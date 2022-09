Quién es Maria Beregova, la modelo de 22 años señalada como la nueva novia de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone habrían terminado su relación de cuatro años, según informó la revista People (The Grosby Group)

Tras terminar con la argentina Camila Morrone tras cuatro años de relación, Leonardo DiCaprio no perdió el tiempo y ya tiene una nueva conquista. Todo parece indicar que el actor, de 47 años, comenzó un noviazgo con modelo ucraniana Maria Beregova, de 22.

DiCaprio fue visto en una fiesta en de St Tropez. Los rumores de un noviazgo comenzaron luego de que Beregova fue fotografiada bajando del yate del actor.

En una entrevista radiual el viernes, la modelo se negó a responder preguntas sobre DiCaprio. “No puedo hablar de nada sobre mi vida personal”, dijo. No obstante admitió que ama la película “Titanic” que protagonizó su supuesto novio. “¿Quién no ha visto la película? Y si no lo has visto, deberías”.

Hasta ahora ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero de ser cierto, se confirmaría una vez más la teoría de que a DiCaprio sólo le gustan las mujeres menores de 25 años.





Maria Beregova es originaria de Ucrania, pero actualmente reside en Londres (IG / maria.beregova)

Lo poco que se sabe de ella es a través de su perfil de Instagram (@maria.beregova), donde tiene más de 60 mil seguidores. Maria Beregova es originaria de Ucrania, pero actualmente reside en Inglaterra. Allí trabaja en una compañía farmacéutica propiedad de sus padres.

Creció en Suiza y asistió a un internado privado llamado Collège Alpin Beau Soleil. Los graduados del instituto incluyen al piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, la princesa María de Dinamarca y miembros de la familia real de Luxemburgo. La matrícula de un año en la escuela cuesta USD 70.000.

Actualmente vive en Londres, donde estudia para ser abogada con miras a hacerse cargo del negocio farmacéutico de su familia.

La modelo acostumbra viajar en avión privado y le gusta usar ropa y accesorios de diseñadores como Louis Vuitton, Prada y Chanel.

Leonardo DiCaprio estaría saliendo con la modelo ucraniana Maria Beregova (IG / maria.beregova)

Si bien hay fotografías de ellos juntos, todavía no fue confirmado que sea la nueva pareja del actor, pese a que afirman que ella sigue al protagonista de “Titanic” en Instagram, pero él no.

A raíz de los rumores sobre su relación con DiCaprio, Beregova dijo que ha visto un aumento masivo en su cuenta de seguidores de Instagram.

“Quiero decir que Instagram es una cosa, la vida real es otra cosa. Siento los mensajes, siento el zumbido que circula por mi página, pero pase lo que pase en Instagram es solo una pequeña parte de ello. Solo me enfoco en los buenos mensajes, nada de malas vibraciones”, dijo la modelo.

Los rumores de que DiCaprio y Beregova son pareja surgen después de la impactante noticia de el ganador del Oscar rompió con Camila Morrone, de 25 años.

Mientras tanto, otra de ex novia de Di Caprio, Nina Agdal, publicó un mensaje críptico en su historia de Instagram mostrándola en un automóvil con su perro. Se puede escuchar un teléfono sonando. Agdal escribió en el pie de foto: “Cuando te envía un mensaje de texto”.

Agdal y Di Caprio estuvieron juntos entre 2016 y 2017. Más recientemente, Agdal estuvo en una relación con el youtuber Logan Paul.

La modelo ucraniana Maria Beregova tiene 22 años (IG / maria.beregova)

La semana pasada se supo que el actor se separó de Morrone “en completo silencio”. El inicio de su relación generó revuelo en los medios, ya que se llevan 23 años.

“Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad”, dijo la actriz hace algunos años en diálogo con el diario Los Angeles Times, al referirse a las críticas por su vínculo con el actor.

También dijo que era “frustrante” ser conocida únicamente por su noviazgo con DiCaprio

El ganador del Oscar y la modelo argentina, de 25 años, comenzaron su noviazgo en enero de 2018. En junio, la Morrone cumplió 25 años, edad en la que muchos especulaban que significaría el fin del romance con el actor.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone en St Barts (The Grosby Group)

DiCaprio es conocido y cuestionado por salir sólo con mujeres nunca mayores de 25 años. Estuvo de novio con la top model brasileña Gisele Bündchen, cuando ella tenía 18 años y él 24. Fue la única vez que el actor tuvo una pareja con la que hubiese tan poca diferencia de edad. Desde entonces, hubo otras modelos, como Bar Rafaeli, Kelly Rohrbach, Nina Agdal o la actriz Blake Lively.

Un usuario de Reddit armó un gráfico con el patrón amoroso del famoso actor. Según su historial de citas, DiCaprio no ha salido con una mujer de más de 25 años, siendo 22.9 su promedio de edad.

Las ex relaciones del actor, ninguna de sus novias pasó de los 25 años.

Gisele Bündchen fue uno de los grandes amores del actor. Seis años menor que él, la modelo brasileña llevó a estar comprometida con DiCaprio. La historia comenzó en 2010 y terminó cinco años más tarde, cuando ella tenía 23. La actual esposa del deportista Tom Brady reveló tiempo después que estaba atravesando una etapa muy oscura durante su romance con el protagonista de “Titanic”.

Luego apareció Bar Refaeli, una modelo israelí 11 años menor que DiCaprio. Mantuvieron una relación intermitente de 2005 a 2011, marcada por las idas y venidas. La relación más larga del actor terminó... cuando ella tenía 25. Su historia de amor comenzó cuando la modelo y el actor se conocieron en una fiesta en Las Vegas para los miembros de U2.

En el extenso listado de novias famosas de Leonardo DiCaprio, aparece la actriz Blake Lively, que hoy está felizmente en pareja con Ryan Reynolds. Ella tenía 23 años, y él, 41. Su breve romance duró cinco meses.

Un año más tarde, oficializó su relación con Erin Heatherton. Como de costumbre, se trató de una modelo de Victoria’s Secret de tan solo 22 años. Pocos meses después, comenzó una relación con la modelo alemana Toni Garrn, de entonces 20 años, con quien estuvo en pareja durante 2013 y 2014.

En Nueva York en 2015, el actor conoció a Kelly Rohrbach. Se trató de otra de las jóvenes modelos con las que se animó a vivir la vida en pareja. Al poco tiempo, la distancia demostró ser más fuerte que el amor que se tenían.

Antes de llegar a la actualidad, el famosísimo actor también estuvo en pareja con Nina Agdal. Fue durante 2016 que conoció a otra de las modelos de Victoria’s Secrets. Se encontraron por primera vez en el Festival de Cannes. Pero a los pocos meses, todo acabó... cuando ella tenía 25.

Seguir leyendo: