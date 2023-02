Célebre pianista chileno se sumó a las críticas por la decisión del Festival de Viña del Mar de dar de baja su tradicional orquesta

Valentín Trujillo, pianista

La organización del Festival Internacional de Viña del Mar 2023 decidió bajar de su escenario a su tradicional orquesta sinfónica por primera vez desde su creación, a raíz de esto, el destacado pianista chileno, Valentín Trujillo (89), criticó fuerte la medida y la definió como un “musicidio calificado”.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el reconocido músico, emitió una declaración donde expuso su postura por la ausencia de los 30 músicos en la Quinta Vergara. “No puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar de no contar con orquesta en vivo”, expresó.

Trujillo, a su vez, acusó que “están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia. Justificar la no contratación de músicos para la orquesta del Festival de Viña, aludiendo que así se ‘ahorran’ dinero importante, es por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que solo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?”, sostuvo.

Cabe señalar que la controvertida decisión fue anunciada el pasado domingo por el productor del Festival de Viña 2023, Daniel Merino, en el diario chileno La Tercera, quien expresó que por motivos de presupuesto el evento no contará con una orquesta en vivo. A cambio, un grupo de músicos trabajará en Santiago grabando las pistas que se llevarán al escenario de la Quinta Vergara.

Los motivos de los organizadores del Festival de Viña del Mar por no contar con la tradicional orquesta apuntan a una falta de presupuesto.

El pianista, célebre por haber trabajado junto a Don Francisco en el estelar ‘Sábado Gigante’, destacó la importancia de la música para la salud física y mental. “Incluso el filósofo Friedrich Nietzsche llegó a sentenciar: ‘‘La vida sin la música es sencillamente un error, fatiga, un exilio’', citó.

“Se avanza de manera cruel y preocupante hacia un ‘musicidio’. Ya cometieron el horror y error de eliminar las horas de Educación Musical, reduciendo y comprimiendo su enseñanza dentro de lo que se denomina ‘Educación Artística’, restándole así la importancia vital que tiene la Música en el desarrollo y vida de todo ser humano”, criticó.

“El Festival de Viña es un evento musical y su principal objetivo era que orquestadores, compositores, músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel”, recordó Valentín Trujillo.

El compositor, sin embargo, no fue el único que se pronunció frente a la decisión de los organizadores, el Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile lamentó la decisión de la producción del Festival de Viña del Mar. La agrupación afirmó que “durante 60 años la Orquesta del Festival de Viña del Mar, conformada por 30 músicos chilenos, contribuyó a dar calidad y relevancia al evento, acompañando tanto a los artistas de la competencia como también a los participantes del show. La calidad de la orquesta fue reconocida y aplaudida internacionalmente por directores, compositores, artistas y productores de alta exigencia”, destacaron.

El sindicado, siguiendo esa misma línea, emplazó de forma directa los organizadores del evento, llamando a “revertir la medida y a reinstaurar la Orquesta’' del que es señalado como festival musical más importante de Latinoamérica.

Por otro lado, el ex director de orquesta del Festival de Viña del Mar, Horacio Saavedra, había declarado previamente sobre este punto que ‘‘el festival ya no es un festival, es un show de verano para la televisión. Entonces no es comparable a lo que hacíamos antes. Tuve la dicha de hacer la mejor época del festival, hasta el 2010 cuando entró en decadencia’'.

“Para mí no es festival, es un show. Los shows de televisión trabajan con puras pistas grabadas, es todo de mentira, yo no puedo entender cómo hacen programas de talentos con música grabada, si la música se toca en vivo. Yo no veo el festival ya, es para puro pasar rabia, pero nos quedan los mejores recuerdos de otras épocas”, sentenció.

