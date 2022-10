Por qué Taylor Swift presentará un avance de ‘Midnights’ en “Thursday Night Football” y dónde verlo

Singer Taylor Swift arrives to speak at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada September 9, 2022. REUTERS/Mark Blinch

Taylor Swift tiene a sus seguidores del mundo pendientes de cada paso que da y, es que, la famosa cantante estadounidense está próxima a lanzar su próximo material discográfico titulado Midnights. Pero, como si esto no fuera suficiente, durante la mañana de este jueves, la intérprete reveló que dará a conocer un adelanto inédito previo al estreno oficial.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la cantante de éxitos como Love Story, Look what you made me do, You belong with me o Blank Space posteó un video revelando la noticia.

“Hola, chicos, soy Taylor. Si ustedes verán este jueves 20 Thursday Night Football en Amazon Prime, les estaré mostrando el primer vistazo a los proyectos secretos en los que he estado trabajando muy duro, por muchísimo tiempo. Estén listos para el Midnights álbum y conózcanlo antes de que sea lanzado. Así que... ¿nos vemos ahí?”, se le escucha decir.

Midnights teaser trailer tonight during the 3rd quarter of Thursday Night Football on @primevideo so … meet me there? pic.twitter.com/hr8ii9Oinj — Taylor Swift (@taylorswift13) October 20, 2022

Cabe señalar que las pistas sobre la posibilidad de que este hecho sucediera ya estaban puestas sobre la mesa, pues durante la semana seis de la temporada -en el partido de Bears vs. Commanders- la presentadora Charissa Thompson dio múltiples referencias a canciones de Taylor Swift.

“Puede que sea el momento de sacar los cárdigans y el pañuelo rojo. Para los Bears, necesitan calmarse y cambiar las cosas para que el reloj no marque la medianoche en su temporada. Y si eso suena como que estoy haciendo intencionalmente más de lo que me corresponde de referencias a posiblemente el artista musical más famoso del mundo en este momento, bueno, ¿sabes qué? Lo sabes muy bien, y tal vez quieras ver Thursday Night Football en Prime Video la próxima semana mientras los Saints viajan a Arizona para un estreno exclusivo de algo muy, muy especial”, dijo Charissa.

Por su parte, Taylor colocó en su cuenta de Instagram hace unos días el calendario de sus próximos eventos con la leyenda: “Marquen sus calendarios! Conoce el Manifiesto de Medianoche”.

En el breve clip fue donde Swift dio a conocer que el trailer de su nuevo disco se dará a conocer en el tercer cuarto del partido de este jueves y, durante la madrugada del viernes saldrá finalmente su álbum.

“(12 am EST) lanzamiento de Midnights / (3 am EST) una caótica y especial sorpresa / (8 am EST) la premiere del video oficial de Anti-hero / (8 pm EST) videos con letra”, se lee.

Respecto al por qué Taylor decidió lanzar el tráiler de su álbum durante el Thursday Night Football no se han dado a conocer los verdaderos motivos, no obstante se ha especulado que esto podría estar relacionado con las grandes audiencias que han visto estas transmisiones.

Después de que Swift diera a conocer la noticia desde sus redes sociales, las reacciones por parte de sus fans no han parado y varios de ellos han tenido sentimientos encontrados respecto a la plataforma en la que se mostrará el adelanto.

“¿Soy gay y me estás haciendo ver futbol americano?”. “Que alguien lo grabe no tengo prime video ni tengo donde ver el partido de futbol”. “Estamos muy orgullosos de ti, Taylor”. “¿Proyectos secretos? Me voy a desmayar”, son algunas de las menciones que aparecieron en Twitter.

SEGUIR LEYENDO