¿Qué eran las brujas para la estupidez, el miedo y la ignorancia de sus verdugos? Mujeres –mayoría del 70 por ciento–, viudas en especial, pobres (algunas urdían remedios de hierbas), de quienes nadie estaba a salvo. Según varios tratados, "Causan heladas y plagas de caracoles y orugas para destruir los granos y las frutas. Si el granizo destruye una cosecha, si una vaca no da leche, si un hombre es impotente o una mujer es estéril, la culpa es de ellas. ¿Cómo se identifica a una bruja? Las sospechosas son atadas y sumergidas en agua fría y bendita. Si se hundían, eran inocentes y se las sacaba del agua sin cargos. Pero si flotaban, ¡a juicio, condena y muerte, porque es bien sabido que las brujas no pesan nada, o casi nada. Otra prueba es la marca del diablo, señal a fuego hecha por el Ángel Caído en el cuerpo de brujos y brujas para sellar su pacto con el Mal. En los juicios, los oficiales rapaban el pelo de los acusados y les revisaban en público hasta el último rincón del cuerpo, y pinchaban sus lunares, verrugas o cicatrices. Si no dolían o no sangraban… ¡eran señales satánicas!"