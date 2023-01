Premios SAG: todos los nominados

Premios SAG 2023: todos los nominados (AP)

Tras conocerse los ganadores de los Globos de Oro, el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) presidido por Fran Drescher, reveló sus nominados a las mejores actuaciones el último año en cine y televisión. La ceremonia de entrega de los premios se realizará el 26 de febrero en el Hotel Fairmont Century Plaza de Los Angeles.

Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles por Haley Lu Richardson (“The White Lotus”) y Ashley Park (“Emily in Paris”).

Los nominados para el máximo galardón, el de mejor elenco, son “Babylon”, “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) y “Women Talking” (“Ellas hablan”).

Cate Blanchett de “Tár”, Viola Davis de “The Woman King” (“La mujer rey”), la actriz cubano-española Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”), Danielle Deadwyler de “Till” (“Till - El crimen que lo cambió todo”) y Michelle Yeoh de “Everything Everywhere All at Once” fueron nominadas a mejor actriz.

En la categoría de mejor actor fueron nominados Austin Butler de “Elvis”, Colin Farrell de “The Banshees of Inisherin”, Brendan Fraser de “The Whale”(“La ballena”), Bill Nighy de “Living” y Adam Sandler de “Hustle” (“Garra”).

El año pasado todos los principales ganadores de los SAG como el elenco de “CODA” (“CODA. Señales del corazón”), Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur y la actriz de ascendencia puertorriqueña Ariana DeBose, repitieron sus triunfos en los OSCAR.

Tras ganar en los Globos de Oro el martes, “Los Fableman” y “The Banshees of Inisherin” se ven cada vez más como las principales contendientes de este año, mientras que “Everything Everywhere All at Once” (de las más nominadas con cinco menciones en los SAG) está bastante metida en la contienda.

En la reñida categoría de mejor actriz, Michelle Williams fue notablemente desairada por el sindicato de actores, aunque ha sido elogiada por su papel en “The Fabelmans”. Williams, quien ha sido nominada en cuatro ocasiones, nunca ha ganado un Oscar. La nominación de Sandler por el drama de baloncesto de Netflix “Hustle”, también era menos esperada, aunque el actor dio uno de los mejores discursos de agradecimiento en los Premios Gotham en noviembre. Esa nominación pudo ser para Tom Cruise.

En la categoría de actor de reparto fueron nominados Paul Dano de “The Fabelmans”, Brendan Gleeson de “The Banshees of Inisherin”, Barry Keoghan de “The Banshees of Inisherin”, Eddie Redmayne de “The Good Nurse” (“El ángel de la muerte”) y el posible favorito de la categoría Ke Huy Quan de “Everything Everywhere All at Once”.

La categoría de mejor actriz en una serie de comedia consiguió una nueva nominación para la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega por “Wednesday”. Ortega competirá con Christina Applegate de “Dead to Me”, Rachel Brosnahan de “The Marvelous Mrs. Maisel”, Jean Smart de “Hacks” y Quinta Brunson de “Abbott Elementary”, quien fue galardonada el martes en los Globos de Oro.

Netflix

La ceremonia de este año, programada para el 26 de febrero, se podrá ver en la cuenta de Netflix en YouTube. La del próximo año será transmitida directamente por Netflix

Tras perder su plataforma tradicional por los canales TNT y TBS, los premios SAG anunciaron el miércoles que llegaron a un acuerdo para transmitir la ceremonia por Netflix en streaming.

Pocos minutos antes del anuncio de las nominaciones se informó que Netflix transmitirá en vivo los SAG Awards a nivel mundial en 2024, y la ceremonia de este año se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de la plataforma de streaming.

“Estamos encantados de embarcarnos en esta nueva y emocionante asociación con Netflix y esperamos expandir la audiencia global de nuestro programa”, dijo el director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland. “Como el único programa de premios televisado que honra exclusivamente las actuaciones de los actores, cuyo trabajo es admirado por millones de fanáticos, los Premios SAG son una parte única y apreciada del mudno del entretenimiento”.

La lista de nominados:

CINE

MEJOR ELENCO

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Women Talking

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (La mujer rey)

Ana de Armas (Rubia)

Danielle Deadwyler (Till)

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Adam Sandler (Garra)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Paul Dano (Los Fabelman)

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

MEJOR ELENCO - DOBLES DE RIESGO

Avatar: El camino del agua

Batman

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Top Gun: Maverick

La mujer rey

SERIES

MEJOR ELENCO EN SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

MEJOR ELENCO EN SERIE DE COMEDIA

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Jason Bateman (Ozark)

Jeff Bridges (The Old Man)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

MEJOR ACTOR EN TELEFILME O MINISERIE

Steve Carrell (The Patient)

Sam Elliott (1883)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Taron Egerton (Black Bird)

MEJOR ACTRIZ EN TELEFILME O MINISERIE

Emily Blunt (The English)

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Niecy Nash Betts (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Amanda Seyfried (The Dropout)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Anthony Carrigan (Barry)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jenna Ortega (Merlina / Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

MEJOR ELENCO - DOBLES DE RIESGO

Andor

The Boys

La casa del dragón

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Stranger Things

