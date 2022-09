Gisele Bündchen habló sobre su crisis con Tom Brady: “Me gustaría que él estuviera más presente”

Gisele Bündchen (crédito: National Geographic Channels/Lalo de Almeida)

Gisele Bündchen habló sobre sus “preocupaciones” sobre la carrera de Tom Brady en la NFL en medio de rumores de un grave crisis matrimonial. “Este es un deporte muy violento, y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo la to model brasileña de 42 años, a la revista Elle en su artículo de portada.

La ex ángel de Victoria’s Secret, que tiene dos hijos con Brady, señaló que “definitivamente ha tenido esas conversaciones con él una y otra vez”.

Bündchen y Brady, de 45, son padres de Benjamin, de 12 años, y de Vivian, de nueve.

La modelo también dijo que hizo un “buen trabajo” criando a Jack, el hijo de su marido con su ex Bridget Moynahan.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido”, dijo la empresaria al medio. “Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, continuó Bündchen.

Si bien la entrevista se realizó antes de que se conociera la crisis de la pareja, la revista Elle intentó tener una declaración de Bündchen, pero ella se negó a comentar.

Tom Brady y Gisele Bündchen

Bündchen ha sido abierta acerca de poner su propia carrera en un segundo plano mientras Brady jugaba para los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Aunque el siete veces campeón del Super Bowl anunció su retiro en febrero, se retractó de su decisión seis semanas después.

Brady les dijo a los oyentes de su podcast a principios de este mes que le cuesta equilibrar su pasión con la paternidad.

Bündchen, quien aclaró a la revista Vogue británica en mayo que criar hijos con Brady no es un “cuento de hadas”, ha dejado en claro a su esposo que no está de acuerdo sobre su decisión de continuar jugando, informó Page Six a principios de este mes.

“Habían acordado que se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión”, dijo una fuente al citado medio sobre la razón de la crisis matrimonial.

La modelo y el atleta se casaron en una boda íntima en 2009. La relación tuvo un comienzo difícil a principios de 2007. A las semanas de comenzar su noviazgo, Brady se enteraba que su ex, Bridget Moynihan, estaba embarazada. “Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes, y sentí que mi mundo se había dado vuelta”, escribió Bündchen en sus memorias de 2018.

Tom Brady (Tim Heitman-USA TODAY Sports)

En el mes de mayo, Bündchen realizó contundentes declaraciones en un reportaje para la edición británica de la revista Vogue. “No creo que las relaciones se den por sí solas; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer. Se necesita trabajo para estar realmente en sintonía con alguien, especialmente después de tener hijos”, dijo. Y afirmó que el “enfoque” de Brady estaba en su carrera y que el suyo estaba “sobre todo en los niños”.

Bündchen -que durante muchos años fue la modelo mejor pagada de la historia- sacrificó sus sueños para que se cumplieran los de su esposo. El propio Brady reflexionó acerca de los sacrificios de su esposa en septiembre de 2021, en su podcast “Let’s Go”.

“Ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, se ha dedicado a criar a nuestros hijos y ha aceptado llevar una vida en Boston y luego mudarse a Florida. Se ha encargado de la casa durante mucho tiempo y creo que hay cosas que quiere lograr”, dijo en ese entonces.

En 2020 en una entrevista radial con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”, reconoció Brady.

Seguir leyendo: