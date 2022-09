Las razones por las que Dua Lipa no tendría deseos de regresar a México (Fotos: Instagram/@dualipa/Twitter)

Dua Lipa es considerada como la máxima superstar pop del momento, pero su carisma y la ovación universal por su singular físico la ha logrado mantener el en gusto del público incluso que no es fan de dicho género musical. Por tal motivo, su llegada a México ha sido todo un fenómeno en redes sociales que ha traspasado la frontera de lo digital, pues sus fans la han buscado en cada lugar que ha visitado.

Después de conquistar con gran éxito la Ciudad de México, ya que realizó un aclamado concierto en el Foro Sol, siendo este, hasta el momento, su concierto más grande en su breve carrera como solista, la también modelo fue testigo de uno de los fenómenos naturales más temidos por los mexicanos, debido a las inexplicables coincidencias que se han presentado en diversos 19 de septiembre: los terremotos.

Sin embargo esta no sería la única mala experiencia de la cantante británica en tierra azteca, por lo que usuarios en redes sociales ya han enlistado los motivos por los que Dua Lipa no tendría deseos de regresar a México, pues sus visitas siempre han tenido sorpresas no tan gratas.

Sismo de magnitud 6.9 despierta a la cantante

Horas después de que terminara su concierto, Dua Lipa se vio sorprendida por el sismo de esta madrugada en la CDMX. (Captura: Twitter/@Dios_Padre | TikTok/@stefano.vidall)

Durante su segunda noche en tierras, un sismo de magnitud 6.9, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, alertó a la zona centro del país, provocó que la caótica alerta se activara en toda la Ciudad de México, sede que ha albergado a la estrella desde su llegada el pasado martes 20 de septiembre. En punto de las 01:16 horas, la cantante pop de éxitos mundiales como Break My Heart, Don’t Start Now y Levitating tuvo que seguir el protocolo y fue desalojada del lujoso hotel donde se hospedaba, muy cerca de la colorida Zona Rosa de la capital.

Empujones y jalones de cabello en sus vacaciones a la CDMX

La cantante visitó La Casa Azul, museo dedicado a Frida Kahlo y le tomó una foto al cuadro “Viva la vida”, incluso grabó un video mientras caía un aguacero en la casa. También visitó el Nido de Quetzalcóatl en Naucalpan, comió en Máximo Bistró y hasta fue a un concierto del músico español. Sin embargo, sus experiencias siempre han estado acompañadas de cosas no tan gratas.

Los fans la han perseguido por los lugares a los que ha ido Dua y algunos han tenido la fortuna de sacarse fotos con ella o que les firme alguna fotografía, sin embargo, con la adrenalina de tenerla cerca, Dua ha sufrido los estragos del intenso amor de los mexicanos porque le han tocado aventones y hasta jalones de cabello.

En algunas de sus visitas fans la han empujado y jalado el cabello (Foto: Twitter)

En marzo del presente año, la británica hizo una visita fugaz a la Ciudad de México para realizar un comercial de la marca Yves Saint Laurent y, al final de la grabación del pasado sábado por la noche, a su salida del lugar recibió un empujón y jaloneo de una fan que se abalanzó sobre ella, tras burlar al equipo de seguridad de la cantante. Versiones extraoficiales apuntaron a que se trató de un extranjero, sin embargo todo sucedió en tierras Aztecas.

“Los quiero muchísimo México”

A pesar de todo lo antes narrado, Dua Lipa ha dejado en claro su gran amor por México y sus fans, pues durante su presentación en el Foro Sol, la cantante dedicó unas emotivas palabras en español que podrían ser la respuesta final ante los bochornosos momentos que ha tenido en sus visitas.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, yo los quiero y esta noche voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo México, okay vamos a disfrutar del show”, se le escucha decir en algunos videos que circulan en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: