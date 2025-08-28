Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Programa de titulación en 5 meses de la UCV. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) anunció un programa de titulación profesional que puede completarse en aproximadamente cinco meses. De acuerdo con información publicada por la propia institución, la propuesta se desarrolla íntegramente en formato virtual y está dirigida a bachilleres que buscan culminar el proceso de titulación de manera rápida y acompañados por asesoría especializada.

Características del programa de titulación UCV

La UCV señala que este programa de titulación cuenta con talleres enfocados en investigación, redacción y sustentación de tesis, bajo la supervisión de docentes especialistas en metodología científica y registrados en RENACYT. Se describe una metodología que combina sesiones sincrónicas y asincrónicas mediante la plataforma institucional Clementina, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo.

Según la universidad, la evaluación académica es continua y se brinda asesoría personalizada durante todo el proceso. También se ofrece acompañamiento para la publicación de los trabajos de tesis en revistas indexadas y se respalda la calidad de la titulación profesional con la trayectoria institucional de la UCV, la presencia en el top 10 nacional según el ranking THE, y la existencia de más de 140 convenios internacionales activos.

Según la UCV, el programa es 100% virtual. Foto: Difusión

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los beneficios?

La institución explica que el programa virtual de titulación profesional está dirigido a bachilleres de universidades con licencia denegada, egresados con grado inscrito en SUNEDU que aún no han iniciado su proceso, profesionales que desean regularizar su situación académica y personas que requieren adaptabilidad horaria. Entre los beneficios destacados por la UCV figuran el ahorro de tiempo y recursos, mejoras en la competitividad profesional, continuidad académica garantizada y la posibilidad de consolidar proyectos de investigación publicables.

Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción, requisitos y carreras habilitadas puede consultarse en la página oficial de la universidad: https://somos.ucv.edu.pe/titulacion/.