America Inhouse

Así funciona Bre-B, el sistema que permite transferencias instantáneas sin número de cuenta

El sistema de pagos ya suma más de seis millones de usuarios en Colombia. Campañas de entidades como Banco Caja Social han sido clave para fortalecer la confianza en la banca móvil

Lorena Yepes

Por Lorena Yepes

Guardar
Bre-B funciona con datos fáciles
Bre-B funciona con datos fáciles de recordar y opera entre bancos, billeteras y cooperativas. - (Banco de la República)

A menos de un mes de su lanzamiento, el sistema interoperable Bre-B ha generado una respuesta positiva entre los usuarios en Colombia.

De acuerdo con cifras del Banco de la República citadas por La República, más de 35 millones de llaves ya han sido registradas hasta mediados de septiembre, lo que evidencia una rápida aceptación por parte de los usuarios tanto para transferencias entre personas como para pagos en comercios.

¿Qué es Bre-B?

Mediante datos fáciles de recordar, como el número de celular, correo electrónico, número de identificación o un código alfanumérico, el sistema Bre-B permite enviar y recibir dinero de forma segura, sin compartir el número de cuenta bancaria y con la libertad de operar entre distintos bancos, billeteras digitales y cooperativas de manera casi instantánea.

El sistema ya suma más
El sistema ya suma más de seis millones de usuarios y 35 millones de llaves registradas. -(Imagen ilustrativa Infobae)

La tendencia de crecimiento ha superado los pronósticos planteados por el ente emisor. Ana María Prieto, directora de Sistema de Pagos del Banco de la República, indicó en declaraciones a El Colombiano que el emisor esperaba contar con unas 30 millones de llaves registradas para finales de año, meta que ya se logró de manera anticipada.

El sistema entró en vigencia el 14 de julio de 2025 para el registro de llaves. La fecha proyectada para transferencias instantáneas y el registro completo de usuarios es 06 de octubre, según lo último que se informó por parte del Banco de la República.

La banca digital responde al reto de la innovación

El sector financiero en Colombia, con entidades como Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, se preparó durante tres años para implementar este nuevo ecosistema. De acuerdo con información de la entidad, la inversión alcanzó 50 millones de dólares destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica y asegurar que la aplicación digital cumpla los máximos estándares de seguridad.

Bre-B permite transferencias instantáneas sin
Bre-B permite transferencias instantáneas sin número de cuenta en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte esencial de este esfuerzo está centrado en la pedagogía digital. Campañas orientadas a familiarizar a la comunidad con las transacciones y el registro de llaves han sido clave. Entre las más recientes está ‘Descarga, Usa y Gana’, iniciativa que entregó más de $1.760 millones en premios y alentó el uso de la banca digital, además de incrementar la confianza en el uso del sistema de llaves, según información del banco.

El proceso de registro de llaves en Banco Caja Social

En Banco Caja Social, el registro de llaves se realiza a través de la aplicación móvil. El usuario accede a la zona Bre-B, ubicada en la parte inferior de la pantalla, donde puede seleccionar la opción ‘Procesos de las llaves’, luego ‘Registrar Llaves’, elegir qué datos quiere asociar y autorizar el proceso. Todo el procedimiento ha sido diseñado para ofrecer simplicidad y seguridad a los usuarios.

Registrar y utilizar llaves en la zona Bre-B no tiene ningún costo para los clientes del banco, una ventaja que favorece la adopción y masificación del sistema.

El registro de llaves en
El registro de llaves en Banco Caja Social es gratuito y se realiza desde la app móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es seguro utilizar las llaves del banco?

El componente de seguridad es central en la propuesta digital de la entidad. Banco Caja Social adopta las recomendaciones emitidas por el Banco de la República respecto al uso adecuado del sistema:

  • No es necesario aceptar una transacción por llave.
  • El registro de llaves no tiene costo.
  • La zona Bre-B está en la aplicación o página web de su entidad financiera.
  • La llave NO es la contraseña.
  • NO es necesario descargar ninguna otra aplicación.
  • Bre-B no tiene cuentas en redes sociales. La información oficial se encuentra en la página del Banco de la República y en las de las entidades participantes.
  • Consulte con su entidad financiera en caso de presentar problemas o tener preguntas sobre seguridad.

Temas Relacionados

Registro de llavesBre-BTransferencias instantáneasBanco de la RepúblicaBanco Caja SocialBanca móvil

Últimas Noticias

Universidad peruana otorga becas a sus estudiantes destacados en instituciones como UC Berkeley y el Politécnico de Milán

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de los campus Arequipa, Chimbote, Ica, Lima y Piura integran la nómina de beneficiarios. Entre los destinos también figuran: Purdue University, UCLA Extensión y el Tecnológico de Monterrey

Universidad peruana otorga becas a

5G en el Perú: ¿Cómo se podrían potenciar las empresas del país con esta tecnología?

La tecnología 5G está impulsando una transformación en sectores como salud, industria, entretenimiento y movilidad, habilitando nuevos servicios y aplicaciones antes no posibles con generaciones previas

5G en el Perú: ¿Cómo

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

El Google Lab está diseñado para que los jóvenes puedan interactuar con equipos avanzados, acceder a ambientes especializados y trabajar en un entorno colaborativo que fortalece habilidades tecnológicas. ¿Dónde se encuentra?

Google en Perú: inauguran laboratorio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

El Marketing Conference Latam reunirá en octubre a especialistas, directivos y figuras clave del sector en la Sede Salitre, quienes analizarán los retos del mercado colombiano y regional

Más de 800 profesionales asistirán

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

El recorrido forma parte de un trayecto mayor de 8.900 kilómetros a través de 10 países de América Latina, en los que la tecnología híbrida de Chery será sometida a diversas condiciones de geografía y clima

Chery Super Hybrid: nueva SUV
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Burlando pidió que protejan a los testigos que declararon en contra de Makintach y advirtió hostigamientos de la jueza

Congreso pide explicaciones al Ministerio de Cultura por paralización de excavaciones en el Centro Histórico: advierten daños irreparables

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

INFOBAE AMÉRICA
Alemania y Suecia refuerzan su

Alemania y Suecia refuerzan su alianza militar con un nuevo acuerdo estratégico ante la amenaza rusa

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Alemania impulsa la modernización de la Bundeswehr frente a la creciente amenaza rusa

Europa y el régimen de Irán acordaron seguir con las consultas sobre las sanciones por la cuestión nuclear iraní

Murió Ziad Takieddine, el empresario que acusó a Nicolas Sarkozy por la supuesta financiación libia de su campaña

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘La hora

El director de ‘La hora de la desaparición’ ha confirmado una precuela enfocada en la tía Gladis

“Eran amigos, no eran amantes”: un allegado a Kristin Cabot brinda nuevos detalles del escándalo en el concierto de Coldplay

Jimmy Kimmel reaparece en Instagram con un emotivo homenaje a Norman Lear tras la suspensión de su programa

Taylor Swift logra medida extrema tras reiterados intentos de un fan por entrar en su casa de Los Ángeles

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”