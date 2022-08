Arianny Tenorio señaló que fue víctima de acoso callejero en la CDMX: “Qué cochino se sintió”

Entre lágrimas de rabia, la influencer llamó a que estas actitudes sean denunciadas (Crédito: TikTok/@arianny.tenorio/video)

Arianny Tenorio es una modelo de alta costura que nació en Venezuela y radica en la Ciudad de México desde hace unos años, este día compartió con sus más de 9 millones de seguidores que fue víctima de acoso callejero y recordó que incluso ha recibido comentarios xenofóbicos.

Así lo expresó la influencer en su cuenta de TikTok, en el video de poco más de tres minutos, narró que ella iba caminando sobre la banqueta con destino hacia algún restaurante de la CDMX cuando ocurrió el suceso.

Al principio creyó que el motociclista le iba a arrebatar el celular, sin embargo, la tocó sin su autorización, por lo que decidió grabar el video que publicó también en Instagram. “Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas.”, dijo al principio.

Después, la influcencer siguió su relato: “Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea, iba en una moto, se sube a la banqueta, sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van, ahora no; ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía (dice) ‘Ah, que rico, que no se qué’ con esa voz (en susurro), o sea no, ‘¿Por qué lo haces?’ traté de aventarle un golpe y le dije ‘¿Pero que te pasa?’ ¿Y el hombre que hizo?, siguió manejando de lo más tranquilo, lento, la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”, compartió.

Arianny Tenorio, quien también es conocida por la relación que sostiene con Luisito Comunica, relató que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar, pues hace cinco años sufrió acoso a bordo de una unidad del Metrobús.

La modelo no especificó en qué estación o línea ocurrió, pero si dejó en claro que ella iba en la zona exclusiva de este transporte. Cabe recordar que solo mujeres, personas con discapacidad y niños menores de 12 años pueden hacer uso de esta sección, sin embargo, constantemente hay quienes no respetan esta especificación.

“Yo estaba en el vagón de mujeres, el hombre se acerca, yo iba agarrada del tubo y (el) que se me pega, que se me pega y se me sigue pegando, una señora se da cuenta y me dice ‘Házte para acá', pero el sujeto sigue de intenso y sigue a mis espaldas, el metrobús iba lleno, que no entraba ni un alma más y siento que me agarra con aquel gusto la nalga y yo no dije nada, me volteé y le di un puñetazo con toda mi fuerza en el pecho y le dije ‘Me vuelves a tocar y te parto la cara’ y el hombre dijo ‘Yo no fui’, me dio una rabia que se victimizara, pero ¿Saben qué fue lo que más me dolió de ese día? que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llorar porque las mujeres (que iban en el transporte) me dijeron ‘Vete a tu país, extranjera’”

Entre lágrimas de rabia, tal como expresó ella misma, Arianny hizo un llamado para que este tipo de actitudes se erradiquen y sobre todo, que se marque un alto ante el acoso callejero y otras violencias en contra de la mujer. “Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas, yo tengo derecho a salir, comerme un helado y sentirme segura”, mencionó.

