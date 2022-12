Henry Cavill no protagonizará el próximo Superman por decisión del director y el estudio

Henry Cavill como "Superman".

Henry Cavill había anunciado en octubre, para la alegría de muchos de sus fans, que regresaría a DC para reinterpretar a Superman. Pero en una publicación de las últimas horas confirmó que no volverá a ponerse en la piel de Clark Kent.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos”, comienza el texto. “Después de todo, no regresaré como Superman”.

“Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da siguen ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, concluyó el actor.

Cabe recordar que Cavill renunció a su participación en “The Witcher” para volver al personaje de DC, creando controversia y mucho enojo por parte de sus seguidores.

El anuncio del director

Al mismo tiempo, el director James Gunn escribió en un hilo de Twitter su decisión de no utilizar al actor en la próxima entrega de “Superman”.

Hablando de sus nuevos proyectos dijo: “En la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”.

El anunció del director James Gunn.

Y explicó, “Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

Según The Hollywood Reporter, Gunn y Safran ya han empezado a “cortar cabezas”. Con ello se refieren a que, de algunas producciones que estaban en camino, algunas ya no van y otras tienen un futuro no muy claro en la compañía. Entre ellas están Wonder Woman y Aquaman.

Incluso Black Adam y Henry Cavill con Superman se encuentran tambaleando. En cuanto a Batman, todo parece continuar sin problema alguno, por el momento.

