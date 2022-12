Uno de los atacantes del paseador de perros de Lady Gaga fue sentenciado a 21 años de prisión

James Howard Jackson, el hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga y robó dos de sus bulldogs franceses en 2021 (U.S. Marshals Service vía AP, archivo)

El hombre que disparó e hirió al paseador de perros de Lady Gaga y robó sus bulldogs franceses el año pasado aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado el lunes a 21 años en prisión.

Las autoridades dijeron que la relación de Lady Gaga con el caso fue una coincidencia. El motivo del ataque era el valor de los bulldogs franceses, una raza que se puede llegar a vender en miles de dólares. Los detectives no consideran que los ladrones sabían que los perros eran de la artista.

James Howard Jackson, uno de los tres hombres y dos cómplices que participaron en el robo violento presentó una declaración de nolo contendere (no voy a discutirlo) -que si bien no es una confesión de culpabilidad, tiene consecuencias similares- a uno de los cargos por tentativa de homicidio, de acuerdo con la oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles. De momento no estaba claro qué abogado representaba a Howard.

Jackson y otras dos personas conducían por Hollywood, la ciudad de West Hollywood y el Valle de San Fernando el 24 de febrero de 2021 “buscando bulldogs franceses”, dijeron previamente los fiscales. Encontraron al paseador de los perros de Lady Gaga, Ryan Fischer, con los tres perros de la estrella pop.

Gaga había ofrecido una recompensa de 500.000 dólares— “sin hacer preguntas” — para que le devolvieran a sus perros. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Jackson le disparó a Fischer durante el robo cerca de Sunset Boulevard, en el cual fueron llevados dos de los perros. Una cámara de un edificio particular grabó al paseador gritando “¡Por Dios! ¡Me dispararon!”, “¡Ayuda!” y “¡Estoy sangrando del pecho!”.

Fischer dijo después en redes sociales que el incidente violento fue “una llamada muy cercana con la muerte”.

Los perros llamados Koji y Gustav, fueron devueltos varios días después por Jennifer McBride, quien también fue acusada por el robo.

Jackson también admitió la acusación de causar una lesión física grave por un robo anterior, dijo el lunes la oficina del fiscal sin especificar cuál fue el delito anterior.

Una vista del sitio donde le dispararon al paseador de perros de Lady Gaga y le robaron dos de sus perros en Los Ángeles, California, EE. UU., el 25 de febrero de 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

“El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor Jackson por perpetrar un acto violento a sangre fría y le da justicia a nuestra víctima”, dijo la oficina en un comunicado. Howard había sido acusado de tentativa de homicidio, asociación delictuosa para cometer un robo y asalto con un arma semiautomática.

Jackson fue liberado de prisión este año por error. Fue recapturado casi cinco meses después.

Uno de sus cómplices, Harold White, presentó una declaración de nolo contendere el lunes por un cargo de posesión de armas siendo ex convicto. White, quien estaba en una relación sentimental con McBride en ese entonces, será sentenciado el próximo año. El caso de McBride continúa.

La pareja había supuestamente tratado de ayudar al hijo de White, Jaylin White, para que evitara ser arrestado tras el tiroteo.

Jaylin White y Lafayette Whaley presentaron este año una declaración de nolo contendere por el robo.

Lady Gaga sale de Los Ángeles junto a uno de sus perros. Foto © 2015 X17/The Grosby Group

Whaley llevó en auto a Jackson y a White hijo en busca de perros costosos. Jackson y White bajaron del auto y atacaron a Fischer, dijeron los fiscales previamente. Golpearon y estrangularon al paseador y Jackson sacó un arma semiautomática y disparó hiriendo a Fischer antes de que el trío escapara.

Los representantes de Lady Gaga y Fischer no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

(con información de AP)

