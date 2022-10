Emily Ratajkowski habló por priemra vez sobre su divorcio con Sebastian Bear-McClard: “Siento enojo”

Emily Ratajkowski se divorció oficialmente en septiembre de Sebastian Bear-McClard (Reuters)

Emily Ratajkowski confirmó su separación de Sebastian Bear-McClard, tras las múltiples infidelidades del actor. La top model ha concedido una entrevista a Harper’s Bazaar y ha hablado de su situación actual tras su divorcio del productor.

“Siento todas las emociones. Siento enojo, tristeza. Siento emoción, siento alegría, ligereza. Cada día es diferente”, admitió la modelo. “Lo único bueno que sé es que siento todas estas cosas, lo cual me gusta porque me hace creer que estaré bien”, declaró.

Ratajkowski se casó en 2018, dos semanas después de oficializar su relación con el actor, y meses después ya se rumoreaban las infidelidades de su marido. No obstante, confió hasta el último momento en él. Ahora y tras la decepción, quiere volver a sentirse igual que antes. “Necesito tiempo”, insistió.

Tras ser fotografiada recientemente besándose con DJ Orazio Rispo tras una cena romántica, admitió sentirse extraña al principio. “Fue difícil para mí tener una cita con alguien y pensar en cuánto me gustaba o no. Habría estado pensando en cómo me percibían, qué significaba, qué querían de mí, qué significaba sobre mi autoestima”, reflexionó.

No obstante, cada vez se siente mejor. “Ahora es muy divertido ir a cenar con alguien y decir: ‘Genial. Realmente disfruté’”, añadió.

Emily Ratajkowski con DJ Orazio Rispo en Nueva York (The Grosby Group)

Pero ahora mismo está centrada en lo que considera que es lo más importante de su vida. “Nunca antes en mi vida había tenido prioridades tan claras. El número uno es Sly, y eso es todo. Me ha hecho revaluar lo que es importante para mí”, relató.

Últimamente también se había visto a Ratajkowski tener una cita con Brad Pitt, aunque parece que la cosa no pasó a mayores, según Page Six.

“Estoy recién soltera básicamente por primera vez en mi vida, y siento que estoy disfrutando de la libertad de ”, dijo Ratajkowski a Variety. “Una de las cosas sobre las que escribo en el último ensayo de [”My Body”] es sobre el control y la comprensión de que una de las mejores maneras de ser realmente feliz y tener una apariencia de control es dejarlo ir”, continuó.

Emily Ratajkowski rompió el silencio sobre su divorcio

Si bien Ratajkowski aún no ha abordado los rumores de que ha estado pasando tiempo con el actor de 58 años, las fuentes le dijeron a Page Six que la pareja mantiene las cosas en secreto en medio de su desagradable batalla por la custodia con Angelina Jolie.

“Brad ha salido discretamente los últimos dos años. Le preocupa que [Angelina] Jolie hable mal de él con sus hijos, más de lo que ya lo ha hecho, si él tiene una novia”, nos dijo una fuente el mes pasado.

Aunque los dos actores finalizaron su divorcio desde su separación de 2016, todavía están peleando por la custodia de sus hijos. Además, están envueltos en una demanda de USD 250 millones por su bodega francesa y Pitt enfrenta acusaciones abuso doméstico.

Pitt y Jolie comparten seis hijos: Maddox, de 21, Pax, de 18, Zahara, de 17, Shiloh, de 16 y los mellizos Vivienne y Knox de 14.

Ratajkowski, quien recientemente se declaró bisexual, solicitó el divorcio del productor a principios de este año. Los fuentes confirmaron a Page Six que Bear-McClard es un “fiel serian”.

Los dos se casaron después de dos meses de noviazgo en 2018 y comparten un hijo de 1 año, Sylvester Apollo Bear.

Emily Ratajkowski habló de su divorció de Sebastian Bear-McClard

A pesar de que Ratajkowski y Pitt han sido vistos juntos varias veces, las fuentes dicen que no están saliendo oficialmente. Una fuente le dijo a la revista OK! a fines de agosto que Pitt “la invitó a salir y ella dijo que sí. Ella siempre pensó que Brad era lindo, y ¿qué tenía que perder?”.

La modelo, de 31 años, y el DJ, de 35, fueron fotografiados durante una cita nocturna en la Gran Manzana, y fueron captado a los besos frente a las cámaras. Las fotos muestran a la coqueta pareja abrazándose y besarse en la acera. Después Rispo le pasó un casco a Ratajkowski, quien se subió a su motocicleta antes de que se alejaran juntos.

Emily Ratajkowski fue vista a los besos con DJ Orazio Rispo (The Grosby Group)

El DJ también está muy involucrado en el mundo de la tecnología y posee una tienda de discos Halcyon Record Shop en Brooklyn. Es el director de estrategia de una aplicación móvil llamada Sprokit, cuyo objetivo es ayudar a los ex prisioneros que reingresan a la comunidad a conectarse con los servicios sociales, los empleadores y la familia. Según su perfil, Rispo se graduó de la Universidad de Columbia en 2015 y se especializó en psicología y ciencias políticas, psicología cognitiva y psicolingüística. Habla cinco idiomas: inglés, francés, español, italiano y portugués.

El empresario asistió a dos internados, Eaglebrook en Massachusetts y Kent en Connecticut. Según un perfil en línea tiene un sello discográfico llamado Alegría. Rispo nació y se crió en Nueva York. Ha sido DJ durante más de 20 años.

“Sé amable, porque todos los que conoces están peleando una dura batalla”, señala en su red social.

