Whoopi Goldberg pidió disculpas por sus nuevos comentarios sobre el Holocausto

Whoopi Goldberg lo volvió a hacer: la actriz y presentadora insistió que el Holocausto “no fue una cuestión de raza”. (REUTERS)

Por segunda vez en el año, la actriz Whoopi Goldberg volvió a causar polémica por sus comentarios relacionados con el Holocausto, y de nuevo ha tenido que pedir disculpas públicamente.

“Nunca fue mi intención dar la impresión de que me reafirmaba en comentarios hirientes, especialmente después de hablar y escuchar a personas como rabinos y viejos y nuevos amigos”, explicó la actriz en un comunicado que publicó la revista Variety.

Estas disculpas llegan después de una entrevista que le concedió a The Sunday Times en la que trató de justificar lo dicho en enero cuando afirmó que el Holocausto “no tenía que ver con la raza”.

En sus comentarios más recientes, la actriz dijo que lo que había intentado expresar era que no había forma de determinar si alguien era judío solamente de primera vista. Y esta explicación provocó de nuevo numerosas críticas entre sus seguidores.

El pasado lunes, el Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau publicó en Twitter un pasaje de una carta que Adolf Hitler escribió en 1919, antes de ser nombrado canciller de Alemania en la que explícitamente señalaba a los judíos como una “raza extranjera incapaz y no dispuesta a sacrificar su carácter racial distintivo”.

Si bien la publicación no mencionaba a la actriz de Ghost, el ex presidente del Comité Judío Estadounidense, David Harris, aprovechó el mensaje para decirle a Goldberg que dejara de afirmar que el Holocausto no tenía nada que ver con la raza: “Todo tuvo que ver con la raza”, apuntó.

En sus disculpas, la actriz aseguró que sigue aprendiendo, y que creía que el Holocausto tenía que ver con la raza.

“En estos tiempos de creciente antisemitismo, quiero ser muy clara cuando digo que siempre he estado con el pueblo judío y siempre lo estaré. Mi apoyo a ellos no ha flaqueado y nunca lo hará”, agregó.

La actriz y presentadora fue suspendida durante dos semanas del programa The View el pasado 1 de febrero por un comentario en el que negó que hubiera componente racista en el Holocausto.

Afirmó que el Holocausto se trató de personas blancas matando a otras personas blancas y que nada tenía que ver con la raza de los judíos.

“Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”, dijo entonces Goldberg.

Ese mismo día por la tarde, la actriz se disculpó en Twitter e insistió que el Holocausto sí tuvo una motivación racial porque los nazis consideraban a los judíos y a otros grupos sociales como una raza distinta e inferior.

Más adelante, durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert ella justificó que al ser una mujer negra consideraba la raza como algo “que se puede ver”.

Aunque la cadena ABC reconoció entonces la disculpa de Goldberg pidió que se tomase dos semanas alejada de las cámaras para “reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”.

(Con información de EFE)

