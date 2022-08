“Las víctimas eran niños de 8 y 5 años”: las fuertes declaraciones de Olivia Wilde contra su ex Jason Sudeikis

Olivia Wilde habló nuevamente contra su ex Jason Sudeikis por enviarle los documentos de la custodia de sus hijos cuando estaba en un evento en abril pasado (Getty Images/AFP)

Olivia Wilde volvió a criticar públicamente a su ex por el mal momento que la hizo pasar unos meses atrás mientras estaba trabajando. Ahora la actriz acusó a Jason Sudeikis de intentar “sabotearla” al hacer que se entregaran los documentos de la custodia de sus hijos durante su presentación en el evento CinemaCon, y calificó el accionar del padre sus hijos de “espantoso”.

La actriz y directora de “Don’t Worry Darling”, de 38 años, reflexionó sobre el incidente en una entrevista de portada para la revista Variety publicada el miércoles.

“Lamentablemente, no fue algo que me sorprendiera del todo”, admitió Wilde. “Quiero decir, hay una razón por la que dejé esa relación”.

Wilde, de 38 años, señaló que las únicas personas perjudicadas fueron sus hijos Otis y Daisy. “Tendrán que ver eso. Las víctimas eran niños de 8 y 5 años, y eso es muy triste”, sentenció la actriz.

“Elegí ser actriz y entré voluntariamente en el centro de atención”, continuó Wilde en referencia al horrible episodio que vivió en el mes de abril cuando en plena presentación de nueva película ante ejecutivos de Hollywood recibió sobre el escenario un sobre con los papeles de la custodia. “Pero no es algo que mis hijos hayan pedido. Y cuando mis hijos son arrastrados a eso, es profundamente doloroso”.

La directora de “Booksmart” miró los papeles y siguió con su presentación. “Tenía un trabajo que hacer. Era mi lugar de trabajo”, explicó a la publicación. “El ataque desvió la atención del trabajo de muchas personas”, agregó Wilde, que estaba allí para presentar el tráiler de “Don’t Worry Darling”, su segunda película detrás de cámara.

“Fue realmente molesto”, dijo. “No debería haber sucedido. Hubo un grave problema en la seguridad, lo cual es realmente aterrador”.

Olivia Wild recibió en pleno escenario los papeles de custodia de sus hijos con el actor Jason Sudeikis (AFP)

Wilde criticó previamente a Sudeikis, de 46 años, y dijo en un expediente judicial a principios de este mes que recibió la notificación “de la manera más agresiva posible”.

En ese momento, una fuente cercana al actor le dijo a Page Six que “no tenía conocimiento previo de la hora o el lugar en que se entregaría el sobre”.

Sudeikis afirmó que estaba “profundamente molesto” por los acontecimientos y que continúa “sintiendo una gran angustia” por lo sucedido.

Wilde le dijo a Variety que ella y la estrella de “Ted Lasso” actualmente comparten la custodia.

“Son mi mundo y mis mejores amigos”, dijo la actriz sobre Otis y Daisy.

Harry Styles y Olivia Wilde en Londres (The Grosby Group)

La cineasta, quien actualmente está en una relación con Harry Styles, es duramente criticada por tomarse vacaciones en solitario con su novio.

“Cuando la gente no me ve con mis hijos, siempre es ‘¿Cómo se atreve?’”, compartió. “Nunca he visto a nadie decir eso de un hombre. Y si está con su hijo, es un maldito héroe”.

En una entrevista reciente para la revista Rolling Stone, la actriz dijo que no entendía los comentarios de odio hacia ella y admitió que la mayoría de los seguidores del cantante se han destacado por su grandes muestras de “bondad”.

Por su parte, el intérprete de “Watermelon Sugar” admitió en la charla que los comentarios malintencionados sobre su novia “obviamente” no le hacen “sentir bien”.

La pareja fue fotografiada por primera vez tomada de la mano en la boda del manager y amigo íntimo de Harry, Jeffrey Azoff, en enero de 2021, después de que se conocieran en el rodaje de “Don’t Worry Darling”, la próxima película de la actriz.

