Así funciona Bre-B, el sistema que permite transferencias instantáneas sin número de cuenta

Bre-B funciona con datos fáciles de recordar y opera entre bancos, billeteras y cooperativas. - (Banco de la República)

A menos de un mes de su lanzamiento, el sistema interoperable Bre-B ha generado una respuesta positiva entre los usuarios en Colombia.

De acuerdo con cifras del Banco de la República citadas por La República, más de 35 millones de llaves ya han sido registradas hasta mediados de septiembre, lo que evidencia una rápida aceptación por parte de los usuarios tanto para transferencias entre personas como para pagos en comercios.

¿Qué es Bre-B?

Mediante datos fáciles de recordar, como el número de celular, correo electrónico, número de identificación o un código alfanumérico, el sistema Bre-B permite enviar y recibir dinero de forma segura, sin compartir el número de cuenta bancaria y con la libertad de operar entre distintos bancos, billeteras digitales y cooperativas de manera casi instantánea.

El sistema ya suma más de seis millones de usuarios y 35 millones de llaves registradas. -(Imagen ilustrativa Infobae)

La tendencia de crecimiento ha superado los pronósticos planteados por el ente emisor. Ana María Prieto, directora de Sistema de Pagos del Banco de la República, indicó en declaraciones a El Colombiano que el emisor esperaba contar con unas 30 millones de llaves registradas para finales de año, meta que ya se logró de manera anticipada.

El sistema entró en vigencia el 14 de julio de 2025 para el registro de llaves. La fecha proyectada para transferencias instantáneas y el registro completo de usuarios es 06 de octubre, según lo último que se informó por parte del Banco de la República.

La banca digital responde al reto de la innovación

El sector financiero en Colombia, con entidades como Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, se preparó durante tres años para implementar este nuevo ecosistema. De acuerdo con información de la entidad, la inversión alcanzó 50 millones de dólares destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica y asegurar que la aplicación digital cumpla los máximos estándares de seguridad.

Bre-B permite transferencias instantáneas sin número de cuenta en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte esencial de este esfuerzo está centrado en la pedagogía digital. Campañas orientadas a familiarizar a la comunidad con las transacciones y el registro de llaves han sido clave. Entre las más recientes está ‘Descarga, Usa y Gana’, iniciativa que entregó más de $1.760 millones en premios y alentó el uso de la banca digital, además de incrementar la confianza en el uso del sistema de llaves, según información del banco.

El proceso de registro de llaves en Banco Caja Social

En Banco Caja Social, el registro de llaves se realiza a través de la aplicación móvil. El usuario accede a la zona Bre-B, ubicada en la parte inferior de la pantalla, donde puede seleccionar la opción ‘Procesos de las llaves’, luego ‘Registrar Llaves’, elegir qué datos quiere asociar y autorizar el proceso. Todo el procedimiento ha sido diseñado para ofrecer simplicidad y seguridad a los usuarios.

Registrar y utilizar llaves en la zona Bre-B no tiene ningún costo para los clientes del banco, una ventaja que favorece la adopción y masificación del sistema.

El registro de llaves en Banco Caja Social es gratuito y se realiza desde la app móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es seguro utilizar las llaves del banco?

El componente de seguridad es central en la propuesta digital de la entidad. Banco Caja Social adopta las recomendaciones emitidas por el Banco de la República respecto al uso adecuado del sistema:

No es necesario aceptar una transacción por llave.

El registro de llaves no tiene costo.

La zona Bre-B está en la aplicación o página web de su entidad financiera.

La llave NO es la contraseña.

NO es necesario descargar ninguna otra aplicación.

Bre-B no tiene cuentas en redes sociales. La información oficial se encuentra en la página del Banco de la República y en las de las entidades participantes.

Consulte con su entidad financiera en caso de presentar problemas o tener preguntas sobre seguridad.