Michael J. Fox recibió un Oscar honorífico por su trabajo humanitario

El actor Michael J. Fox recibe un Oscar honorífico por su lucha contra el Parkinson

Cuatro ovaciones de pie en una noche podrían parecer un poco exageradas, incluso para los estándares de Hollywood. Pero en los Governors Awards el sábado por la noche, donde Michael J. Fox, Euzhan Palcy, Peter Weir y Diane Warren fueron homenajeados con estatuillas honoríficas del Oscar, cada momento se sintió digno.

Después de varios años ajustados a la pandemia, el evento anual para entregar estatuillas honoríficas de los Oscar, organizado por los gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, volvió a estar en plena forma en el Fairmont Century Plaza Hotel el sábado.

Los Governors Awards son una celebración de los homenajeados y una oportunidad para que muchos de los cineastas y actores que esperan ganar premios se mezclen con votantes potenciales antes de que todos se vayan de vacaciones con un montón de screeners para ver y considerar.

Michael J. Fox, fue quien recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus contribuciones a la investigación de la enfermedad de Parkinson, fue el primero y recibió una colorida presentación de su amigo Woody Harrelson.

Michael J. Fox recibe el premio de su amigo Woody Harrelson. REUTERS/Mario Anzuoni

“Es un tipo realmente genial”, dijo Harrelson. “¿Qué puedo decir? Es canadiense”.

La estrella de “Back to the Future” y “Family Ties”, de 61 años, fue diagnosticada con Parkinson en 1991 a los 29 años y en 2000 comenzó una fundación para financiar más investigaciones sobre la enfermedad. Hasta la fecha, la fundación ha recaudado más de 1.5 mil millones de dólares.

“Mi optimismo es alimentado por mi gratitud”, dijo Fox.

El actor dio un discurso agudo, divertido y reflexivo para aceptar el premio. Relató cómo abandonó la escuela secundaria para darle una oportunidad a la actuación y un maestro le dijo: “Fox, no vas a ser lindo para siempre”.

Michael J. Fox besa a su esposa Tracy Pollan al finalizar su discurso. REUTERS/Mario Anzuoni

“No sabía cómo responder y dije que tal vez solo el tiempo suficiente”, dijo Fox.

Ha tenido un año particularmente difícil con lesiones, incluida una mejilla, mano, hombro, brazo y codo rotos, y la pérdida de su madre, quien murió en septiembre, todo lo cual habló en profundidad en una reciente historia de portada de la revista People. Tracy Pollan, su esposa con quien tiene cuatro hijos, estaba allí para apoyarlo y él la llamó al escenario para cerrar su discurso.

“No puedo caminar y llevar esto (el Oscar), así que una vez más le pido a Tracy que lleve el peso”, dijo el actor de “Volver al Futuro”.

El salón de baile estaba lleno de estrellas como Tom Hanks, Viola Davis, Colin Farrell, Angela Bassett, Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Robert Downey Jr., Michelle Williams, Cher, Austin Butler, Florence Pugh, Rooney Mara, Jessica Chastain, Damien Chazelle, Jordan Peele y Ron Howard, por nombrar solo algunos.

Euzhan Palcy, desde la izquierda, Michael J. Fox, Diane Warren y Peter Weir posan para fotos durante los Governors Awards el sábado 19 de noviembre de 2022 en Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

“Es una noche realmente especial”, dijo Butler. “Acabo de tener un momento muy especial con Robert Downey Jr.”

Estos fueron los primeros Premios Gobernadores para la estrella de “Elvis”, quien estuvo acompañada por el director Baz Luhrmann y Priscilla Presley.

El actor de “Armageddon Time” Jaylin Webb, otro novato y autoproclamado “nerd de superhéroes”, estaba emocionado de ver a varias personas de “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Es un poco abrumador”, dijo Webb.

La música Diane Warren acepta su Oscar honorario en los 13th Governors Awards en Los Ángeles, California, EE. UU., 19 de noviembre de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La sala de los Governors Awards trae muchas parejas de estrellas inesperadas, ya que todos claman por conocer a alguien que admiran. Cerca de una mesa, se podía ver a Hanks compartiendo una risa con Yeoh. En otra parte de la sala, Chastain conversó con Billy Eichner, mientras que Jude Law se reunió con el director Daniel Kwan y Ke Huy Quan posó para una foto con Elizabeth Banks y Rian Johnson.

Cher por su parte estuvo presente para presentar a Diane Warren, la prolífica compositora y 13 veces nominado al Oscar. Se rió de que Warren a menudo la llame para decirle que ha escrito su mejor canción hasta el momento, a lo que Cher responde: “Siempre dices eso”.

Cuando la compositora subió al escenario, dijo las palabras que ha estado esperando decir durante 34 años, desde que obtuvo su primera nominación al Oscar: “Me gustaría agradecer a la Academia”.

“Mamá, finalmente encontré a un hombre”, dijo, mirando la estatuilla dorada. “Sé que querías que fuera una buena chica judía, pero es realmente difícil de decir”.

El director Peter Weir acepta su Oscar honorífico en los 13th Governors Awards en Los Ángeles, California, EE. UU., 19 de noviembre de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Jeff Bridges salió a celebrar a Peter Weir, el cineasta australiano que lo dirigió en la película de 1993 “Fearless”. Dijo que fue Robin Williams quien los unió.

Weir también reflexionó sobre Williams, con quien trabajó en “Dead Poets Society” y se maravilló de cómo era el actor cuando no había nadie cerca y la inspiración llegaría.

Weir, de 78 años, fue una voz líder en el movimiento australiano New Wave, con películas como “Picnic at Hanging Rock”, “The Last Wave” y “Gallipoli”, antes de transferirse con éxito al cine de Hollywood, donde atravesó géneros con facilidad dirigiendo películas como “Dead Poets Society” y “The Truman Show” a “Master and Commander: The Far Side of the World”. El autor australiano recibió muchas nominaciones al Oscar a lo largo de los años, pero no ha hecho una película desde “The Way Back”, de 2010.

“Tuve 20 años maravillosos haciendo fotos de estudio”, dijo. “Me encanta la artesanía, creo que de eso se trata. ¿No amas algo que está bien hecho, ya sea una silla, una mesa o una estatua?”

La directora Euzhan Palcy habla mientras acepta su Oscar honorario en los 13th Governors Awards en Los Ángeles, California, EE. UU., 19 de noviembre de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Davis ayudó a cerrar la noche celebrando a Euzhan Palcy, quien fue la primera mujer negra en dirigir una película producida por un estudio importante (MGM con “A Dry White Season”).

“Siempre estoy defendiendo mi feminidad y mi negritud”, dijo Davis. “Dijiste: ‘No voy a hacer eso, voy a esperar el trabajo que es digno de mi talento’. Lo usaste como combustible guerrero”.

Palcy también se retiró del cine de Hollywood en la última década, pero a diferencia de Weir, la nativa de Martinica de 64 años está lista para regresar y hacer películas nuevamente.

“El negro es financiable. La mujer es financiable”, dijo Palcy. “Mis historias no son negras, no son blancas, son universales”.

(con información de AP)

