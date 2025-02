Déficit de hierro: un problema presente para la madre, un riesgo futuro para sus hijos

Según la OMS, 4 de cada 10 mujeres gestantes en el mundo padecen anemia, siendo el déficit de hierro la causa principal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de hierro, una de las deficiencias nutricionales más comunes a nivel mundial, impacta a distintas poblaciones, entre ellas a las mujeres embarazadas (1), con consecuencias que no solo comprometen su salud, sino también el neurodesarrollo de sus hijos, incidiendo en el crecimiento neuronal y causando problemas cognitivos persistentes (2).

Según el informe Directrices de la OMS sobre el uso de concentraciones de ferritina para evaluar el estado del hierro en individuos y poblaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el déficit de hierro es la principal causa de anemia, afectando a 4 de cada 10 mujeres gestantes a nivel global (1).

Países como Colombia, México, Argentina y Chile enfrentan cifras preocupantes de déficit de hierro en mujeres embarazadas, con un impacto significativo en su salud y la de sus bebés. En Colombia, según un estudio realizado a partir de la Encuesta de Situación Nutricional de 2015, 5 de cada 10 mujeres embarazadas presentaron déficit de hierro indicados por niveles subóptimos de ferritina en la sangre (3).

En Colombia, 5 de cada 10 mujeres embarazadas presentan niveles bajos de ferritina, según la Encuesta de Situación Nutricional 2015.- Cortesía CSL Vifor.

En México, el 62.6% de las adolescentes embarazadas presenta niveles deficientes de hierro (4), mientras que, en Argentina, la anemia está presente en el 30.5% de las mujeres gestantes, siendo la principal causa la deficiencia de hierro (5), según datos de los ministerios de salud y encuestas nacionales de nutrición. Por otra parte, en Chile, la anemia por deficiencia de hierro se presenta en el 6.4% de las mujeres en edad fértil según lo reportado por la encuesta Nacional de Salud (2016-17) (6). No obstante, un estudio realizado en la Universidad de Chile determinó que 47% de las mujeres en edad fértil presentaban deficiencia de hierro en etapas anteriores a la de anemia (7). En entrevista con Infobae, el Dr. Pablo Carpintero, Médico Especialista, Consultor en Ginecología y Obstetricia, y Profesor Universitario de la Universidad de Maimónides en Buenos Aires, Argentina, analizó las causas, consecuencias y posibles soluciones frente a esta crisis sanitaria.

“La deficiencia de hierro puede tener diferentes orígenes, como disminución de hierro en la ingesta, pérdida excesiva de sangre, como en el parto, cirugías o pérdidas gastrointestinales, disminución de la absorción de hierro como las enfermedades inflamatorias intestinales, o aumento de las demandas fisiológicas como en la adolescencia y el embarazo, entre otras. Pero una de las causas más comunes de déficit de hierro es el sangrado menstrual abundante, que afecta a muchas mujeres durante su etapa reproductiva. El 80% de las mujeres no identifica esta condición como un problema. Sin embargo, como la deficiencia de hierro se asocia significativamente con fatiga y alteración de la calidad de vida, estamos ante un problema serio que requiere tratamiento”, explicó el especialista.

Impacto del déficit de hierro en el embarazo

El experto indica que el embarazo multiplica por diez las necesidades de hierro, y la falta de reservas adecuadas puede tener efectos devastadores, sumado a que las madres con déficit de hierro experimentan fatiga extrema, palidez, debilitamiento del cabello y alteraciones emocionales, que repercuten en su capacidad para llevar una vida normal.

El Dr. Pablo Carpintero advierte que la deficiencia de hierro durante el embarazo aumenta el riesgo de partos prematuros y hemorragias postparto. - Cortesía CSL Vifor.

“Prácticamente, la mitad de las mujeres embarazadas presentan déficit de hierro. Esto no solo pone en riesgo su salud, sino que también impacta directamente en el desarrollo del feto. Las consecuencias pueden ser irreversibles”, afirmó el Dr. Carpintero.

Según el Dr. Carpintero, las mujeres con anemia severa tienen un riesgo dos veces mayor de parto prematuro y de enfrentar hemorragias postparto, que son una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

Impacto del déficit de hierro en el desarrollo fetal

Por su parte, los bebés de madres con déficit de hierro enfrentan riesgos que tienen un impacto irreversible. “El daño al desarrollo cerebral del feto es permanente. Aunque el niño reciba suplementos después de nacer, nunca alcanzará su verdadero potencial cognitivo”, explicó el Dr. Carpintero.

El daño al desarrollo cerebral del feto por déficit de hierro es irreversible, incluso con suplementos posteriores, afirma el Dr. Carpintero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Igualmente, agregó que este déficit puede provocar dificultades de aprendizaje, problemas de atención, déficit de memoria y, en casos graves, trastornos como el déficit de atención e hiperactividad o el espectro autista.

Según el especialista, en América Latina, las poblaciones que viven en condiciones de pobreza presentan un menor potencial intelectual, lo que perpetúa un ciclo de inequidad que puede transmitirse de generación en generación.

Diagnóstico y tratamiento

“El diagnóstico temprano es crucial para prevenir complicaciones graves. Sin embargo, un hemograma básico no es suficiente para detectar el déficit de hierro, ya que este solo mide los niveles de hemoglobina”, explicó el Dr. Carpintero.

Es necesario evaluar otros parámetros, como la ferritina, que refleja las reservas de hierro en el cuerpo. “El diagnóstico es como revisar el banco: la hemoglobina es el dinero que uno tiene a disposición, pero la ferritina nos dice cuánto tenemos ahorrado. Si los depósitos están vacíos, la mujer no podrá responder a las demandas del embarazo”, explicó.

La deficiencia de hierro durante el tercer trimestre del embarazo impacta en el desarrollo de órganos vitales como el corazón y el cerebro del feto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevalencia del déficit de hierro aumenta a medida que avanza el embarazo, duplicándose aproximadamente en cada trimestre, según el estudio Estado del hierro en niños pequeños, mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas en los Estados Unidos (8). Las tasas de déficit de hierro se estiman en 5.3% durante el primer trimestre, 12.7% en el segundo y alcanzan el 27.5% en el tercero. De acuerdo con el especialista, el tercer trimestre es el periodo más crítico, ya que es cuando el feto experimenta un crecimiento acelerado y requiere mayores cantidades de hierro para el desarrollo de órganos vitales como el cerebro, el corazón y los músculos.

“El manejo para tratarlo inicialmente suele incluir una dieta rica en hierro con suplementación oral. El hierro tiene un tope de absorción diario entre un 5% y 7% del hierro consumido. Sin embargo, debido al alto requerimiento de este mineral en la etapa de embarazo, el hierro dietario no va a ser suficiente para compensar esa demanda. Además, debemos tener en cuenta que hay mujeres que debido a su situación económica o por filosofía de vida, no consumen carne roja, situación que debe ser respetada y en la que hay que suplementar el hierro como corresponde”, afirmó el Dr. Carpintero.

Los bebés de madres con déficit de hierro no alcanzan su potencial cognitivo incluso con suplementos tras el nacimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe alguna cantidad de hierro mínima que debe consumir una mujer embarazada o depende de cada caso?

Responde el Dr. Carpintero: “Se cree que el requerimiento de hierro aumenta 10 veces durante el embarazo, alcanzando un total de 1.240 miligramos. Los depósitos promedio de hierro en las mujeres son de aproximadamente 1.000 miligramos, lo que significa que prácticamente deben reponerlos por completo durante la gestación”.

¿Qué alimentos pueden proporcionar hierro, especialmente en mujeres veganas o vegetarianas?

“La carne roja es la mejor fuente de hierro, sin embargo, en mujeres veganas o vegetarianas, se pueden incluir alimentos como verduras de hoja verde, legumbres y cítricos ricos en vitamina C, que ayudan a absorber el hierro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una dieta rica en hierro no basta para cubrir las demandas del embarazo. Es fundamental complementar con suplementos. Incluso una mujer con depósitos normales al inicio del embarazo necesitará suplementarse, ya que la dieta, por buena que sea, no puede satisfacer un requerimiento tan alto”, concluyó el Dr. Carpintero.

Según lo declarado por la compañía, CSL Vifor es el aliado mundial preferido en productos farmacéuticos y terapias innovadoras líderes en deficiencia de hierro y nefrología. Nos especializamos en la asociación estratégica global, el licenciamiento y el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos para la salud de precisión, con el objetivo de ayudar a pacientes de todo el mundo a llevar una vida mejor y más saludable. Con sede central en St. Gallen (Suiza), CSL Vifor también incluye la compañía conjunta Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (con Fresenius Medical Care).

La empresa matriz, CSL (ASX: CSL; USOTC: CSLLY), con sede en Melbourne (Australia), emplea a 32.000 personas y suministra sus soluciones terapéuticas a personas de más de 100 países. Más información sobre CSL Vifor en www.cslvifor.com .

FARMA ( https://farmadecolombia.com/ ) distribuye y comercializa ciertos productos farmacéuticos de CSL VIFOR en Colombia.

TEMIS LOSTALÓ ( https://www.temislostalo.com.ar/ ) distribuye y comercializa ciertos productos farmacéuticos de CSL VIFOR en Argentina.

Chinoin ( https://www.chinoin.com/ ) distribuye y comercializa ciertos productos farmacéuticos de CSL VIFOR en México.

GRÜNENTHAL ( https://www.grunenthal.cl/ ) distribuye y comercializa ciertos productos farmacéuticos de CSL VIFOR en Chile.

Referencias:

Organización Mundial de la Salud. (2020). Directrices de la OMS sobre el uso de concentraciones de ferritina para evaluar el estado del hierro en individuos y poblaciones. Radlowski EC, Johnson RW. Perinatal iron deficiency and neurocognitive development. Front Hum Neurosci 2013 Sep 23;7: 585 Gutiérrez-Lesmes O, Tobón Borrero LM, Martínez-Torres J. Deficiencia de ferritina en gestantes colombianas y factores sociodemográficos asociados. Med UPB 2024;43(1):56-64t Méndez R. Pacheco B, et al. Prevalencia de deficiencia de hierro y de anemia por deficiencia de hierro en adolescentes embarazadas del noroeste de México, 2007-2008. ALAN 2009; v.59 n.2 ISSN 2309-5806. Sociedad Argentina de Hematología. Guías de Diagnóstico y Tratamiento 2021. Disponible en: http://www.sah.org.ar/docs/guias/2021/guia-2021-libro.pdf `` Ministerio de Desarrollo Social y de Familia Programa Nacional para la Prevención y Control de la Malnutrición de Micronutrientes en la Población de Chile. Disponible online: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-323499_doc_pdf.pdf Mujica-Coopman M et al. Prevalencia de deficiencia y consumo de hierro, zinc y cobre en mujeres chilenas en edad fértil. Archivos Latinoamericanos de Nutricióin.2014; 1: 9-15 Gupta PM, Hamner HC, Suchdev PS, Flores-Ayala R, Mei Z. Estado del hierro en niños equeños, mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas en los Estados Unidos. Am J Clin Nutr 2017 diciembre; 106 (Suplemento 6): 1640S-1646S.