La insólita participación del rapero Takeoff en el programa de James Corden

Takeoff, del grupo de rap Migos, actúa en el espectáculo de BET Experience de 2019 (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

El mundo de la música está de luto tras la muerte del rapero de la banda Migos, Takeoff, que fue asesinado a tiros este martes mientras jugaba al bowling en Houston, Texas. Tenía 28 años. No hay detenidos hasta el momento. Los homenajes a la estrella de hip-hop nominada al Grammy, llegaron tras conocerse la triste noticia de su muerte.

El rapero Gucci Mane, quien recientemente colaboró con Takeoff y su tío y compañero de banda Quavo en la canción “Us vs. Them”, compartió una foto del rapero en Instagram y dijo que la noticia lo dejó con el corazón roto.“Esto me rompió el corazón. Descansa en paz”, escribió en la publicación.

Ja Rule también rindió homenaje, escribiendo en Twitter: “Rip Takeoff... esto tiene que parar... enviando amor a amigos y familiares”.

En tanto, el rapero Ugly God analizó la influencia de Migos en el hip-hop y escribió en Twitter que el álbum debut del trío en 2015, “Yung Rich Nation”, cambió el género. ¿No se dan cuenta de que cambiaron toda la cadencia del rap cuando salieron?”, escribió.

Los primeros tributos llegaron cuando la noticia de la muerte se difundió en las redes sociales. Los usuarios recordaron uno de los momentos más divertidos del rapero junto a sus compañeros del grupo junto al presentador James Corden en el famoso segmento Carpool Karaoke.

Takeoff con James Corden

La periodista Jemele Hill también opinó sobre la muerte del músico del grupo Migos en un hilo de Twitter en el que expresó su frustración por la frecuencia con la que los jóvenes afroamericanos son asesinados.

“Estaba en la universidad cuando Biggie y Tupac fueron asesinados y pensé que no había forma de que volviéramos a experimentar algo remotamente parecido a eso. Ahora sucede con tanta frecuencia que apenas tienes tiempo para recuperarte antes de que alguien más mate. RIP Takeoff”, escribió. “Aquí viene otra conversación inútil sobre cómo el problema real es que necesitamos navegar mejor nuestras vidas en torno a la violencia armada. Hay 400 millones de armas en este país, el doble de la cantidad de personas que tenemos. Los afroamericanos deberían usar cosas caras que han trabajado duro para comprar, salir tarde, tener discusiones insignificantes, sin perder la vida. Seguimos culpando a todo menos a las personas que aprietan el gatillo imprudentemente”.

El boxeador británico Chris Eubank Jr. compartió una foto con Takeoff, Quavo y Offset, y escribió que recuerda con cariño su tiempo junto al rapero. “Era un tipo genial y con los pies en la tierra”, escribió. “No puedo creer que tenga que decir esto otra vez sobre otra joven estrella negra que fue asesinada sin razón, algo realmente tiene que cambiar en la industria, es repugnante lo fácil y frecuente que muere la gente”.

La cantante Keri Hilson escribió en Twitter que Takeoff “se fue demasiado pronto” y envió “amor a sus hermanos, familiares y amigos”, mientras que la ex estrella de la NFL, Darrelle Revis, también le rindió homenaje, escribiendo en Twitter: “Nuestras leyendas están siendo arrebatadas demasiado pronto”.

“Envío mi cariño a los seres queridos de Takeoff. Estoy cansado de ver morir a jóvenes negros”, tuiteó el congresista Jamaal Bowman.

El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, era parte de Migos junto con Quavo y Offset. Se hallaba en el local con Quavo, otro integrante de la banda, alrededor de las 2:30 am, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar

Otras dos personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, dijo la policía.

El medio de entretenimiento TMZ dijo que Takeoff y Quavo estaban jugando al bowling cuando “estalló un altercado y fue entonces cuando alguien abrió fuego y disparó a Takeoff”. Según TMZ, Quavo no resultó herido.

Quién era el rapero Takeoff

Takeoff, Quavo y Offset, de Migos, en junio de 2021 (AP)

Nacido el 18 de junio de 1994 en Lawrenceville, Georgia, Takeoff era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado con la también rapera Cardi B.

“Mientras crecía, estaba tratando de triunfar en la música. Me esforzaba, era lo que me encantaba hacer”, dijo Takeoff en una entrevista de 2017 con The Fader. “Simplemente hacer cosas y crear para mí”.

“Lo hacía por mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones”.

Migos, una banda nacida en Atlanta, saltó a la fama con su éxito de 2013 “Versace”, que Drake remezcló, pero fue con “Bad and Boujee” que alcanzó el número uno en 2016.

Asesinaron al rapero Takeoff

El trío de rap nominado al Grammy tuvo cuatro canciones entre las 10 primeras en la lista de Billboard, incluyendo “Bad and Boujee”, que fue número 1 por varias semanas.

En 2018, ganaron un ASCAP Vanguard Award por su éxito en streaming con canciones como “Motorsport (con Cardi B y Nicki Minaj),” “Stir Fry,” y “Walk It Talk It.”

En la pantalla, interpretaron versiones de sí mismos en un episodio del programa televisivo “Atlanta”.

Después de su álbum debut “Yung Rich Nation”, en 2015, alcanzaron la cima de la lista Billboard con su segundo trabajo, “Culture”.

Tras firmar un contrato con Motown y Capitol Records en 2017, siguieron con “Culture II”, una vez más ocupando el primer puesto de la lista.

En 2021, completaron la trilogía con “Culture III”.

Quavo y Takeoff, que se estaban presentando como dúo, recientemente habían lanzado un nuevo video musical para la canción “Messy”.

“Estoy haciendo algunas cosas melódicas. Quavo por lo general hace las cosas melódicas y yo rapeo más, pero vamos a volver a las raíces”, le dijo Takeoff al medio especializado Complex.

