America Inhouse

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Según la institución educativa, el programa es 100% virtual, lo que facilita la participación de estudiantes con diferentes horarios y responsabilidades

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Programa de titulación en 5
Programa de titulación en 5 meses de la UCV. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) anunció un programa de titulación profesional que puede completarse en aproximadamente cinco meses. De acuerdo con información publicada por la propia institución, la propuesta se desarrolla íntegramente en formato virtual y está dirigida a bachilleres que buscan culminar el proceso de titulación de manera rápida y acompañados por asesoría especializada.

Características del programa de titulación UCV

La UCV señala que este programa de titulación cuenta con talleres enfocados en investigación, redacción y sustentación de tesis, bajo la supervisión de docentes especialistas en metodología científica y registrados en RENACYT. Se describe una metodología que combina sesiones sincrónicas y asincrónicas mediante la plataforma institucional Clementina, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo.

Según la universidad, la evaluación académica es continua y se brinda asesoría personalizada durante todo el proceso. También se ofrece acompañamiento para la publicación de los trabajos de tesis en revistas indexadas y se respalda la calidad de la titulación profesional con la trayectoria institucional de la UCV, la presencia en el top 10 nacional según el ranking THE, y la existencia de más de 140 convenios internacionales activos.

Según la UCV, el programa
Según la UCV, el programa es 100% virtual. Foto: Difusión

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los beneficios?

La institución explica que el programa virtual de titulación profesional está dirigido a bachilleres de universidades con licencia denegada, egresados con grado inscrito en SUNEDU que aún no han iniciado su proceso, profesionales que desean regularizar su situación académica y personas que requieren adaptabilidad horaria. Entre los beneficios destacados por la UCV figuran el ahorro de tiempo y recursos, mejoras en la competitividad profesional, continuidad académica garantizada y la posibilidad de consolidar proyectos de investigación publicables.

Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción, requisitos y carreras habilitadas puede consultarse en la página oficial de la universidad: https://somos.ucv.edu.pe/titulacion/.

Temas Relacionados

Universidad César VallejoUCVUniversidades en PerúPrograma de titulación

Últimas Noticias

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Cada vez más viajeros quieren llevar a sus perros y gatos de vacaciones, pero surge la duda: ¿Cómo encontrar hospedaje pet-friendly? ¿Airbnb es seguro para viajar con mascotas?

Guía para alojamientos seguros y

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

La tecnología, a través de herramientas como el VAR y el análisis de datos, está cambiando la forma en que aficionados y profesionales viven este deporte

Fútbol en América Latina: cómo

Internet fijo en el Perú: fibra óptica concentra más de 7 de cada 10 conexiones, ¿por qué crece la preferencia?

El país cuenta con más de 4 millones de accesos a internet fijo, de los cuales cerca de 3 millones corresponden a conexiones de fibra óptica

Internet fijo en el Perú:

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá: así funciona el nuevo sistema de alquiler

Tras algunos años de ausencia, las patinetas eléctricas regresan a Bogotá con un sistema de alquiler más seguro y regulado, que ya opera en fase piloto en Chapinero

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá:

“Comunicación viral y tendencias digitales”: expertos analizan en Lima nuevas formas de conectar con las audiencias

Se trata de un congreso que aspira a “fortalecer la formación profesional y abrir nuevas perspectivas en el mundo de la comunicación”, destacó Sonia Alvarado Del Águila, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCV

“Comunicación viral y tendencias digitales”:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Federico Gutiérrez reveló quienes fueron

Federico Gutiérrez reveló quienes fueron los responsables de los disturbios en la Universidad de Antioquia: “Son pichones de guerrilleros”

Medellín y Bogotá amplían el plazo para el traspaso de vehículos a persona indeterminada: así puede solicitar el trámite

Andrés Parra reveló las amenazas que recibió por su papel de Hugo Chávez: “Que me iban a trozar a puñaladas”

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas en Veracruz, y a su hijo

Gobierno declara estado de emergencia en 10 distritos de Moquegua por riesgo de contaminación hídrica

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las ondas de radio

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

El Valencia CF consigue la cesión del extremo belga Largie Ramazani

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una última prórroga de la misión de paz en Líbano

Emilio Butragueño: "El calendario que nos ha tocado en este grupo no nos da tregua"

Milei atribuye la "lluvia de piedras" contra él a la "desesperación" política

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate aseguró que la

Christina Applegate aseguró que la esclerosis múltiple también hace sufrir a su hija adolescente

Bruce Willis ha sido trasladado a una casa de cuidados especiales, reveló su esposa Emma Heming

Bella Ramsey responde a las críticas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’: “Si la odian tanto, el videojuego existe”

Benson Boone causa revuelo en redes con una versión en vivo de “When We Were Young” de Adele

Emma Stone confesó que cree en los extraterrestres: ‘¿Cómo saber si no soy uno de ellos?’