Isabel Lascurain recordó cuando Raúl Velasco le ordenó bajar de peso: “No vuelves a salir en la tele”

Raúl Velasco fue uno de los presentadores de televisión más respetados de su época, pero también de los más odiados por los artistas, quienes sufrieron de maltratos por su parte, entre ellas se encuentran las integrantes de Pandora, quienes exhibieron que en su juventud el conductor de Siempre en Domingo llegó a ser duro, exigente y hasta grosero con ellas.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, las integrantes de Pandora relataron algunos de los buenos y malos momentos de sus carreras cuando eran jóvenes y estaban alcanzando gran popularidad en todo el país, tal como lo fueron sus encuentros con Raúl Velasco.

Según recordaron las hermanas Lascurain y Fernanda, el conductor usualmente no tenía filtro cuando se trataba de criticarlas o hacerles ver cualquier cualquier cosa que a él no le gustaba, tal fue el caso de Isabel, a quien en una ocasión le aseguró que ya no volvería a la televisión si no bajaba de peso.

Pandora debutó en "Siempre en Domingo", programa al que asistieron en varias ocasiones, pero que no siempre les dejó el mejor sabor de bosa debido a los comentarios de Raúl Velasco (Foto: Twitter/@pandorafansm)

“Raúl Velasco me exigió mucho, y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo. Velasco eran tan importante que a veces no tenía filtro de decirte las cosas de alguna forma. Un día en un avión, con todos los artistas (...) me vio y (me dijo): ‘Si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele’. Fue muy exigente conmigo, pero al final del tiempo, honor a quien honor merece”

Mayte confirmó que su hermana sufrió este maltrato por parte del conductor de Siempre en Domingo, inclusive recodaron que le escribió una carta para hacerle saber lo que pensaba de él y echarle en cara lo que Isabel sintió con sus comentarios.

“Ya tenía cáncer, lo digo con todo respeto, y un día, no soy una gente que me pueda quedar callada, y le escribí: ‘Señor Velasco, antes que todo agradecerle todo el apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión, pero usted ha sido un hombre fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante’”, habría iniciado su misiva la cantante.

Raúl Velasco ha sido criticado por las veces que habría humillado en televisión a artistas como Thalía, Hombre G o "Coque" Muñiz (Foto: Instagram/@siempreendomingofans)

Pese a que la carta era fuerte, Mayte recordó que Raúl Velasco le respondió y le agradeció sus palabras, pues pensó que gracias a ese tipo de comentarios podía darse cuenta cómo había tratado a algunos artistas y, para él, esa fue una de las razones por las que sufrió de cáncer.

“‘Fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático y no nos quedaba de otra que hacerle caso’. Me contesta y me dice: ‘Mayte, cómo agradecerte todo que me estás diciendo porque si nunca había entendido el porqué me está pasando lo que me está pasando, cáncer en el hígado, hoy me estás dando una razón’”

Mayte recordó que esta carta permitió que entre ellos dos comenzara una muy cercana relación, pues a partir de entonces él comenzó a buscar la forma de acercarse a ella y apoyarla en todos los malos momentos que estaba viviendo.

Las intérpretes de Cómo te va mi amor recordaron que Isabel no fue la única que llegó a llorar con lo que Raúl Velasco llegó a hacer con ellas, pues cuando Fernanda se salió del grupo, ellas le pidieron que en Siempre en Domingo no mencionara ese hecho ni que las hicieran cantar juntas.

Aunque pensaron que él sí respetaría esta petición, el conductor sí las presentó mencionando que Fernanda había abandonado el grupo, provocando que todas se pusieran a llorar en el escenario y, además, hizo que Meade cantara sólo un artista después que ellas.

