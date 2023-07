Todo sobre el juego que promete 875 millones de dólares para el ganador

Powerball volverá este sábado 15 de julio con un monto de 875 millones de dólares (Gran Loto)

La lotería norteamericana Powerball volverá este sábado 15 de julio con un monto de 875 millones de dólares. Para participar no es necesario más que un dispositivo móvil y conexión a internet, pudiéndose hacer desde cualquier parte del mundo.

El tamaño de este pozo no sorprende, si se tiene en cuenta que el mismo juego rompió el récord mundial de loterías en noviembre de 2022; cuando sorteó un premio de 2,4 mil millones de dólares.

Quienes estén interesados en jugar, pueden hacerlo a través del Gran Loto, uno de los servicios de mensajería de lotería online líderes a nivel global.

El paso a paso para jugar

Se puede adquirir los boletos oficiales del Powerball en solo cuatro pasos. En principio, se debe ingresar a la sección de Powerball en el sitio de Gran Loto; que ofrece tickets oficiales y sin comisión por las ganancias de los jugadores.

Una vez en la página web, se debe elegir el número de líneas para jugar y los “números de la suerte”. Por último, solo queda confirmar la compra.

El sistema del Gran Loto es sencillo. Los representantes locales de Estados Unidos adquieren el boleto oficial de Powerball a nombre del jugador y lo escanean en su cuenta personal antes del sorteo. Esto garantiza que los participantes cuenten con una constancia de propiedad sobre sus boletos y que puedan verlos cuando lo deseen.

En caso de no estar satisfecho con el servicio del sitio, la empresa cuenta con una garantía de devolución de dinero en la primera compra. Para dudas o preguntas, el portal pone a disposición del cliente un servicio de atención profesional y en español las 24 horas del día.

Los latinoamericanos se destacan como algunos de los más afortunados (Gran Loto)

Los ganadores de la lotería son notificados por correo electrónico o SMS, por lo que no deben preocuparse por revisar los resultados. No importa el monto del sorteo, las ganancias son en su totalidad para el ganador; Gran Loto no tiene ningún derecho legal sobre los boletos y no cobra una comisión sobre los premios.

Para quienes ganan premios menores a 200 mil dólares, el dinero se deposita directamente en su cuenta bancaria, mientras que los premios de lotería se cobran en persona. Gran Loto corre con todos los gastos para viajar a recibirlos.

Otro dato importante es que las leyes de Estados Unidos no prohíben que un extranjero cobre premios de lotería en el país. Esto significa que, así como un turista puede comprar un boleto de lotería en el país norteamericano y reclamar luego sus premios, cualquier persona que haya comprado su boleto a través de Gran Loto puede cobrar sus ganancias si resulta ganador.

De acuerdo con el portal, en los 20 años de historia de la empresa, ya son más de 120 millones de dólares pagados a más de 8 millones de ganadores de todo el mundo.

Los latinoamericanos se destacan como algunos de los más afortunados: hay jugadores de Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, México y Ecuador que reclamaron premios que van desde los 50 mil dólares hasta los 30 millones de dólares. Este 15 de Julio puede ser el turno de nuevos afortunados de ganar premios millonarios.

Es importante recordar que Gran Loto es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority. Se trata de un servicio únicamente para mayores de edad: los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controlan, por lo que debe jugarse con responsabilidad.

Para más información sobre cómo jugar de forma responsable, se puede visitar el siguiente enlace.