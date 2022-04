Los secretos de Olivia Wilde: el consejo de Steven Spielberg, la boda en un autobús escolar y mensajes hot por WhatsApp con Harry Styles

Olivia Wilde próxima película Don’t Worry Darling cuando la interrumpieron dándole el misterioso sobre (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Los espectadores de todo el mundo conocieron a Olivia Wilde como Trece en la serie “Dr.House”. Pero casi 15 años después la actriz ha conseguido labrarse una exitosa carrera con taquillazos de Hollywood y también como directora de su ópera prima “Booksmart” y ahora con “Don’t Worry Darling”, donde se enamoró de su protagonista, Harry Styles.

Wilde invirtió parte de su carrera en pasar de ser un ícono sexy a directora de éxito. No obstante, sigue comprometida con la actuación, incluso más después de haber estado del otro lado de la cámara. “La actuación es catarsis”, afirmó. “Es terapia. Sólo mejora cuando no lo haces por necesidad”. Ahora se prepara para su nuevo papel en la película del realizador Damien Chazelle, “Babylon”, ambientada en el Hollywood de la década de 1920.

A principios de 2021, la actriz fue noticia cuando anunciaba su separación del actor Jason Sudeikis mientras comenzaba una relación con el ex integrante de One Direction, 10 años menor que ella. La separación parecía amigable pero tan sólo uno días atrás sucedió algo inesperado. Wilde estaba en el escenario de la CinemaCon en Las Vegas hablando de su nueva película cuando un hombre se acercó a ella mientras hablaba, la interrumpió y le entregó los documentos legales de la custodia de sus hijos. Su ex dijo que no tenía nada que ver y que no tenía conocimiento previo de la hora o el lugar de la entrega del sobre.

Sexualizada por Hollywood

En el marco de la CinemaCon, Warner Bros. reveló el tráiler oficial de "Don’t Worry Darling", lo nuevo de Olivia Wilde en su faceta como directora (Reuters)

Olivia Wilde, que cambió su apellido cuando era una estudiante de teatro en homenaje al célebre escritor irlandés ­–el real es Cockburn–, es neoyorquina y es la segunda de los tres hijos de dos reputados periodistas de investigación Andrew y Leslie Cockburn. Su padre es el editor de la revista Harper’s y su madre, una reportera de guerra que llegó a presentarse en 2018, sin éxito, para el Congreso como candidata demócrata para la Cámara de Representantes de los EEUU. Forma parte de una impresionante dinastía periodística. El árbol genealógico extenso de Wilde incluye a su abuelo Claud Cockburn, un destacado comunista británico que renunció a The Times para fundar la revista radical The Week.

Cuando era pequeña, a Wilde le gustaba esconderse debajo de la mesa del comedor durante las estridentes cenas de sus padres, escuchando a escondidas las conversaciones de los adultos. Pero el negocio familiar nunca la tentó. “Soy consciente de lo desagradecido que es el trabajo de un periodista”, afirmó en una reciente entrevista con Vogue.

Sus padres respetaron la necesidad de su hija de forjar su propio camino y se tomaron muy en serio su pasión por la dirección y la actuación. Leslie sigue siendo un modelo a seguir para Olivia. “Crecí sentada en el piso de la sala de edición y la vi en una posición de poder. Puedo recordar a los asistentes de edición masculinos prestándole atención a ella y a su voz teniendo peso”, dijo la actriz con orgullo. “He tenido mucha suerte de ser criada por una mujer que siempre ha sido ferozmente independiente y fiel a sí misma”.

Cuando Olivia decidió probar suerte en Los Ángeles, sus padres le dieron su bendición. “Sin duda, es una red de seguridad saber que puedes cagarla de manera importante o hacer una película terrible y tus padres seguirán pensando que eres inteligente”.

Wilde tenía solo 24 años cuando se puso la bata de médico por primera vez en la exitosa ficción televisiva “Dr. House” que la convirtió en toda una estrella internacional y afianzó su posición de icono erótico. Su atractivo físico jugó una parte importante a la hora de hacerse con papeles, en un puñado de películas o en la serie adolescente “The O.C.”, sobrada de carga sexual. Nombrada en 2009 como la mujer viva más sexy por la revista Maxim, tuvo la oportunidad de protagonizar filmes de gran presupuesto como “Tron: Legacy” y “Cowboys & Aliens”, pero confiesa que Hollywood le hizo sentir un “objeto sexual”.

Quizás fueran aquellos años de objetificación lo que la llevaron a ser un comprometida activista. Firme defensora de los derechos de la mujer y una de las caras visibles del movimiento Time’s Up (nacido en el 2018 para denunciar el acoso sexual en Hollywood), Wilde ha confesado en diferentes ocasiones sentirse explotada por Hollywood y cansada de la cosificación de la mujer por parte de la industria cinematográfica.

Durante una entrevista con The New York Times en 2019 para hablar de su debut como directora con el drama adolescente “Booksmart”, la actriz admitió que se sentía menos presionada cuando estaba detrás de la cámara, ya que antes siempre se sintió obligada a estar a la altura de “la versión de todos de una mujer perfecta”. “No tengo que cargar con eso. Este sea el primer trabajo que no depende de mi aspecto físico. Me da asco reconocerlo, pero he estado pensando mucho al respecto”, declaró al citado medio.

Aunque le resultaba “cansador” ser categorizada por su físico, se había vuelto “insensible” a este tipo de cosificación. “Llegue a insensibilizarme ante el hecho de que cada reunión a la que acudía –con hombres y con mujeres– fuera a ser juzgada por mi apariencia. Con esto lidian todos los actores y es agotador”, afirmaba hace un tiempo la que fue una de las oradoras en la Marcha de las mujeres del 2018 en Los Ángeles y parte activa de las campañas electorales de los demócratas Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden.

Olivia Wilde posa entre bastidores con su premio a la Mejor Ópera Prima por "Booksmart", 8 de febrero de 2020 (Reuters)

A su llegada a Los Ángeles, Wilde estaba indecisa entre ser directora o estrella de cine. Fue durante ese agitado período que la actriz se encontró con su colega Tilda Swinton en una fiesta y le pidió un consejo. Le dijo a Wilde que, con la edad, llegaba la seguridad en uno mismo y la claridad sobre nuestra propia identidad. Unas palabras que cobraron significado para ella después de los 30 y que interpreta así: “Sólo se vuelve más interesante cuando tienes demasiada edad para hacerte la tonta”.

Cuando Wilde demostró, al principio de su carrera, que podía llegar a la televisión en horario estelar y participar de proyectos de Hollywood de gran presupuesto, apostó a pequeños proyectos. Durante una década se preparó para su salto a la dirección, realizando cortometrajes y videoclips de grupos como Red Hot Chili Peppers (Dark Necessities) en 2016. Luego, en 2019, Wilde lanzó su primer largometraje, “Booksmart”, y se convirtió oficialmente en una cineasta. “Tarantino siempre dice: ‘Haz la película que solo tú puedes hacer’. Así que supe que con mi primera oportunidad, tenía que hacer algo que tuviera mi ADN por todas partes”. Hoy se encuentra promociando “Don’t Worry Darling”, su seguda película como directora.

Wilde siente que por fin ha estado a la altura del potencial que otros vieron en ella. En otro encuentro de Hollywood aprendió otra gran lección. Habló de que conoció al cineasta Steven Spielberg en un evento y le contó que también ella quería hacer películas. Un tiempo después, Wilde recibió una nota de Spielberg que decía: “Si quieres ser doctor, mira antes de dar el salto. Si quieres estar en el mundo del espectáculo, da el salto antes de mirar”. Wilde enmarcó la nota y la tiene en su oficina. “Quiero decirle que di ese salto”, dijo.

Casamiento en secreto con un aristócrata italiano

Olivia Wilde con su ex marido Tao Ruspoli Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Olivia pasó por el altar con 18 años. El elegido fue Tao Ruspoli, un cineasta y músico italiano miembro de la aristocrática familia Ruspoli e hijo del príncipe de Cerveteri Alessandro Ruspoli. La pareja se casó el 7 de junio de 2003 en Washington en un autobús escolar con solo dos testigos porque decidieron contraer matrimonio en secreto. En marzo de 2011, la actriz solicitaba el divorcio después de casi ocho años de matrimonio.

Luego de anunciar el final de su matrimonio con Ruspoli, la actriz fue relacionada románticamente con Justin Timberlake y Ryan Gosling.

Fue en una fiesta de Saturday Night Live, donde se enamoraría de Jason Sudeikis. Ambos ya habían estado casados y decidieron tomar las cosas con calma. “Estaba aprendiendo a estar sola. Me había divorciado hacía nueve meses”, dijo la actriz a la revista Marie Claire. Si bien su primer matrimonio terminó en divorcio, dijo que la ayudó a prepararse para su próxima relación. “Me dio el coraje de irme y me trajo al gran amor de mi vida”.

El protagonista de Ted Lasso, que estuvo casado con la guionista Kay Cannon de 2004 a 2010, declaró que supo de inmediato que Olivia era especial: “Tuve el presentimiento de que en el momento en que la besé, no iba a terminar besando a nadie nunca más”.

Olivia Wilde y su ex marido, Jason Sudeikis (Reuters)

Los actores anunciaron su compromiso en 2013, pero nunca llegaron a casarse. En febrero de 2016, la actriz defendió su largo compromiso con el actor mientras hablaba con medios internacionales. Tiempo después, Sudeikis tocó el tema del matrimonio mientras aparecía en “Watch What Happens” Live de Bravo con Andy Cohen, explicando que él y Wilde no se casarían hasta que se hiciera un gran cambio social: “Quiero decir, creo que no nos casaremos hasta que la marihuana sea legal en todos los estados”, dijo.

Parecía Wilde y Sudeikis estaban realmente enamorados y probablemente estarían juntos durante muchos años, pero en noviembre de 2020 anunciaron su ruptura tras varios meses separados. Todo indicaba que se trataba de una separación más en Hollywood pero la bomba explotó cuando Olivia apareció de la mano del cantante Harry Styles.

Un amor diez años menor

Las fotos que confirmaban el romance entre Harry Styles y Olivia Wilde (The Grosby Group)

Unas semanas después de que se anunciara el fin de su relación con el actor tras 10 años de relación, una propuesta de boda que no fructificó y dos hijos en común (Otis, de 6 años, y Daisy, de 4), Olivia y Harry Styles aparecían de la mano juntos en la boda de un amigo en California. Ella, con un primaveral vestido largo de flores en blanco, azul y rosa y una diadema rosa a modo de turbante. Él, con traje negro y vaso de whisky en la mano.

Styles, de 27 años, llegó a la vida de Wilde, 10 años mayor que él, cuando fue elegido para reemplazar a Shia LaBeouf en “Don’t Worry Darlings”, un thriller ambientado en los años 50. Fue así como el ex One Direction llegó a la película para trabajar bajo las órdenes de Wilde.

Meses después, la actriz y directora confesaba a la revista Vogue que celebró mucho la noticia de que Harry se sumara al elenco de la película. “Para mí, él es muy moderno y espero que este tipo de masculinidad, esta confianza que tiene totalmente ausente de trazas de masculinidad tóxica, sea indicativa de su generación y del futuro del mundo”, dijo Wilde sobre la participación de Styles en su película antes de confirmarse su relación.

La directora y el cantante se enamoraron durante el rodaje de la película en plena pandemia. Según publicó Daily Mail, la nueva relación fue creciendo a través de mensajes subidos de tono por Whatsapp mientras la actriz seguía conviviendo con Sudeikis. A los pocos meses de rodaje, Wilde y Sudeikis se separaban. Dicen que al actor le tomó por sorpresa la nueva relación de su esposa, y que quedó impactado con las imágenes de ellos juntos en público.

Harry Styles y Olivia Wilde en la Toscana italiana (The Grosby Group)

Desde que surgieron los primeros indicios de que eran pareja, la relación de Wilde y Styles ha estado sujeta al escrutinio de los medios. Las críticas van dirigidas particularmente a Wilde, cuestionando cómo una mujer de unos 30 años se atreva a encontrar el amor con un hombre 10 años más joven. “Cuando te das cuenta que eres realmente feliz, no importa lo que los extraños piensen de ti. Todo lo que te importa es lo que es real, lo que amas y a quién amas”, respondió la actriz cuando fue consultada al respecto por la revista Vogue.

“En los últimos diez años, como sociedad, le hemos dado mucho más valor a la opinión de los extraños que a las personas más cercanas a nosotros”, continuó la actriz. “Estoy más feliz que nunca. Y estoy más saludable que nunca, y es maravilloso sentir eso”.

Cuando Wilde y Styles se fueron de vacaciones juntos este año en un yate en Italia, los titulares hicieron parecer que Wilde casi había abandonado a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades. Mientras que a su ex esposo no le cuestionaron sus románticas vacaciones en México con su joven novia, la modelo y actriz de “Ted Lasso”, Keeley Hazell.

Pero Wilde ve su propio bienestar conectado con el de sus hijos. “Su crianza te obliga a ser honesto acerca de cómo vives tu vida. Creo que le debemos a los niños ser felices. Ellos son tan intuitivos. La idea de que puedes engañar a tus hijos para que piensen que eres feliz es ridícula”, declaró. “Es muy fácil controlar a las mujeres usando la culpa y la vergüenza, y no tengo tiempo para la culpa y la vergüenza fuera de lugar. El trabajo que he hecho personalmente en la última década ha sido aprender a tener una voz”.

SEGUIR LEYENDO: