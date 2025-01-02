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Por qué los usuarios peruanos están eligiendo la fibra óptica

Telefónica del Perú alcanzó el hito de superar el millón de clientes que eligieron su servicio de fibra óptica, tecnología que no solo conecta hogares, sino que impulsa sectores clave como la educación, salud y productividad empresarial

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Internet más rápido y estable: así lidera Movistar el mercado de fibra óptica en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra óptica se posiciona como la tecnología más avanzada en internet fijo debido a su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos a velocidades significativamente superiores a las de otras tecnologías como ADSL o cable coaxial, lo que resulta ideal para actividades como videollamadas, gaming en línea y transmisión en alta definición.

Además, la fibra óptica es menos susceptible a interferencias externas, proporcionando una conexión más estable y consistente, incluso con múltiples dispositivos conectados simultáneamente. Esto la convierte en una solución idónea tanto para hogares como para empresas, permitiendo desde experiencias de entretenimiento sin interrupciones hasta el desarrollo de estrategias digitales en sectores como educación, salud y comercio electrónico.

El impacto de la fibra no se limita a la conectividad individual; también impulsa la transformación digital en las empresas mediante servicios avanzados como ciberseguridad, soluciones en la nube y conectividad empresarial escalable para negocios de diferentes tamaños.

Movistar y el liderazgo en fibra óptica en Perú

Movistar transforma la conectividad en Perú: más de un millón de clientes ya disfrutan de las ventajas de la fibra óptica. La fibra óptica, tecnología clave para el desarrollo digital, alcanza un nuevo hito en Perú de la mano de Movistar. Internet más rápido y estable: así lidera Movistar el mercado de fibra óptica en el país. (Cortesía Telefónica del Perú)
Movistar transforma la conectividad en Perú: más de un millón de clientes ya disfrutan de las ventajas de la fibra óptica. (Cortesía Telefónica del Perú)

En 2024, Movistar, operado por Telefónica del Perú, marcó un hito al superar el millón de clientes eligieron su servicio de fibra óptica. Este logro representa un crecimiento superior al 40% respecto al año anterior y consolida a la empresa como líder del mercado con una participación del 29.82%, según cifras de Osiptel al tercer trimestre del año.

Movistar ha invertido significativamente en la expansión de su red de fibra óptica, alcanzando 23 regiones del país, con un enfoque especial en ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo e Ica. Este esfuerzo fue reconocido por la Fiber Broadband Association, que destacó a Movistar como la operadora con el mayor despliegue de fibra óptica en la región.

Elena Maestre, presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, enfatizó el compromiso de la empresa: “Seguiremos trabajando para masificar el acceso a esta tecnología transformadora, que no solo mejora la conectividad de los hogares, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibra óptica, tecnología clave para el desarrollo digital, alcanza un nuevo hito en Perú de la mano de Movistar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hito alcanzado por Movistar refuerza su posición como un actor clave en la transformación digital de Perú, pese a los desafíos financieros que enfrenta la empresa. La cifra de un millón de usuarios incluye tanto nuevos clientes como aquellos que migraron a esta tecnología, resultado de una estrategia enfocada en ofrecer un mejor servicio y una conectividad superior.

Movistar continúa apostando por el despliegue de tecnologías de última generación, buscando cerrar brechas digitales y asegurar que la fibra óptica sea un motor de desarrollo inclusivo en el país.

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