Él es Nigel O’ Brian, el hombre que protagonizó el polémico beso con Bad Bunny

La apertura que Bad Bunny ha propuesto con su música, vestimenta e incluso su sexualidad ha creado una gran cantidad de debates en diversas esferas sociales, pues además de ser el artista latino más escuchado a nivel mundial, todo lo relacionado a su vida profesional y privada promueven una gran cantidad de interacciones en redes sociales que terminan generando lujosos contratos para tener colecciones especiales en marcas internacionales o incluso ya participar en el séptimo arte de la mano de Brad Pitt.

Cómo si todo esto fuera poco, su más reciente participación en los MTV VMAs 2022 continúa dando de qué hablar, pues el pasado domingo 28 de agosto durante su presentación en vivo de Tití me preguntó repitió la fórmula de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera: besó a dos de sus bailarines, siendo su contacto LGBT+ lo más comentado y polémico de la noche y que ahora ha generado la pregunta, ¿Quién es el afortunado chico?

Aquí te presentamos todo sobre el bailarín que se ha convertido en la envidia de más de uno que durante años ha soñado con tener un Conejo Malo Open Mine y que ahora con las propuestas vanguardistas y liberales que ha presentado en su carrera profesional al fin se han cumplido.

De Luis Fonsi al “Conejo Malo”

Nigel O' Brian bailando con Luis Fonsi (Foto: Instagram/ camarar0ja)

Nigel O’ Brian es el nombre artístico del popular bailarín del que no deja de hablar todo el mundo. Aunque no hay mucha información sobre su vida personal, más que es originario de Puerto Rico al igual que el cantante, su paso por el mundo artístico da un panorama mucho más amplió que logra responder el qué ha hecho y con quién más ha trabajado.

Luis Fonsi: durante el éxito internacional que tuvo el puertorriqueño con su canción Despacito en el año 2017 a lado de Daddy Yankee, Nigel formó parte de su grupo de bailarines que lo acompañaron a diversas presentaciones por Estados Unidos, siendo posiblemente su primera gira con un artista internacional y que lo puso en el escena del baile con el reto de sus colegas.

Jhay Cortez, Nio García y Rauw Alejandro: esta lista de populares cantantes de urbano también forman parte de su historial, pues en su perfil de Instagram (@nigelobrian_), donde además cuenta con más de 36 mil seguidores, se puede apreciar parte de las veces que los ha acompañado en presentaciones en vivo y grabaciones para premiaciones o videos musicales, por lo que su llegada con el Conejo Malo no fue una casualidad sino fruto de su perseverancia dentro de su profesión.

También bailó para Rauw Alejandro (Foto: Instagram/@nigelobrian_)

Nigel O’ Brian y sus opinión sobre el beso gay con Bad Bunny

“Mami y papi miraaaaaaaaaa, otro logro más. VMAS 2022 y de gira con el artista #1 mundialmente. Y lo mejor de todo, haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra”, indicó el bailarín en la serie de fotos y videos que compartió en su cuenta de Instagram que han recibido un sinfín de comentarios de otros hombres alabando su momento en el escenario con el reguetonero creador de éxitos mundiales como Safaera, Yo Perreo Sola y Me Porto Bonito.

El reguetonero hizo historia al convertirse en el al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar los VMA de MTV como “Artista del año”.

“Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero. No me canso de decir lo agradecido que estoy por esto, nunca lo haré. Lo hicimos cabro* y vamos por más. De Juana Díaz pa’l mundo entero”, finalizó en sus fotos y videos besando a Bad Bunny.

Sobre el momento polémico, el reguetonero no ha dado declaraciones, sin embargo sus fotografías posando faldas, vestidos y tacones de reconocidas y distinguidas marcas también se han sumado a las tendencias LGBT+ que ha dado el cantante.

