"Hoy día se tiende a poner el acento justamente en que el problema radicó en las divisiones entre los mismos vencedores y la falta de capacidad y voluntad para hacer cumplir el tratado", explicó el doctor en Historia por la State University of New York, Andrés Reggiani, en diálogo con Infobae. "Se lo ve como un compromiso bastante justo desde el punto de vista de lo que finalmente se hizo, no tan leonino como se lo había presentado", agregó.