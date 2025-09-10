Caja Trujillo impulsa empoderamiento y liderazgo femenino en los negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia femenina en el liderazgo empresarial peruano registra un crecimiento sostenido, según declaraciones y datos compartidos por Caja Trujillo y el Ministerio de la Producción (Produce). Ambas entidades coinciden en que cada vez más mujeres emprenden y generan millones de empleos en el país, una tendencia que incide en el desarrollo económico nacional.

Impulso al liderazgo femenino y nuevas oportunidades empresariales

Durante la I Cumbre Macrorregional de Mujeres Empresarias y Líderes del Norte, organizada por la Cámara de Comercio de La Libertad, Caja Trujillo reconoció el papel de la mujer en la fundación, gestión y expansión de negocios en diversas actividades económicas. Hans Terrones Pérez, gerente central de negocios de la entidad, afirmó que "cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo, tanto en la región La Libertad como en el resto del país". En ese foro, la entidad promovió el crédito 'Empodérate Mujer‘, producto orientado a fortalecer la fuerza laboral femenina y dar soporte financiero a emprendimientos liderados por mujeres en la región y a nivel nacional.

La Cámara de Comercio de La Libertad capacitó y distinguió a más de 200 mujeres empresarias representantes de distintas ramas económicas. Según Caja Trujillo, este respaldo institucional responde al elevado porcentaje de negocios dirigidos por mujeres en Perú y al aporte de estas al mercado laboral. Actualmente, la entidad financiera cuenta con más de 2 mil empleados directos, de los cuales casi el 50 % corresponde a mujeres, y mantiene operaciones en más de 21 regiones.

Participación femenina y cifras de impacto según Produce

El Ministerio de la Producción (Produce) aporta cifras adicionales sobre el impacto de la actividad empresarial de mujeres. De acuerdo con la cartera, más de 2 millones de empleos dependen de empresas lideradas por mujeres, y de cada 10 empresas formales en Perú, 4 son dirigidas por mujeres. Este sector representa el 43 % del total de empresas formales, interviene en el 39 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional —unos S/ 220 mil millones— y alcanza exportaciones por US$ 10 mil millones.

Sergio González, ministro de la Producción, destacó ante agencias oficiales la importancia del liderazgo femenino y el apoyo estatal a través de líneas como ‘Mujer Produce’. “El rol de la mujer es prioritario. Desde Produce hemos creado estrategias como la línea ‘Mujer Produce’ para empoderar y fortalecer el emprendimiento femenino“, señaló en declaraciones recogidas por la propia institución.

En el sector comercio, la participación de mujeres alcanza el 52,5 % de las empresas formales, lo que equivale a más de medio millón de emprendedoras, mientras que en los servicios la cifra llega a 37 %, con 373 mil empresas bajo conducción femenina, según datos de Produce regiones como Moquegua, Puno, Apurímac y Amazonas muestran un incremento en la cantidad de mujeres empresarias durante los tres últimos años.

Asimismo, se indica que la expansión de la presencia de mujeres peruanas en puestos de liderazgo empresarial viene acompañada de nuevas alianzas y proyectos con compañías de distintos sectores. Esta dinámica abre camino a oportunidades de crecimiento económico para el país y amplía el horizonte de miles de emprendedoras en diferentes regiones, según lo reportado por Caja Trujillo y el Ministerio de la Producción.