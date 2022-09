Belinda se reencontró con el famoso actor que le dio su primer beso

La actriz fue considerada como una estrella infantil gracias a sus protagónicos en telenovelas como "Aventuras en el tiempo" y "Amigos por siempre". (Foto Instagram: @belindapop)

En los últimos siete meses Belinda se ha posicionado entre las principales tendencias de redes sociales por polémicas relacionadas con su ex prometido Christian Nodal. Sin embargo, durante ese tiempo su vida no se limitó al ámbito personal, pues continuó trabajando en su carrera profesional. Fue así que lanzó algunas colaboraciones musicales, regresó al mundo de la actuación con Bienvenidos a Edén y sorprendió al participar en un nuevo reality tras su paso por La Voz México.

La intérprete de Amor a primera vista, Luz sin gravedad y La niña de la escuela sigue impresionando a sus fans con sus nuevos proyectos. En esta ocasión, llamó la atención porque integrará el panel de críticos en la primera edición para México de un programa gastronómica. Se trata de Iron Chef, una competencia culinaria -que nació en Japón hace casi 30 años- donde tres reconocidos cocineros mexicanos con carreras en ascenso buscarán ganarse el título de Chef Legendario.

El programa se estrenó este miércoles 21 de septiembre en Netflix. (Captura de pantalla YouTube: Netflix Latinoamérica)

Con ello, la cantante dará un giro a su carrera y demostrará los amplios conocimientos gastronómicos que tiene gracias a los viajes que ha realizado alrededor del mundo. La noticia conmocionó a sus fans, quienes no se perdieron ni un detalle en el adelanto. Fue así que notaron una inesperada coincidencia entre las celebridades que integraron el panel de críticos en esta primera entrega del reality: Belinda se reencontró con su ex novio Christopher Uckermann.

Ambos actores aparecen en el tráiler promocional junto a Pedro Sola, Biby Gaytán, Jay de la Cueva -vocalista de Moderatto-, Michelle Rodríguez y Lucía Méndez. La observación de los internautas desató grandes expectativas de la primera edición del programa integrada por ocho capítulos que se estrenó este miércoles 21 de septiembre en Netflix.

Hasta el momento se desconoce cómo se desarrolló la convivencia entre la ex pareja en el reality. Sin embargo, se sabe que no quedaron en excelentes términos cuando finalizaron su romance.

Belinda y Christopher Uckermann se conocieron entre foros de televisión y sets de grabación cuando eran niños, pues ambos iniciaron sus carreras en telenovelas infantiles. De hecho, protagonizaron dos: Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo. Habría sido en este última donde iniciaron un tierno romance que tenía vuelto loco al público, pues tan solo eran unos niños que estaban entrando en la adolescencia: la española tenía 14, mientras que el mexicano rondaba por los 12 años.

"Aventuras en el tiempo" se transmitió en 2021. (Captura de pantalla YouTube: Netflix Latinoamérica)

Durante una entrevista que cedió la ex prometida de Nodal al standupero Daniel Sosa, confesó que su primer beso fue con el ex integrante de RBD: “El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”.

Chris y yo éramos novios de chiquitos, cuando me cortó, cuando terminamos de repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas’ [...] lloraba, lloraba, lloraba y al día siguiente no quería llegar temprano al llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero ahorita. Luego ya se arrepintió, pero ya no lo perdoné”.

Uckermann fue de los únicos que se mantuvo como amigo de Belinda luego de su ruptura (Foto: Facebook/ Belinda Brasil)

Después de su rompimiento ya no trabajaron juntos y cada uno continuó su camino. El mexicano participó en otras telenovelas, entre las que destaca Rebelde, donde alcanzó mucha fama junto a sus compañeros Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christian Chávez y Alfonso Herrera.

Respecto al enlace matrimonial de Maite y Andrés Tovar no ha dicho nada al respecto, por lo que se desconoce si asistirá al íntimo evento que se llevará a cabo el próximo 09 de octubre en Valle de Bravo.

