¿Chayanne dará manutención a todos sus ‘hijos’ en Latinoamérica?; esto dijo al enterarse que es ‘el papá de todos’

Por varias generaciones, Chayanne se ha ganado al público mexicano no sólo por sus grandes interpretaciones musicales, sino por su carisma y pasos de baile. Es por ello que en el país existe un chiste recurrente en donde se menciona que el cantante es el “papá de todo México”.

Estas interacciones nacieron en las redes sociales cuando los usuarios aprovechaban las celebraciones por el Día del Padre o cumpleaños del cantante para destacar que sus madres tienen un amor y cariño incondicional hacia él.

Es bajo esta idea que los cibernautas comenzaron a dirigirse a él usando la palabra “papá”. Con su llegada a Tiktok, la sección de comentarios del famoso se llena de mensajes en donde le piden que “regrese a casa” o que “sus madres lo esperan para cenar”.

Fue así que durante su aparición en la Semana de la Música Latina de Billboard, Chayanne finalmente mencionó qué sintió cuando se enteró que era considerado el papá de muchos jovenes en Latinoamérica, incluido México.

“Yo siempre pido la dirección para mandar (el dinero) que debo enviar mensualmente”, bromeó el famoso y agregó:

Asimismo, Chayanne aprovechó para recordar un video viral que observo donde un joven engañó a su mamá con que la llevaría a uno de los conciertos del puertorriqueño, pero en realidad era un plan para que su progenitora se pusiera una vacuna.

”De esas cosas que me utilizan, me siento utilizado, pero es un amor muy grande y no importa la edad. Tantos años en la carrera y estar vigente, tener la energía, las ganas de hacerlo es una bendición y estoy super agradecido por ese apoyo”, explicó.

Durante esta misma plática el intérprete de éxitos como Provocame, Torero, Un siglo sin ti o Lo dejaría todo mencionó que adentrarse en el mundo de las redes sociales ha sido todo un reto para él.

“Las redes sociales, no es que sea tan activo, saco lo justo cuando tengo actividades y en lo personal no es que saque tantas cosas personales, pero ahora que tengo a Isadora y a Lorenzo pues saben muchas cosas de mí, porque ellos sí están en las plataformas super activos”, remarcó.

En casa soy tranquilo, con las redes sociales soy tranquilo, cuando tengo actividades como ahora saldrán muchas cosas, pero feliz.

Chayanne reveló tres datos curiosos personales

Durante dicha entrevista, Chayanne no dudó en mostrarse más abierto que de costumbre sobre su vida personal y destacó que en realidad no tiene una comida favorita, pues le gusta disfrutar de todo.

Entre algunos alimentos que le agradan están comida oriental, pasta, arroz, frijoles.

Asimismo, el artista apuntó que actualmente le gusta mucho ver la serie de Casa de los Dragones, precuela de Game of Thrones.

El cantante mencionó que de niño le tenía miedo al Coco, pero actualmente le teme a que algo le suceda algo a un ser querido.

“Temo más por los demás que por mí mismo, que no le pase nada a la gente que tú quieres”, confesó.

Chayanne dijo que antes solía gastar mucho dinero en zapatos, pero actualmente le gusta utilizar su dinero para compartirlo en viajes o comidas con su familia.

“A estar juntos, más para compartir con los míos porque en la carrera tienes muchos, pero cuando terminas estás solo en la habitación. Es una vida.... demanda mucho la carrera(...) tienes que sacrificar muchas cosas”, apuntó.

