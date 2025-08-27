America Inhouse

"Comunicación viral y tendencias digitales": expertos analizan en Lima nuevas formas de conectar con las audiencias

Se trata de un congreso que aspira a "fortalecer la formación profesional y abrir nuevas perspectivas en el mundo de la comunicación", destacó Sonia Alvarado Del Águila, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCV

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

La UCV será sede del
La UCV será sede del V Congreso Internacional de Comunicación.

El campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) en Lima acoge la quinta edición del Congreso Internacional de Comunicación, un evento que reúne a destacados referentes nacionales e internacionales para debatir sobre las nuevas estrategias digitales y su impacto en la relación con las audiencias. La cita lleva por título “Comunicación viral y tendencias digitales” y se desarrollará del 1 al 3 de octubre en la capital peruana.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCV es la entidad responsable de la organización. La directora nacional de la escuela, Sonia Alvarado Del Águila, afirmó que el congreso aspira a “fortalecer la formación profesional y abrir nuevas perspectivas en el mundo de la comunicación”. Alvarado Del Águila extendió una invitación a estudiantes, docentes y público interesado de todos los campus de la universidad, remarcando el carácter abierto de la convocatoria.

Entre los ponentes nacionales se incluyen Eduardo Hurtado Bardales (postproductor), Antenor Palacios (director de TV), y Hugo Viladegut Bush, reconocida voz en la radio peruana. El programa contempla también la intervención de personalidades extranjeras como el español José Miguel Ucendo, cofundador de entidades dedicadas a la comunicación digital, y el boliviano Alfonso Gumucio, especializado en comunicación para el desarrollo. Además, desde Colombia participa la doctora Julia Bacca Rozo, experta en ciencias de la información y la comunicación.

El congreso propone tres días de conferencias, espacios de networking, concursos y actividades orientadas a estimular la creatividad entre los asistentes. El evento busca “inspirar nuevas formas de conectar con las audiencias”, según expresó su dirección académica en la presentación oficial.

Las personas interesadas pueden acceder a la agenda completa y a los detalles de inscripción a través del enlace habilitado por la universidad: https://conicom2025.vercel.app/

