Gisele Bünchen fue a ver su abogado: el detalle que confirma su divorcio de Tom Brady

Gisele Bündchen, de 42 años, fue retratada saliendo de una oficina de sus abogados (The Grosby Group)

Gisele Bündchen con aspecto abatido fue fotografiada saliendo de un edificio de oficinas de abogados. Sosteniendo una computadora portátil y sin su anillo de casada, la supermodelo brasileña escondió su rostro detrás de las gafas de sol.

Su visita se produjo en medio de rumores que afirman que Bündchen, de 42 años, y su esposo, Tom Brady, de 45, están en proceso de divorcio tras 13 años y dos hijos en común: Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9.

El jugador de NFL también es padre de Jack, 15, con su ex Bridget Moynahan.

Durante meses, se habla de problemas entre la pareja que comenzaron poco después de que Brady regresara a la NFL por otra temporada después de anunciar previamente que se retiraría. La elección de retractarse de esa decisión ha generado “mucha tensión” entre el matrimonio, afirma la prensa estadounidense.

Tanto Bündchen como Brady han contratado abogados mientras navegan el final de su relación.

La modelo fue vista con aspecto abatido y sin su anillo de casada en Miami, Florida, donde reside con su esposo y sus hijos (The Grosby Group)

Brady y Bündchen se están preparando para una posible batalla legal, y las fuentes afirman que la supermodelo ha estado trabajando con su abogado durante “semanas”. Mientras tanto, la construcción de su mansión de Miami Beach se detuvo.

La propiedad estaba configurada para incluir desde una terraza de yoga, un jardín orgánico, una zona de meditación, una cancha de pickleball, amplios baños para él y para ella, un cocina principal y otra al aire libre.

En 2020, la estrella de fútbol americano, de 45 años, y la top model de 42, compraron una propiedad en la exclusiva isla Indian Creek en Miami Beach por USD 17 millones. La isla es conocido por sus medidas de seguridad extremas (hay un puente vigilado para ingresar y una seguridad privada) y sus famosos residentes, incluidos Ivanka Trump y Jared Kushner.

Tanto Gisele Bündchen como Tom Brady contrataron abogados de divorcio (The Grosby Group)

Los gastos de su construcción tenía un costo USD 10 millones. Ubicada en la exclusiva comunidad de Indian Creek Country Club, lo que se suponía que sería su hogar matrimonial se describe como una propiedad, que comprendería tres edificios: uno principal de dos pisos casa, un puesto de seguridad y un gimnasio. El gimnasio incluiría una terraza de ejercicio, una ducha de vapor, un vestuario y una sala de masajes. Además, habría una cabaña con piscina.

El plano de planta también muestra que la residencia principal tendría cinco dormitorios y 11 baños. Otras características incluyen un ascensor, una entrada para el personal, estacionamiento, una piscina, una bañera de hidromasaje, además de un espacio para comer al aire libre y un amplio jardín. También hay una suite de invitados con terraza. Las comodidades incluyen además una sala de cine, una oficina, un estudio y un área para niños.

“Me gustaría que él estuviera más presente”

Tom Brady y Gisele Bündchen (Getty Images)

La prensa estadounidense señala que la pareja no pudo solucionar su crisis matrimonial. La pareja ha estado viviendo por separado durante los últimos dos meses después de una fuerte discusión por la decisión del deportista de continuar jugando en la NFL. Ahora aparentemente ya están buscando dividir su imperio multimillonario.

Fuentes cercanas al siete veces campeón del Super Bowl dicen que ambos están muy involucrados en la crianza de sus hijos y compartirían la custodia.

Otra fuente que conoce el matrimonio confirma que están considerando dividir sus activos, que incluye una cartera de propiedades de USD 26 millones.

De 2021 a 2022, el patrimonio neto general estimado de Brady aumentó de USD 180 millones a USD 250 millones. En mayo, Forbes informó que ahora es el noveno atleta mejor pagado del mundo, con acuerdos de patrocinio que incluyen Under Armour, Sam Adams, Foot Locker y Tag Heuer..

La pareja posee un condominio en Tribeca, Nueva York, valorado en USD 3,6 millones, así como una propiedad de USD 5,7 millones en el Yellowstone Club, Montana. La casa favorita de Bündchen es su hogar en Costa Rica, donde la familia a menudo va de vacaciones.

Bündchen habló sobre la carrera de Tom Brady en la NFL en medio de rumores de un grave crisis matrimonial. “Me gustaría que él estuviera más presente”, dijo la to model brasileña a la revista Elle. Y aadmitó que “ha tenido esas conversaciones con él una y otra vez”.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido”, dijo la empresaria. “Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, agregó.

Bündchen le había dejado en claro a su esposo que no estaba de acuerdo sobre su decisión de continuar jugando, informó Page Six a principios de este mes.“Habían acordado que se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión”, dijo una fuente al citado medio sobre la razón de la crisis matrimonial.

La pareja con sus hijos

La modelo y el atleta se casaron en 2009. La relación tuvo un comienzo difícil a principios de 2007. A las semanas de comenzar su noviazgo, Brady se enteraba que su ex, Bridget Moynihan, estaba embarazada. “Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes, y sentí que mi mundo se había dado vuelta”, escribió Bündchen en sus memorias de 2018.

Bündchen, que durante muchos años fue la modelo mejor pagada de la historia, sacrificó sus sueños para que se cumplieran los de su esposo.

El propio Brady reflexionó acerca de los sacrificios de su esposa en septiembre de 2021, en su podcast Let’s Go. “Ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, se ha dedicado a criar a nuestros hijos y ha aceptado llevar una vida en Boston y luego mudarse a Florida. Se ha encargado de la casa durante mucho tiempo y creo que hay cosas que quiere lograr”, dijo en ese entonces.

En 2020 en una entrevista radial con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles. “Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”.

