“No ensayó”: Pablo Chagra aseguró que Paco de Miguel llegó tarde a su polémico sketch en La Academia

Lola Cortés y Paco de Miguel vivieron un tenso momento en el foro (Fotos: Twitter)

La Academia: 20 años llegó a su final hace un par de semanas y en su lugar ahora MasterChef Celebrity está ganándose al público. Sin embargo, la controversia alrededor del programa de canto no ha terminado, pues el influencer Pablo Chagra reveló qué fue lo que realmente sucedió entre Paco de Miguel y Lolita Cortés durante la final.

Fue durante una entrevista con Exa, donde el joven que suele hablar en su TikTok sobre las novedades y chismes de la farándula, señaló que el comediante tuvo un momento difícil previo a subir al escenario, situación que pudo llegar a influir en su rendimiento.

“Fue una invitación de TikTok a Paco de Miguel a presentar un segmento (...) lo invitan a hacer el personaje de Miss Lety que ha muchas personas les causa gracias a muchas otras no, la situación fue que se juntó el hambre y las ganas de comer, primero, Paco estaba citado a una hora para ensayar, llegó casi pegado al aire, no hubo tiempo de ensayar”, comenzó a decir Chagra.

Asimismo, el influencer narró que en esa ocasión, De Miguel recibió lo que tendría que decir y debido a lo apresurado de la situación asumió que todo estaba bien.

“Paco escribe sus propios sketches, le entregan un guión, ya no hay como tiempo de cambiarlo y a él en su momento le pareció bien. Se sube al escenario obviamente (...) se dan muchos factores y terminó explotando la bomba porque en este momento, que además se sintió como de tres horas, 14 y resulta que a Lola no le pareció nada graciosa la participación de Paco de Miguel”, sentenció.

Pablo Chagra señaló que toda la situación que se vivió ante las cámaras fue muy estresante para todos los presentes y respecto a la actitud de Lolita Cortés mencionó que “se le hizo una grosería”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos señalaron que el error fue de Paco de Miguel.

“Y sigue el Chagra defendiendo a Paco de Miguel a capa y espada”. “Paco de Miguel no supo que hacer y punto !!!! se lo comió la tv”. “El no llegó a tiempo ahí esta el problema de todo. haces hasta lo imposible por llegar antes para preparar TODO y más si no tienes la preparación”. “Grosería es que el no llegara temprano para darle lo mejor a su público”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que todo inició durante el penúltimo concierto de La Academia, cuando Paco de Miguel asistió para hacer entrega de los premios OMG de TikTok. Ahí, en su personaje de la Miss Lety, el joven quien suele imitar a mujeres para sus comedias, utilizó su momento en vivo para hacer algunos comentarios irónicos sobre la Juez de hierro.

Y es que cuando todos pensaron que el incómodo momento ya había terminado Miss Lety pidió una cámara para solicitar que no votaran por Vanessa Claudio en la categoría ¡OMG Qué Flow!, haciendo alusión al momento en que Lola Cortés hizo algo similar en la tercera generación para solicitar que el público dejara de apoyar a la controversial Jolette.

Para el momento en que Paco de Miguel hizo esos comentarios, Lolita dejó de observarlo y mejor se dedicó a tomar algunas fotos de sus uñas e incluso dijo “ni lo estaba viendo”.

Por su parte, Pablo Chagra ya había defendido al influencer en su cuenta de TikTok y remarcó que la actitud de la actriz de teatro fue irrespetuosa hacia las nuevas generaciones de artistas.

SEGUIR LEYENDO