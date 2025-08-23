Un antojo que cruza fronteras: este es el restaurante que lleva el sabor chilango al AICM

La Casa de Toño abre en la Terminal 1 del AICM y ofrece comida tradicional mexicana a viajeros.(Cortesía La Casa De Toño)

En cada viaje, la parada obligada antes de abordar suele estar dominada por una pregunta: ¿dónde comer bien en el aeropuerto? Para miles de viajeros, la búsqueda de una comida sabrosa y reconfortante en medio de maletas, filas y prisas se convierte en una misión desafiante. Las alternativas suelen limitarse a cadenas rápidas o propuestas que rara vez evocan ese “sabor de hogar”, tan anhelado al partir o regresar de una ciudad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no siempre ha tenido una oferta gastronómica que represente la riqueza y pluralidad de la cocina local. El bullicio, la logística y el ritmo acelerado hacen que elegir bien la comida antes de un vuelo sea una decisión crucial para cualquier pasajero. Comer en el aeropuerto es muchas veces un trámite, pues los alimentos suelen ser costosos o poco satisfactorios.

(Cortesía La Casa De Toño)

La Casa de Toño, reconocida por sus sabores caseros y su espíritu cien por ciento chilango, llega a la Terminal 1 del AICM para brindar a los viajeros la experiencia que ha conquistado a generaciones de comensales. En este nuevo espacio, el menú mantiene intactos los clásicos que han convertido a la marca en un referente: pozole, flautas, enchiladas, sopes, quesadillas, chilaquiles y más, servidos con la misma receta tradicional y la atención cálida que caracteriza a cada sucursal. Además, los precios se mantienen iguales a los de cualquier sucursal, respetando la filosofía de accesibilidad de la marca.

La nueva sucursal busca transformar la experiencia gastronómica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Cortesía La Casa De Toño)

El objetivo es ofrecer a los viajeros la oportunidad de disfrutar platillos tradicionales en los momentos clave de cualquier itinerario: antes del despegue, después de aterrizar o durante una escala. El espacio conserva el sello que ha hecho famosa a La Casa de Toño: atención cálida, porciones generosas y recetas que remiten a la cocina casera.

La operación del restaurante se adapta a los tiempos propios del aeropuerto, permitiendo que tanto locales como turistas degusten una opción confiable, eficaz y cercana a la tradición.

El menú incluye pozole, flautas, enchiladas y otros clásicos mexicanos, disponibles en cualquier momento del día.(Cortesía La Casa De Toño)

La Casa de Toño convierte la comida en el aeropuerto en una pausa memorable y accesible para todos los pasajeros. (Cortesía La Casa De Toño)

Esta apertura refuerza la inmersión de la comida tradicional en espacios donde el trajín y las prisas suelen dominar la escena. Con más de 70 sucursales en el Estado de México y la Ciudad de México, La Casa de Toño busca conectar con los viajeros para que puedan llevarse un pedazo del sabor capitalino o cerrar su estancia con un platillo típico.

La presencia de La Casa de Toño en la Terminal 1 significa contar con una experiencia culinaria local para cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la cena, haciendo que la comida deje de ser un trámite y se convierta en una pausa memorable del viaje.