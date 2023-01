Shakira habría recibido apoyo de la madre de Gerard Piqué: ¿error o cariño?

Montserrat Bernabéu le habría dado me gusta a una publicación que atacaba a su hijo Gerard Piqué y a otra de Bizarrap. Shakira/YouTube

Menos de 24 horas han pasado desde que Shakira estrenó la Music Sessions # 53 en conjunto con Bizarrap, con la que lanzó una buena cantidad de pulla en contra de su expareja Gerard Piqué y la actual novia del español, Clara Chía. El día del lanzamiento la colombiana y el rapero argentino en 60 minutos acumularon más de tres millones de visitas en YouTube, con la que generaron cientos de reacciones de sus seguidores.

Y es que los fanáticos de la barranquillera reaccionaron contundentemente con el tema con el que afirman habría roto un nuevo récord con una canción de habla hispana compartiendo, además, la tusa y el dolor que le quedó a la colombiana en su pecho, tal y como lo representó en Monotonía, tras la inesperada separación del exzaguero blaugrana.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53 ha generado millones de reacciones en el mundo, incluso entre los amigos de Gerard Piqué, como ocurrió con el streamer Ibai Llanos, que indicó en una de sus transmisiones a través de Twitch que:

“Descanse en paz Gerard Piqué”, dijo Ibai, y agregó: “Faltó la firma, y termina y dice, ya está, chau. Estoy flipando, os lo digo de verdad. No es por sobrerreaccionar, ni YouTube, ni ostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón. He flipado. Objetivamente, es que está guapo. Es verdad que no es comercial, rollo: quedate, porque esto es darle a una persona ostias, pum, pam, pim”.

Pero no solamente la reacción de Ibai llamó la atención en las redes sociales, así como ocurrió con las referencias que utilizó la barranquillera en la letra de la canción con comparaciones entre Ferrari y Twingo o el caso de los relojes Casio con un Rolex; no, lo que realmente impactó fue la reacción de Montserrat Bernabéu.

Montserrat Bernabéu reaccionó a las publicaciones de Bizarrap y otros internautas, sobre la nueva canción de Shakira. @inforfarandulacolombia/Instagram

La madre de Piqué sorprendió al darle like a la publicación de su exnuera por más de 12 años, justamente en el video en el que Shakira lanzó sus dardos más fuertes al padre de Milan y Sasha, que la cambió por una joven de 23 años y que se ha convertido en blanco de críticas en diferentes portales. Incluso, la reacción de Bernabéu llegó a la imagen de la publicidad que hizo la artista de su nuevo sencillo.

Pese a que en diferentes publicaciones que circulan en medios españoles en los que se ve a Montserrat compartiendo alegremente con Clara Chía, lo cierto es que en Twitter existe la evidencia de una publicación con una crítica hacia Piqué.

“Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, señala uno de los trinos, a los que la española le dio like.

También queda la evidencia de la reacción que tuvo Bernabéu con la publicación de Bizarrap promocionando el lanzamiento de su colaboración con la intérprete de Te Felicito, Me enamoré y Día de enero.

Incluso, los internautas han aprovechado el descuido de la madre del exBarça para hacer mofa del hecho con algunos memes.

Memes sobre la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu y sus reacciones a la nueva canción de Shakira. @BROKER_21/Twitter

