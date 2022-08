Lalo España rechazó jugoso contrato de Televisa: “No soy exclusivo de nadie”

Lalo expresó que desea tener la libertad de participar en proyectos fuera de Televisa (Foto: Getty Images)

Desde hace dos décadas, Lalo España se ha mantenido a cuadro como parte del elenco de Televisa, pues desde sus inicios como colaborador de Adal Ramones en Otro rollo, hasta su peculiar personaje de “Doña Márgara Francisca” y el ya emblemático “Germán” de Vecinos, el actor se ha consolidado en la pantalla mexicana.

Debido a que el comediante ha probado contar con el apoyo del público, no es de extrañarse que la empresa televisora de San Ángel le haya ofrecido un contrato de exclusividad, pero lo que sorprende más es que el actor de 50 años rechazó el jugoso ofrecimiento que consiste en una notable cantidad mensual, se encuentre o no trabajando en algún proyecto.

Según lo dado a conocer hace algunos días por la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube, a Lalo España le habrían ofrecido un contrato de exclusividad a cambio de que dejara de lado sus intenciones de dar vida a Roberto Gómez Bolaños Chespirito en su bioserie próxima a realizarse y de la que incluso ya participó haciendo casting.

Para participar en el casting de 'Chespirito, el actor se caracterizó de personajes como ''El Chómpiras'' al tiempo que narró detalles contenidos en el libro biográfico del autor Foto: Captura de pantalla

“Ya volvieron las exclusividades a Televisa, ya firmaron varios, entre ellos Lalo España, que Televisa le ofreció una gran exclusividad y por eso sé que tuvo que renunciar a estar dentro de la terna para ser Chespirito en la serie que pretenden hacer para el próximo año”, dijo la comunicadora.

No obstante, ahora el famoso actor explicó lo sucedido y confirmó que efectivamente optó por prescindir del contrato para trabajar en exclusiva en la empresa donde creció laboralmente y que preside Emilio Azcárraga Jean.

España destapó que Televisa buscaba brindarle dicho contrato debido a que comenzó a grabar el programa El privilegio de mandar, actualmente al aire en la plataforma Vix+, y contrario a lo que mencionó Inés Moreno, los ejecutivos de la empresa le dijeron que el contrato podía contener una cláusula para que pudiera interpretar a Chespirito en otra empresa y sin penalizaciones, en caso de que fuera seleccionado para su ambicionado papel.

Desde 2005, Lalo da vida a "Germán" en el sitcom producido por Elías Solorio (Foto: Twitter)

Pese a esa tentadora oferta, y aunque en sus inicios fue descartado de gran cantidad de proyectos, Lalo España decidió rechazarla y seguir adelante con su autonomía y libertad. Así lo explicó en la cuenta de Instagram Confesiones de famosos: “La verdad, sí me ofrecieron una exclusividad para hacer el nuevo proyecto de El privilegio de mandar para plataformas, exclusividad que no acepté, e incluso tuve la oportunidad, un ejecutivo me dijo ‘bueno y si te ponemos una cláusula que si te quedas en Chespirito puedes hacer la serie, pero eres exclusivo de nosotros’”.

España agradeció la oportunidad y el interés mostrado en su persona y trabajo actoral, sin embargo les explicó a los ejecutivos que prefiere su libertad laboral. Y aunque seguirá trabajando en Vecinos, El privilegio de mandar y La madrastra, el actor prefiere estar disponible para colaborar con otras empresas.

Lalo España participa actualmente en Vecinos, la telenovela La madrastra y el programa El privilegio de mandar (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Les dije ‘no, a mí me gusta mi libertad’, entonces no me amenazaron con que si no aceptaba me iba de Televisa, yo creo que si no estuvieran contentos conmigo no estaría en tantos proyectos, estoy en la novela, estoy haciendo El privilegio de mandar, voy a hacer sorpresas de humor para Qatar desde México, tenemos comprometido enero y febrero para grabar temporadas 14 y 15 de Vecinos”, recalcó el famoso.

Finalmente, el comediante destacó que la empresa está conforme con su trabajo, aunque de nueva cuenta destapó su deseo por formar parte del ambicioso proyecto de Grupo Chespirito y Roberto Gómez Fernández.

“Si Televisa estuviera en descontento conmigo no me jalaría para tantos proyectos, si me quedo en Chespirito el próximo año, ojalá lo haga, soy feliz, no soy exclusivo de nadie, los quiero, me quieren, y todos estamos contentos”, finalizó España.

