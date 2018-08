"Al llegar, se sospechó que Perl había cometido crímenes de guerra", resumieron Weisz y Kwiet la pesadilla que le esperaba, y que Joseph Sargent contó en la película Out of the Ashes. Logró probar que no había colaborado con Mengele y "su testimonio resultó clave para condenar a al menos un médico en los juicios de Auschwitz, y fue visiblemente similar a los testimonios de otros sobrevivientes". En una de las ocasiones en las que habló de su tragedia, conoció a Eleanor Roosevelt: con su ayuda se convirtió en ciudadana estadounidense y abrió una clínica de obstetricia en Manhattan, dedicada en su mayor parte a sobrevivientes de la Shoah.