre becarios, que permiten el desarrollo de competencias y fortalecen la red de soporte durante la vida universitaria o técnica.

La beca está dirigida a estudiantes de colegios públicos y privados que demuestren buen rendimiento y necesidad económica. Entre los requisitos para postular figuran la nacionalidad o residencia permanente peruana, haber cursado estudios secundarios recientemente, contar con la condición de admitido en alguna de las universidades o institutos aliados, y carecer de antecedentes policiales o penales. En el caso de las becas universitarias se solicita haber destacado en el tercio superior o mantener un promedio elevado durante los últimos años de colegio.

Instituciones participantes y links de postulación

La convocatoria está abierta para estudiar una de las 70 carreras más demandadas del mercado, en alianza con diez de las instituciones educativas de mayor prestigio, entre las que se incluyen la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Piura, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Ciencia y Tecnología, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Continental y el Instituto TECSUP. Las sedes aliadas se distribuyen en diferentes regiones del país, como Lima, Piura, Trujillo y Arequipa, cubriendo una oferta diversa de carreras profesionales y técnicas.

¿Cómo postular al programa Becas BCP?

Proceso de postulación y plazos

Para participar, los interesados deben crear una cuenta en la plataforma digital del concurso y registrar sus datos personales, académicos y de la carrera a la que desean postular. La fecha límite para el envío de postulaciones es el 5 de enero de 2026. Es posible completar la información pendiente posteriormente, siempre que se regularice la postulación adjuntando la constancia de ingreso a la universidad o instituto aliado. El programa prevé también una evaluación que contempla una prueba psicométrica y entrevistas personales para conocer en profundidad el perfil y potencial de los postulantes.

Este año, se prevé la entrega de entre 80 y 100 becas integrales, manteniendo el carácter selectivo y de largo plazo que distingue al programa desde su creación.

Acompañamiento y empleabilidad

El BCP subraya que el programa Becas BCP no se limita únicamente al aspecto económico; busca acompañar a los becarios en su proceso de adaptación y permanencia universitaria y técnica, desarrollando sus habilidades y competencias para lograr una inserción laboral efectiva. El programa cuenta con una comunidad activa, la organización de talleres de empleabilidad y vinculación con empresas de prestigio, contribuyendo de esta manera a formar líderes comprometidos con el desarrollo del país.

Los interesados pueden conocer más detalles del proceso y requisitos, así como postular a la convocatoria vigente, visitando www.viabcp.com/becasbcp.

