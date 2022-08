Julio Camejo confesó la verdad detrás de su ‘pelea’ con Arturo López Gavito en “MasterChef Celebrity”

Tan solo bastó un capítulo para que el famoso critico y productor se convirtiera en el favorito del público. (Captura YouTube: MasterChef México)

El estreno de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México desató controversia en redes sociales por las habilidades que demostraron los famosos concursantes, los encontronazos entre compañeros, los fuertes comentarios de Pablo Albuerne -nuevo crítico del programa- a Margarita La Diosa de la cumbia y un malentendido entre Julio Camejo y Arturo López Gavito por su primer platillo juntos. Como era de esperarse, pronto surgieron rumores sobre una supuesta rivalidad, pero en realidad es todo lo contrario.

En entrevista con Infobae México, el intérprete de melodramas explicó qué fue lo que realmente pasó durante su primera interacción con el famoso crítico de La Academia. Para comenzar, comentó que antes del reality no conocía a su compañero, sabía quien es, pero no había tenido la oportunidad de convivir con él, no obstante, aunque su primera impresión estuvo envuelta del estrés de la cocina, actualmente considera que tienen una buena relación.

Una vez aclarado este punto, contó que sus diferencias con el productor surgieron porque no se habían tratado antes y su manera de cocinar es muy diferente. Comentó que su estrategia consistió en observar a Gavito desde el balcón para detectar su forma de trabajo y poder aportar algo que estuviera bajo el mismo concepto o simplemente ayudarlo adelantando algunos pasos, no obstante, durante el programa recibió algunos reclamos de su compañero por esto.

“Mi relación con Gavito en serio es muy buena [...] cuando dicen ‘bajen a cocinar’ yo había visto lo que Gavito estaba haciendo. En un restaurante tú te aprendes los procesos porque en caso de que colapsen tienes que conocer el proceso, ni le preguntas por dónde va porque ya sabes por dónde va, evidentemente Gavito no sabía todo esto”, dijo

Julio Camejo explicó que todo este plan que aprendió cuando ingresó a cocinar en algunos restaurantes como parte de su preparación para el reality sólo lo sabía él, por lo que de cierta manera no culpó a su compañero por no entender lo que estaba tratando de hacer, trabajar en equipo.

El actor confesó que trabajó en restaurantes previo a su participación en el programa. (Foto Instagram: @soyjuliocamejo)

Y es que durante esa primera cocinada juntos Arturo López Gavito estaba completamente enfocado en sus preparaciones y vigilaba cada paso de su compañero, por lo que cuando hacía algo lo cuestionaba. Pese a todo, su platillo estuvo seleccionado entre los mejores cinco.

Empezamos con esa confrontación de la preocupación de él de que me metí en su preparación, pero como yo sí sabía lo que estaba haciendo entonces poco a poco comenzó a fluir hasta que fluyó de una manera espectacular y quedamos entre los mejores platillos.

Por otro lado, Julio Camejo externó su opinión respecto a la actitud que demostró Pablo Albuerne -nuevo chef crítico del reality- durante el primer programa, pues algunos de sus comentarios llamaron la atención del público debido a que parecieron un poco groseros, en especial, aquellos que lanzó a Margarita La Diosa de la cumbia cuando estaban trabajando en el mismo equipo.

