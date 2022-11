Luego de 13 nominaciones, Diane Warren finalmente obtendrá su primer Oscar

Diane Warren. (Foto por Matt Sayles/A.M.P.A.S. via Getty Images)

Diane Warren estaba en el estudio de grabación con Sofia Carson para trabajar en su nueva canción “Applause” cuando recibió una llamada telefónica inesperada a principios de este año. Era David Rubin, el ex presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y tenía buenas noticias: iba a recibir un Oscar.

“Yo estaba como, ‘no, no lo haré. Yo soy la que pierde todo el tiempo”, dijo Warren en una entrevista reciente con la agencia AP. “Estaba en total incredulidad”.

La prolífica compositora había sido nominada a mejor canción original en los Oscar 13 veces. Y 13 veces se había ido a casa con las manos vacías, la más reciente en la ceremonia a principios de este año. Sin embargo, Warren, de 66 años, nunca se sintió angustiada o disuadida por esa estadística. Le encantaba estar en el juego. Pero ella había comenzado a preguntarse si se suponía que alguna vez tendría uno.

Warren recogerá su estatuilla honorífica el sábado en los Governors Awards anuales, junto con sus compañeros Euzhan Palcy, Peter Weir y Michael J. Fox, quien recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt. Ella es la primera compositora en recibir el premio.

“Este es el gran Oscar”, dijo. “Y todavía quiero ganar uno. Pero la nominación es la victoria. Estos no son los Grammy con, ya sabes, 50 categorías de canciones. Hay cinco canciones en una categoría. ¿Escuchar tu nombre cuando dicen esas nominaciones? Eso es como ganar la lotería cada vez”.

La primera vez que fue nominada, por la canción “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, que coescribió con Albert Hammond para la película “Mannequin”, Warren no escuchó su nombre. Ni siquiera sabía que las nominaciones estaban sucediendo. No hubo eventos de campaña ni proyecciones. Simplemente parecía salir de la nada.

Algunas de sus canciones más famosas nominadas al Oscar incluyen “Because You Loved Me”, de “Up Close and Personal”, “How Do I Live”, de “Con Air” y “I Don’t Want to Miss a Thing”, de “Armageddon”. Y ha recibido una nominación casi todos los años desde 2015

“Eso fue en los viejos tiempos”, se rió. “Ahora me quedo despierta toda la noche. Soy muy poco cool. Y me quedo despierta toda la noche, y estoy feliz de no ser cool”.

Warren desarrolló una pasión por el poder de las canciones en las películas desde el principio. Recordó “llorar” escuchar la canción de John Barry y Don Black para “Born Free” y sentirse conmovida por la canción de Mark London para “To Sir with Love”.

“Me conmovieron visceralmente”, dijo. “La música no va a tu cerebro. Va a tu corazón. ¿Y combinas eso con la película correcta? Es poderoso”.

Y, aunque le encantan todas las ceremonias de los Oscar, cuenta la interpretación de Lady Gaga en 2016 de su himno de sobrevivientes “Til It Happens to You”, de “The Hunting Ground”, como una de sus actuaciones favoritas.

“Fue monumental para mí”, dijo. “Ella estaba tocando notas y no tengo idea de cómo las golpeó, pero fue muy emotivo. Entonces, ¿cuando conseguiste que esos sobrevivientes se pusieran de pie cuando la gente realmente no estaba hablando de esto en ese momento? No creo que haya habido una mejor actuación para mí en los Oscar o en casi cualquier otro lugar”.

También le encantaba tocar el piano en los Oscar 2020 cuando Laura Pausini cantó “Io sì (Seen)” de “The Life Ahead”.

“Fue increíble”, dijo Warren. “Nunca había hecho algo así antes”.

Sobre todo, Warren ama los Oscar y ser parte de ese mundo. Y le pareció bastante conmovedor que recibiera la llamada sobre el premio mientras trabajaba en “Applause”, que se incluye en la película “Tell It Like a Woman”, que consta de siete cortometrajes dirigidos por y sobre mujeres.

La letra, pensó, parecía apropiada para el momento: “Date un aplauso. Te lo mereces. Date un poco de respeto porque te lo has ganado. Date un poco de amor porque lo vales. Tú lo vales. Sabes, házselo saber”.

“¿Qué tan loco es eso?”, dijo Warren. “Estoy en la habitación haciendo esa canción y voy a la otra habitación porque suena el teléfono y es eso. Después de todos estos años de tratar de obtener un Oscar, es como, wow, qué momento, ¿verdad?”

Ahora solo está tratando de reunir sus pensamientos para su discurso y está bastante segura de que comenzará a llorar de inmediato cuando suba al escenario el sábado.

“Ni siquiera me ha golpeado todavía”, dijo Warren. “Sé que realmente me va a golpear esa noche. Ni siquiera sé cómo voy a manejar eso”.

(con información de AP)

