Muchos años después, Lucie contó así el dramático diálogo: "Erwin entró en nuestra habitación matrimonial, me miró en silencio un rato, y dijo:

–Vengo a decirte adiós. Dentro de un cuarto de hora estaré muerto.

–¿Por qué?

–Sospechan que tomé parte en el intento de asesinar a Hitler. Les contesté que no, pero fue inútil. Es el método que emplean siempre. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por un tribunal popular.

–Defiéndete… Elegí el tribunal.

–Es inútil. No llegaría a Berlín. Me matarían en el viaje.

–¿Cómo será tu muerte?

–Morderé una ampolla de cianuro. Otro de sus clásicos métodos…