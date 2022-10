La niñera de Jason Sudeikis y Olivia Wilde contó cómo el actor descubrió que la actriz le fue infiel con Harry Styles

Harry Styles y Olivia Wilde en una cita nocturna en Truck, un restaurante mexicano en el pequeño pueblo de Bedford, Nueva York (The Grosby Group)

Jason Sudeikis se enteró del romance de Olivia Wilde con Harry Styles por un Apple Watch. La ex niñera de la pareja contó en una entrevista con el Daily Mail que la estrella de “Ted Lasso” descubrió los detalles de la relación en un dispositivo que Wilde se olvidó en su casa para ir al set donde filmaba “Don’t Worry Darling”, protagonizada por Styles.

Supuestamente, Wilde se había ido sin su Apple Watch, que contenía mensajes de texto íntimos entre ella y Styles, y Sudeikis encontró con los intercambios.

“El lunes por la mañana del 9 de noviembre, cuando regresé de un fin de semana libre, Jason estaba llorando mucho. No sabía nada de lo que había pasado”, afirmó la niñera.

“Después de preparar a los niños, Jason subió las escaleras y estaba tomando un café. Estaba hecho un desastre, diciendo: ‘Ella nos dejó. ¡Ella nos dejó!’”.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis (Getty Images/AFP)

La mujer, que ayudó a cuidar a los dos hijos de la pareja, Daisy, de 6 años, y Otis, de 8, alegó además que Sudeikis rápidamente prohibió al personal escuchar música de Styles en su casa después de conocer el romance de Wilde con el músico.

Y afirmó que Sudeikis, de 47 años, quedó completamente sorprendida cuando Wilde, de 38 años, terminó la relación por Styles y luego dijo que que su separación había sido amistosa.

“Estaba tan desconsolado”, alegó. “Empezó a contarme detalles de la relación con Styles y dijo: ‘Ella dio el primer paso’”.

El 79º Festival de Cine de Venecia - Estreno de la película "Don't Worry Darling" fuera de competición. Harry Styles, Sydney Chandler y Olivia Wilde (Reuters)

También afirmó que Sudeikis se tiró sobre el auto de Wilde una vez para tratar de evitar que se fuera a ver al cantante de “Watermelon Sugar”, de 28 años.

“Ella volvió a entrar en la casa. Dijo que lo estaba haciendo a propósito para que llegara tarde a ver a Harry”, afirmó la niñera. “Jason me dijo: ‘Hizo esta ensalada y preparó su aderezo especial y se va con su ensalada para cenar con Harry’”.

Sudeikis luego despidió a la mujer cuando estaba ebrio. “Él dijo: ‘Vas a buscar tus cosas y te vas. ¿Por qué le envías mensajes? ‘Le dije: ‘Jason, has estado bebiendo y puedo decir que estás borracho. Estás muy enojado y te tengo miedo’”, recordó sobre ese día.

Olivia Wild recibió en pleno escenario los papeles de custodia de sus hijos con el actor Jason Sudeikis (AFP)

Wilde y Sudeikis se separaron en 2020 después de más de siete años juntos. Para enero de 2021, Wilde hizo público su amor por Styles, aunque negó haber dejado Sudeikis por el ex miembro de One Direction. Las cosas se pusieron aún más feas para los ex cuando Wilde recibió documentos legales de la custodia de sus hijos públicamente en abril mientras hablaba en un panel en CinemaCon.

“Las acciones de Jason tenían claramente la intención de amenazarme y tomarme con la guardia baja”, alegó Wilde, aunque Sudeikis afirmó que nunca tuvo la intención de humillarla.

La actriz y directora de “Don’t Worry Darling” reflexionó sobre el incidente en una entrevista de portada para la revista Variety publicada el miércoles. “Lamentablemente, no fue algo que me sorprendiera del todo”, admitió Wilde. “Quiero decir, por una razón dejé esa relación”.

Wilde señaló que las únicas personas perjudicadas fueron sus hijos Otis y Daisy. “Tendrán que ver eso. Las víctimas eran niños de 8 y 5 años, y eso es muy triste”, sentenció.

La actriz criticó previamente a Sudeikis, en un expediente judicial al decir que recibió la notificación “de la manera más agresiva posible”.

En ese momento, una fuente cercana al actor le dijo a Page Six que “no tenía conocimiento previo de la hora o el lugar en que se entregaría el sobre”.

Sudeikis afirmó que estaba “profundamente molesto” por los acontecimientos y que continúa “sintiendo una gran angustia” por lo sucedido.

